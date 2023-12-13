В России представили еще один кроссовер X7 (опять не BMW)

Пару недель назад отечественным автомобилистам представили китайский «паркетник» BAIC X7, сборку которого наладили на калининградском «Автоторе». Сегодня состоялась презентация кроссовера Kaiyi X7 Kunlun, который выпускают на том же предприятии. Обе модели очень похожи по характеристикам. BAIC имеет 4 710 мм в длину, 1 892 мм в ширину, 1 715 мм в высоту, его колесная база равна 2 800 мм, а дорожный просвет – 200 мм. Габариты Kaiyi: 4 710 мм, 1 964 мм и 1 705 мм соответственно, а колесная база – 2 800 мм, дорожный просвет – 210 мм.

Кроссовер BAIC оснащен безальтернативным 1,5-литровым турбомотором на 180 сил и «роботом» 7DCT. Потенциальные покупатели Kaiyi X7 Kunlun смогут выбирать между двумя турбированными агрегатами: 1,6 литра (186 л.с.) и 2,0 литра (238 л.с.). Оба сочетаются с аналогичным «роботом» 7DCT.

Фото: Kaiyi

Оснащение и там, и там богатое с полностью светодиодной оптикой, панорамной крышей и комплексом продвинутых электронных ассистентов. Кроссовер BAIC X7 стоит от 3,1 млн рублей. Цены Kaiyi X7 Kunlun пока не объявлены. Придется подождать до января 2024 года, когда стартуют официальные продажи. Новинку Kaiyi обещали предложить в трех комплектациях, поэтому она может оказаться доступнее конкурента.

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