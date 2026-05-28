Как изменится процесс допуска к управлению автомобилем для новичков

В России предложили поэтапно расширять права для новых водителей

В стране обсуждают новые правила для начинающих водителей. Возможны ограничения на ночные поездки. Решение может повлиять на безопасность дорог. Эксперты делятся мнениями о реформе.

В России обсуждается инициатива, которая может изменить подход к выдаче водительских прав для новичков. Предлагается внедрить систему, при которой новые водители будут получать доступ к определенным возможностям постепенно, по мере накопления опыта и отсутствия серьезных нарушений, пишет 360.ru.

Суть реформы заключается в том, что на начальном этапе автомобилисты столкнутся с временными ограничениями. Например, им могут запретить ездить ночью или выезжать на скоростные трассы. По мере того как водительский стаж увеличивается, а нарушений не фиксируется, ограничения будут сниматься. Такой подход уже применялся в СССР и действует в ряде зарубежных стран.

Эксперты отмечают, что подобные меры связаны с высокой аварийностью среди молодых водителей. Часто неопытные автомобилисты недооценивают риски на дорогах, что приводит к ДТП. Особое внимание уделяется психологическим аспектам: спустя два-три года за рулем многие начинают переоценивать свои навыки и нарушать правила, что делает их наиболее уязвимой категорией участников движения.

Однако не все специалисты поддерживают идею жестких ограничений. Некоторые считают, что вместо запретов эффективнее было бы обеспечить новичкам сопровождение опытного наставника. Такой подход, по их мнению, позволит быстрее и безопаснее освоить все нюансы вождения без излишнего давления со стороны государства.

Вопрос реформы находится в ведении МВД, и доклад по этой теме планируется представить в правительство до 2027 года. Также известно, что с 1 мая 2027 года в России расширится перечень оснований для лишения водительских прав. Ожидается, что нововведения затронут значительную часть автолюбителей, особенно тех, кто только начинает свой путь за рулем.