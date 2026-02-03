Знакомьтесь, это «Машуня»: тихая, маневренная и экологичная

В России представили новую электроподметальную машину «Машуня»

Вышла новая модель городской подметальной машины, которая может изменить стандарты чистоты в мегаполисах. Электрическая установка, компактные размеры и современные системы безопасности - мало кто знает, как это повлияет на работу коммунальных служб. Что еще скрывает новинка и почему ее уже обсуждают специалисты - в нашем материале.

Ряжский авторемонтный завод, входящий в Ассоциацию «Росспецмаш», презентовал свежую разработку для городских коммунальных служб - вакуумно-подметальную машину МК-Е533-01, получившую имя «Машуня». Это не просто очередная техника для уборки улиц: производитель сделал ставку на экологичность, тишину и маневренность, что особенно актуально для современных городских пространств.

Главная особенность «Машуни» - полностью электрическая силовая установка. Благодаря этому машина практически не создает шума и не выбрасывает вредных веществ в атмосферу. Такой подход позволяет использовать ее в самых чувствительных зонах: на тротуарах, во дворах, в исторических кварталах, где традиционная техника часто оказывается слишком громоздкой и шумной.

Компактные габариты и шарнирно-сочлененная рама обеспечивают машине высокую маневренность. Она способна работать там, где крупные коммунальные машины просто не проходят. По информации Комтранс, ширина уборки достигает 2,1 метра, а объем самосвального бункера составляет 1 кубометр. Вентилятор способен прокачивать от 6 до 9 тысяч кубометров воздуха в час, что гарантирует эффективную уборку даже при интенсивной эксплуатации.

Важной деталью стала бесступенчатая гидравлическая трансмиссия, которая обеспечивает плавность хода и точность управления. Для повышения безопасности при работе вблизи пешеходов предусмотрена установка камер и датчиков, контролирующих обстановку вокруг машины. Это решение снижает риск инцидентов и делает эксплуатацию техники более предсказуемой даже в условиях плотного городского движения.

Производитель позиционирует «Машуню» как серийное решение для муниципальных предприятий и подрядчиков, занимающихся благоустройством городских территорий. В условиях, когда требования к экологичности и уровню шума коммунальной техники становятся все жестче, подобные машины могут стать новым стандартом для российских городов.

Если Вы не знали, Ряжский авторемонтный завод - один из старейших предприятий отрасли, специализирующийся на выпуске коммунальной и специальной техники. Завод активно внедряет современные технологии и участвует в программах по развитию отечественного машиностроения. За последние годы предприятие расширило линейку продукции, делая акцент на экологичных и энергоэффективных решениях для городов.

В последние годы российский рынок коммунальной техники переживает заметные перемены. Появление электрических машин, подобных МК-Е533-01, отражает общий тренд на снижение вредных выбросов и повышение комфорта городской среды. Такие разработки не только улучшают качество уборки, но и способствуют формированию нового облика городов, где забота об экологии становится приоритетом.