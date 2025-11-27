Китайский гибрид стал еще мощнее: чем удивит новый Voyah Free Sport+?

27 ноября 2025, 07:41
В России представили 510-сильный гибридный кроссовер Voyah Free Sport+
На российский рынок выходит новая модель. Это мощный гибридный кроссовер. Автомобиль получил улучшенные характеристики. Его запас хода впечатляет. Цена уже известна автолюбителям. Узнайте все подробности о новинке.
Российское представительство китайского бренда Voyah объявило о старте приема заказов на обновленную версию гибридного кроссовера Free. Модификация с приставкой Sport+ предлагает покупателям увеличенную мощность и более емкую батарею. Как сообщает издание Autonews, начальная стоимость новинки установлена на отметке в 6 740 000 рублей, без учета возможных маркетинговых акций и специальных предложений от дилеров.
Ключевые изменения затронули техническую составляющую автомобиля. Инженеры поработали над силовой установкой, сделав ее еще производительнее. В сравнении с предыдущей версией Sport Edition, отдача заднего электродвигателя выросла на 20 лошадиных сил. Благодаря этому суммарная мощность двух электромоторов теперь достигает внушительных 510 л.с. Такая энерговооруженность позволяет тяжелому кроссоверу демонстрировать динамику на уровне спорткаров. Разгон с места до первой «сотни» занимает всего 4,8 секунды, а максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на уровне 200 км/ч.
Еще одним важным нововведением стала установка тягового аккумулятора увеличенной емкости. Теперь его показатель составляет 43 кВт·ч, что является отличным значением для последовательного гибрида. На чистой электротяге Voyah Free Sport+ способен преодолеть до 175 километров, чего вполне достаточно для ежедневных поездок по городу без запуска ДВС. Общий же запас хода, с учетом работы бензинового генератора, превышает тысячу километров и достигает 1020 км. Это позволяет совершать длительные междугородние путешествия без беспокойства о поиске заправки или зарядной станции. Процесс зарядки также не займет много времени: на терминале постоянного тока пополнить энергию с 20% до 80% можно всего за 33 минуты.
Стоит отметить, что выход версии Sport+ продолжает стратегию бренда по расширению своего присутствия в премиальном сегменте. Не так давно компания представила в России свой флагманский кроссовер Taishan. Этот автомобиль оснащен еще более мощной 517-сильной гибридной установкой и передовой 800-вольтовой батареей. Технология ультрабыстрой зарядки позволяет ему «заправляться» до 80% всего за 12 минут, а полная дальность хода достигает 1120 км по циклу WLTP.
