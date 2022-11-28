В России предложили легализовать «незамерзайку» с метанолом: просто не надо ее пить

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Запрет на производство омывающей жидкости на основе метанола фактически не соблюдается, поэтому президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина легализовать ее производство, пишут «Известия» . Поводом послужило тяжелое положение, в котором оказались российские производители метанола. Продавать свою продукцию на экспорт им стало сложно из-за санкций. Снятие запрета на «незамерзайку» с метанолом поможет производителям выжить, «сохранит и увеличит переработку природного газа», а также «повысит доходы федерального бюджета за счет вывода из тени целого сегмента экономики».

Вся опасность метанола для здоровья обусловлена низким уровнем культуры. Надо лишь заливать жидкость в бачок стеклоомывателя, а не в себя. Антон Шапарин предлагает добавлять в нее какую-нибудь присадку, которая сделает состав невероятно горьким на вкус. Сами канистры можно маркировать по системе «Честный знак» или ЕГАИС, что позволит установить жесткий контроль за производством и реализацией. В зарубежных странах производители обязаны добавлять в жидкость с метанолом присадки, вызывающие тошноту и рвоту.

Фото: unsplash.com

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Производство «незамерзайки» с метанолом было запрещено в России в 2000 году. С начала 2022 года Роспотребнадзор проверил 9 000 компаний по производству и продаже незамерзающей жидкости. В более чем 600 из них была обнаружена незамерзайка, содержащая метанол. Проверки и крупные штрафы не могут положить конец теневому бизнесу. Продукция пользуется спросом у автомобилистов. «Незамерзайка» с метанолом стоит дешевле, густеет при более низких температурах и лучше очищает лобовое стекло.

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