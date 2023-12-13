В России представили еще один кроссовер X7 (опять не BMW)
Фото: Kaiyi
Кроссовер BAIC оснащен безальтернативным 1,5-литровым турбомотором на 180 сил и «роботом» 7DCT. Потенциальные покупатели Kaiyi X7 Kunlun смогут выбирать между двумя турбированными агрегатами: 1,6 литра (186 л.с.) и 2,0 литра (238 л.с.). Оба сочетаются с аналогичным «роботом» 7DCT.
Оснащение и там, и там богатое с полностью светодиодной оптикой, панорамной крышей и комплексом продвинутых электронных ассистентов. Кроссовер BAIC X7 стоит от 3,1 млн рублей. Цены Kaiyi X7 Kunlun пока не объявлены. Придется подождать до января 2024 года, когда стартуют официальные продажи. Новинку Kaiyi обещали предложить в трех комплектациях, поэтому она может оказаться доступнее конкурента.
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Калининградский «Автотор» сменил BMW на BAIC. Недавно здесь локализовали производство среднеразмерных кроссоверов BAIC X7. Первые автомобили уже появились в салонах российских дилеров.Читать далее
-
13.12.2023, 22:32
АвтоВАЗ приоткрыл дизайн новой Lada Iskra
В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились первые патентные изображения передней части новой бюджетной модели Lada, которая со временем вытеснит семейство Granta.Читать далее
-
13.12.2023, 15:08
В России стартовали продажи очень красного кроссовера Omoda C5
Китайская марка Omoda представила в России кроссовер Omoda C5 в особом исполнении Trendy Red. Специально для него разработали насыщенную красную эмаль, образ дополняют оригинальные легкосплавные колесные диски антрацитового цвета.Читать далее
-
13.12.2023, 14:04
Петербург досрочно выполнил план дорожного ремонта на 2023 год
В Смольном рассказали об успешном выполнении всех запланированных мероприятий по строительству и ремонту городских дорог. В «нормативное состояние» привели свыше 250 километров улиц и магистралей.Читать далее
-
13.12.2023, 13:05
На бывшем заводе Nokian Tyres в Ленобласти стартовало производство летних шин под новым брендом
Весной 2023 года финская шинная компания Nokian Tyres продала свой завод во Всеволожске нефтяной компании «Татнефть». Сейчас на предприятии стартовало серийное производство летних покрышек под новым брендом. Они поступят в розничную продажу весной 2024 года.Читать далее
-
13.12.2023, 12:05
Эксперт рассказал, что будет с ценами на АЗС зимой 2023-2024
С началом зимы оптовые цены на бензин и дизельное топливо пошли вниз. Аналитик топливного союза рассказал, чем объясняется это снижение и чего ждать предстоящей зимой.Читать далее
-
13.12.2023, 08:50
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