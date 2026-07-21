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Автор: Дмитрий Новиков

21 июля 2026, 09:12

В России предложили изменить правила регистрации авто, находящихся в розыске Интерпола

В России предложили изменить правила регистрации авто, находящихся в розыске Интерпола

Авто в розыске - всё равно на учёт? В Госдуме готовят революционные изменения для владельцев машин

В России предложили изменить правила регистрации авто, находящихся в розыске Интерпола

Правительство России инициировало законопроект, который может разрешить регистрацию автомобилей, находящихся в международном розыске по линии Интерпола, если инициатором выступает недружественное государство. Сейчас владельцы таких машин сталкиваются с серьезными трудностями при постановке на учет. Какие последствия ждут рынок и что думают специалисты - разбираемся подробно.

Правительство России инициировало законопроект, который может разрешить регистрацию автомобилей, находящихся в международном розыске по линии Интерпола, если инициатором выступает недружественное государство. Сейчас владельцы таких машин сталкиваются с серьезными трудностями при постановке на учет. Какие последствия ждут рынок и что думают специалисты - разбираемся подробно.

В Госдуму поступил законопроект, который способен изменить подход к регистрации автомобилей, находящихся в международном розыске по линии Интерпола. Документ предусматривает, что если транспортное средство объявлено в розыск по инициативе так называемых недружественных государств, его владельцы смогут поставить машину на учет в России и получить государственные номера. МВД получит право устанавливать особые условия для такой регистрации, что ранее было невозможно.

Сегодня ситуация складывается так: если после ввоза автомобиля в страну выясняется, что он числится в международном розыске, зарегистрировать его невозможно. Владельцы вынуждены обращаться в суды, поскольку действующее законодательство не содержит четких механизмов для подобных случаев. Как сообщает «Коммерсант», иностранные государства редко отвечают на запросы российских правоохранителей, из-за чего причины объявления машины в розыск зачастую остаются неизвестными.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что инициатива разработана по поручению президента России и направлена на защиту законных интересов граждан, владеющих транспортными средствами, объявленными в розыск по инициативе недружественных стран. По данным МВД, с 2022 года в России выявлено около 1,5 тысячи таких автомобилей. Вопрос обсуждается уже не первый год, и многие эксперты считают, что изменения назрели давно.

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков в своем Telegram-канале выразил мнение, что если человек приобрел автомобиль добросовестно, он не должен сталкиваться с бюрократическими препятствиями. Однако он также отметил, что владельцам подобных машин не стоит выезжать за пределы России, за исключением, возможно, Беларуси, поскольку за границей транспорт могут изъять. Кроме того, если впоследствии выяснится, что автомобиль действительно был украден, регистрацию аннулируют, и новый владелец может оказаться в сложной ситуации.

Напомним, Интерпол - это международная организация, координирующая сотрудничество между полицией разных стран для борьбы с преступностью, в том числе автомобильными угонами. В России вопросы регистрации транспортных средств регулирует МВД, а любые изменения в этой сфере напрямую влияют на рынок подержанных авто и права владельцев. Важно понимать, что новые правила могут затронуть не только текущих собственников, но и будущих покупателей таких машин. По мнению специалистов, прозрачность процедур и четкие механизмы регистрации способны снизить количество судебных споров и повысить доверие к рынку.

К слову, изменения в автомобильном законодательстве часто вызывают широкий резонанс среди автовладельцев. Например, недавно в Беларуси наблюдался рост спроса на топливо, что также повлияло на повседневную жизнь автомобилистов. Подробнее о том, как меняется структура спроса на топливо у соседей, можно узнать в материале о ситуации на АЗС в Беларуси.

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