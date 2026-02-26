Спасение для регионов или угроза безопасности: что стоит за идеей легализации частного извоза

26 февраля 2026, 08:54
В России предложили выделить услуги частных водителей в отдельную категорию
Вышло исследование: в России обсуждают идею разделить профессиональных таксистов и частных водителей, чтобы упростить работу самозанятым и повысить доступность перевозок. Почему это важно именно сейчас, какие проблемы решает инициатива и что может измениться для миллионов россиян - объясняем с примерами и цифрами.
В России рассматривают перемены, которые могут затронуть миллионы автомобилей и пассажиров: обсуждается официальное выделение услуг частных водителей в отдельный вид транспортных услуг. Эта инициатива, выдвинутая «Объединением самозанятых России», способна изменить привычный порядок на рынке пассажирских перевозок и повлиять на доступность транспорта в регионах.
Суть предложения проста: включить в Транспортную стратегию РФ до 2030 года (с перспективой до 2035-го) отдельную услугу — перевозки частными водителями на личных автомобилях. Сейчас такие перевозки формально относят к такси или каршерингу, но по факту это самостоятельный сегмент, который не вписан в существующие рамки. По словам руководителя ОСР Ивана Литвинова, частные перевозки — это значительная часть так называемого паратранзита, которая уже занимает от 6 до 10% всех пассажирских перевозок в каждом городе страны.
Почему это важно? В регионах регулярный общественный транспорт часто не справляется с потребностями людей: рейсы отменяются, интервалы движения большие, автобусы переполнены, а связь между малыми населенными пунктами отсутствует. Остановки нередко расположены далеко от домов, и добраться до них бывает трудно. В таких условиях именно частные водители становятся спасением для жителей — они подвозят соседей, коллег, знакомых, а иногда и незнакомых людей, помогая поддерживать мобильность там, где общественный транспорт бессилен.
Эксперты полагают, что в России насчитывается около 5 миллионов водителей, которые время от времени занимаются перевозками. Для сравнения: профессиональных таксистов — примерно 1,3–1,5 миллиона. В некоторых регионах, например в Курганской области, более 60% всех поездок совершается именно такими частниками. Это не только удобно, но и выгодно: средний чек здесь — 265 рублей, тогда как в Москве — больше тысячи. Такая разница делает частные перевозки особенно привлекательными для жителей небольших городов и населенных пунктов.
Однако есть и проблемы. Многие потенциальные «паратранзитеры» опасаются вносить свои автомобили в реестр такси — это снижает стоимость машин на вторичном рынке. Кроме того, обязательные техосмотры, медосмотры и риск попасть под «контрольную закупку» со стороны проверяющих органов отпугивают людей от легализации своей деятельности. В результате многие продолжают работать «в тени», не гарантируя пассажирам безопасности и защиты их прав.
По мнению зампреда комитета Госдумы по защите конкуренции Сергея Лисовского, частные перевозки — это не только способ подзаработать, но и важный социальный инструмент. В небольших населенных пунктах, где все друг друга знают, такие поездки получаются безопасными, надежными и дешевыми. Кроме того, это помогает уменьшить количество машин на дорогах и снизить пробки.
Стоит отметить, что государство уже осуществляет контроль за различными сегментами рынка транспортных перевозок. Например, недавно обсуждались изменения в правилах учета утилизационного сбора на автомобили, ввезенные из стран ЕАЭС. Как показано в ситуации разбора с доначислением утильсбора для владельцев иномарок , любые новые действия могут затронуть тысячи автовладельцев и вызвать волну обсуждений.
В целом, инициатива по выделению водителей в особый режим может стать шагом к легализации и поддержке миллионов самозанятых, а также повысить транспортную доступность для жителей регионов. Как пишет "Российская газета", вопрос требует детального обсуждения, чтобы учесть интересы всех сторон - от пассажиров до личных водителей.
