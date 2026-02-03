Знакомьтесь, это «Машуня»: тихая, маневренная и экологичная

3 февраля 2026, 14:14
В России представили новую электроподметальную машину «Машуня»
В России представили новую электроподметальную машину «Машуня»
Вышла новая модель городской подметальной машины, которая может изменить стандарты чистоты в мегаполисах. Электрическая установка, компактные размеры и современные системы безопасности - мало кто знает, как это повлияет на работу коммунальных служб. Что еще скрывает новинка и почему ее уже обсуждают специалисты - в нашем материале.
Ряжский авторемонтный завод, входящий в Ассоциацию «Росспецмаш», презентовал свежую разработку для городских коммунальных служб - вакуумно-подметальную машину МК-Е533-01, получившую имя «Машуня». Это не просто очередная техника для уборки улиц: производитель сделал ставку на экологичность, тишину и маневренность, что особенно актуально для современных городских пространств.
Главная особенность «Машуни» - полностью электрическая силовая установка. Благодаря этому машина практически не создает шума и не выбрасывает вредных веществ в атмосферу. Такой подход позволяет использовать ее в самых чувствительных зонах: на тротуарах, во дворах, в исторических кварталах, где традиционная техника часто оказывается слишком громоздкой и шумной.
Компактные габариты и шарнирно-сочлененная рама обеспечивают машине высокую маневренность. Она способна работать там, где крупные коммунальные машины просто не проходят. По информации Комтранс, ширина уборки достигает 2,1 метра, а объем самосвального бункера составляет 1 кубометр. Вентилятор способен прокачивать от 6 до 9 тысяч кубометров воздуха в час, что гарантирует эффективную уборку даже при интенсивной эксплуатации.
Важной деталью стала бесступенчатая гидравлическая трансмиссия, которая обеспечивает плавность хода и точность управления. Для повышения безопасности при работе вблизи пешеходов предусмотрена установка камер и датчиков, контролирующих обстановку вокруг машины. Это решение снижает риск инцидентов и делает эксплуатацию техники более предсказуемой даже в условиях плотного городского движения.
Производитель позиционирует «Машуню» как серийное решение для муниципальных предприятий и подрядчиков, занимающихся благоустройством городских территорий. В условиях, когда требования к экологичности и уровню шума коммунальной техники становятся все жестче, подобные машины могут стать новым стандартом для российских городов.
Если Вы не знали, Ряжский авторемонтный завод - один из старейших предприятий отрасли, специализирующийся на выпуске коммунальной и специальной техники. Завод активно внедряет современные технологии и участвует в программах по развитию отечественного машиностроения. За последние годы предприятие расширило линейку продукции, делая акцент на экологичных и энергоэффективных решениях для городов.
В последние годы российский рынок коммунальной техники переживает заметные перемены. Появление электрических машин, подобных МК-Е533-01, отражает общий тренд на снижение вредных выбросов и повышение комфорта городской среды. Такие разработки не только улучшают качество уборки, но и способствуют формированию нового облика городов, где забота об экологии становится приоритетом.
Похожие материалы
-
03.02.2026, 15:03
Лучше, чем ожидалось: базовая Lada Granta удивила уровнем безопасности
Лада Гранта в базовой комплектации стала неожиданным открытием для тех, кто ищет баланс между доступной ценой и достойным уровнем комфорта. В материале - личный опыт эксплуатации, детали покупки и нюансы, которые могут повлиять на выбор автомобиля в 2026 году.Читать далее
-
03.02.2026, 14:31
SleepBus меняет представление о междугородних поездках: автобусы с плацкартом как в поезде
SleepBus предлагает необычный способ путешествия между городами - в комфортабельном автобусе с полноценными спальными местами. Почему этот сервис стал хитом и что ждет пассажиров в ближайшем будущем - разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.02.2026, 14:27
Arnezi представил серию новых крышек для прокачки тормозной жидкости
Вышло исследование: Arnezi расширил линейку инструментов для СТО, представив уникальные крышки для прокачки тормозной жидкости. Новинки охватывают популярные марки, что важно для сервисов и владельцев авто. Какие проблемы решают эти аксессуары - объяснил эксперт.Читать далее
-
03.02.2026, 13:55
Летающий концепт Lamborghini: как киберпанк и автоиндустрия пересекаются в новых разработках
Виртуальный художник из Калифорнии создал концепт летающего Lamborghini, вдохновленный атмосферой Blade Runner 2049. Проект сочетает узнаваемые черты марки с футуристическими технологиями и намекает на возможное будущее премиальных авто.Читать далее
-
03.02.2026, 13:53
Lada Vesta CNG: старт продаж новой версии с метановым ГБО и запасом хода 1000 км
АвтоВАЗ представил обновленную Lada Vesta CNG с современным газобаллонным оборудованием. Модель обещает рекордный запас хода и не требует изменений в конструкции. Цена - от 1 515 000 рублей с учетом субсидии. Почему это важно - в материале.Читать далее
-
03.02.2026, 13:45
Belgee X70: плюсы и минусы нового кроссовера глазами владельца после Nissan Teana
Владелец делится впечатлениями о Belgee X70 после перехода с бизнес-седана. В обзоре - честный разбор сильных и слабых сторон модели, включая эргономику, оснащение и особенности поведения на дороге. Почему этот автомобиль оказался в центре внимания - в материале.Читать далее
-
03.02.2026, 13:41
Российский бренд JELAND: старт нового игрока на рынке и планы на 2026 год
Hа российском рынке появляется новый автомобильный бренд JELAND, созданный силами AGR Холдинг и Defetoo. Какие задачи ставят перед собой партнеры, что известно о будущих моделях и почему запуск именно сейчас вызывает интерес у экспертов - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как изменится рынок после появления JELAND.Читать далее
-
03.02.2026, 13:09
KIA установила исторический рекорд по мировым продажам в 2025 году
Вышло исследование: KIA завершила 2025 год с рекордными показателями по продажам и выручке, несмотря на снижение прибыли. Какие факторы повлияли на результат, что изменится в 2026 году и почему автогигант делает ставку на электромобили - мало кто знает детали. Разбираемся, что стоит за цифрами и какие перемены ждут рынок.Читать далее
-
03.02.2026, 12:49
Maserati удивил уникальным суперкаром MCPura Cielo на льду в Швейцарии
В самом конце зимы Maserati выбрал необычную площадку для мировой премьеры - ледяное озеро в Альпах. Итальянцы показали единственный в своем роде суперкар MCPura Cielo, который уже называют новым символом статуса. Почему этот автомобиль вызвал ажиотаж среди коллекционеров и что скрывает его загадочный дизайн - разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.02.2026, 11:59
Электроника и автомобили: новые правила игры на рынке продаж в России
Российский рынок автомобилей переживает неожиданные перемены - теперь купить Lada или «Москвич» можно там, где раньше брали смартфоны и телевизоры. Как это повлияет на доступность и цены, какие модели уже доступны и что ждет покупателей - мало кто знает детали. Эксперты объясняют, почему этот шаг может изменить подход к покупке авто в ближайшие годы.Читать далее
Похожие материалы
-
03.02.2026, 15:03
Лучше, чем ожидалось: базовая Lada Granta удивила уровнем безопасности
Лада Гранта в базовой комплектации стала неожиданным открытием для тех, кто ищет баланс между доступной ценой и достойным уровнем комфорта. В материале - личный опыт эксплуатации, детали покупки и нюансы, которые могут повлиять на выбор автомобиля в 2026 году.Читать далее
-
03.02.2026, 14:31
SleepBus меняет представление о междугородних поездках: автобусы с плацкартом как в поезде
SleepBus предлагает необычный способ путешествия между городами - в комфортабельном автобусе с полноценными спальными местами. Почему этот сервис стал хитом и что ждет пассажиров в ближайшем будущем - разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.02.2026, 14:27
Arnezi представил серию новых крышек для прокачки тормозной жидкости
Вышло исследование: Arnezi расширил линейку инструментов для СТО, представив уникальные крышки для прокачки тормозной жидкости. Новинки охватывают популярные марки, что важно для сервисов и владельцев авто. Какие проблемы решают эти аксессуары - объяснил эксперт.Читать далее
-
03.02.2026, 13:55
Летающий концепт Lamborghini: как киберпанк и автоиндустрия пересекаются в новых разработках
Виртуальный художник из Калифорнии создал концепт летающего Lamborghini, вдохновленный атмосферой Blade Runner 2049. Проект сочетает узнаваемые черты марки с футуристическими технологиями и намекает на возможное будущее премиальных авто.Читать далее
-
03.02.2026, 13:53
Lada Vesta CNG: старт продаж новой версии с метановым ГБО и запасом хода 1000 км
АвтоВАЗ представил обновленную Lada Vesta CNG с современным газобаллонным оборудованием. Модель обещает рекордный запас хода и не требует изменений в конструкции. Цена - от 1 515 000 рублей с учетом субсидии. Почему это важно - в материале.Читать далее
-
03.02.2026, 13:45
Belgee X70: плюсы и минусы нового кроссовера глазами владельца после Nissan Teana
Владелец делится впечатлениями о Belgee X70 после перехода с бизнес-седана. В обзоре - честный разбор сильных и слабых сторон модели, включая эргономику, оснащение и особенности поведения на дороге. Почему этот автомобиль оказался в центре внимания - в материале.Читать далее
-
03.02.2026, 13:41
Российский бренд JELAND: старт нового игрока на рынке и планы на 2026 год
Hа российском рынке появляется новый автомобильный бренд JELAND, созданный силами AGR Холдинг и Defetoo. Какие задачи ставят перед собой партнеры, что известно о будущих моделях и почему запуск именно сейчас вызывает интерес у экспертов - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как изменится рынок после появления JELAND.Читать далее
-
03.02.2026, 13:09
KIA установила исторический рекорд по мировым продажам в 2025 году
Вышло исследование: KIA завершила 2025 год с рекордными показателями по продажам и выручке, несмотря на снижение прибыли. Какие факторы повлияли на результат, что изменится в 2026 году и почему автогигант делает ставку на электромобили - мало кто знает детали. Разбираемся, что стоит за цифрами и какие перемены ждут рынок.Читать далее
-
03.02.2026, 12:49
Maserati удивил уникальным суперкаром MCPura Cielo на льду в Швейцарии
В самом конце зимы Maserati выбрал необычную площадку для мировой премьеры - ледяное озеро в Альпах. Итальянцы показали единственный в своем роде суперкар MCPura Cielo, который уже называют новым символом статуса. Почему этот автомобиль вызвал ажиотаж среди коллекционеров и что скрывает его загадочный дизайн - разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.02.2026, 11:59
Электроника и автомобили: новые правила игры на рынке продаж в России
Российский рынок автомобилей переживает неожиданные перемены - теперь купить Lada или «Москвич» можно там, где раньше брали смартфоны и телевизоры. Как это повлияет на доступность и цены, какие модели уже доступны и что ждет покупателей - мало кто знает детали. Эксперты объясняют, почему этот шаг может изменить подход к покупке авто в ближайшие годы.Читать далее