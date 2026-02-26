Спасение для регионов или угроза безопасности: что стоит за идеей легализации частного извоза

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

26 февраля 2026, 08:54

В России предложили выделить услуги частных водителей в отдельную категорию

В России предложили выделить услуги частных водителей в отдельную категорию

Спасение для регионов или угроза безопасности: что стоит за идеей легализации частного извоза

В России предложили выделить услуги частных водителей в отдельную категорию

Вышло исследование: в России обсуждают идею разделить профессиональных таксистов и частных водителей, чтобы упростить работу самозанятым и повысить доступность перевозок. Почему это важно именно сейчас, какие проблемы решает инициатива и что может измениться для миллионов россиян - объясняем с примерами и цифрами.

Вышло исследование: в России обсуждают идею разделить профессиональных таксистов и частных водителей, чтобы упростить работу самозанятым и повысить доступность перевозок. Почему это важно именно сейчас, какие проблемы решает инициатива и что может измениться для миллионов россиян - объясняем с примерами и цифрами.

В России рассматривают перемены, которые могут затронуть миллионы автомобилей и пассажиров: обсуждается официальное выделение услуг частных водителей в отдельный вид транспортных услуг. Эта инициатива, выдвинутая «Объединением самозанятых России», способна изменить привычный порядок на рынке пассажирских перевозок и повлиять на доступность транспорта в регионах.

Суть предложения проста: включить в Транспортную стратегию РФ до 2030 года (с перспективой до 2035-го) отдельную услугу — перевозки частными водителями на личных автомобилях. Сейчас такие перевозки формально относят к такси или каршерингу, но по факту это самостоятельный сегмент, который не вписан в существующие рамки. По словам руководителя ОСР Ивана Литвинова, частные перевозки — это значительная часть так называемого паратранзита, которая уже занимает от 6 до 10% всех пассажирских перевозок в каждом городе страны.

Почему это важно? В регионах регулярный общественный транспорт часто не справляется с потребностями людей: рейсы отменяются, интервалы движения большие, автобусы переполнены, а связь между малыми населенными пунктами отсутствует. Остановки нередко расположены далеко от домов, и добраться до них бывает трудно. В таких условиях именно частные водители становятся спасением для жителей — они подвозят соседей, коллег, знакомых, а иногда и незнакомых людей, помогая поддерживать мобильность там, где общественный транспорт бессилен.

Эксперты полагают, что в России насчитывается около 5 миллионов водителей, которые время от времени занимаются перевозками. Для сравнения: профессиональных таксистов — примерно 1,3–1,5 миллиона. В некоторых регионах, например в Курганской области, более 60% всех поездок совершается именно такими частниками. Это не только удобно, но и выгодно: средний чек здесь — 265 рублей, тогда как в Москве — больше тысячи. Такая разница делает частные перевозки особенно привлекательными для жителей небольших городов и населенных пунктов.

Однако есть и проблемы. Многие потенциальные «паратранзитеры» опасаются вносить свои автомобили в реестр такси — это снижает стоимость машин на вторичном рынке. Кроме того, обязательные техосмотры, медосмотры и риск попасть под «контрольную закупку» со стороны проверяющих органов отпугивают людей от легализации своей деятельности. В результате многие продолжают работать «в тени», не гарантируя пассажирам безопасности и защиты их прав.

По мнению зампреда комитета Госдумы по защите конкуренции Сергея Лисовского, частные перевозки — это не только способ подзаработать, но и важный социальный инструмент. В небольших населенных пунктах, где все друг друга знают, такие поездки получаются безопасными, надежными и дешевыми. Кроме того, это помогает уменьшить количество машин на дорогах и снизить пробки.

Стоит отметить, что государство уже осуществляет контроль за различными сегментами рынка транспортных перевозок. Например, недавно обсуждались изменения в правилах учета утилизационного сбора на автомобили, ввезенные из стран ЕАЭС. Как показано в ситуации разбора с доначислением утильсбора для владельцев иномарок , любые новые действия могут затронуть тысячи автовладельцев и вызвать волну обсуждений.

В целом, инициатива по выделению водителей в особый режим может стать шагом к легализации и поддержке миллионов самозанятых, а также повысить транспортную доступность для жителей регионов. Как пишет "Российская газета", вопрос требует детального обсуждения, чтобы учесть интересы всех сторон - от пассажиров до личных водителей.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тюмень Ульяновск Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться