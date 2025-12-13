Мощный кроссовер GAC GS4 бросает вызов Toyota RAV4 – что ждет покупателей в 2025 году?

13 декабря 2025, 07:11
RAV4 больше не нужен: новый GAC GS4 с полным приводом и 2,0-литровым турбомотором
GAC реализует в России обновленный GS4 с полным приводом и 2,0-литровым турбомотором. Новинка появилась в сентябре 2025 года. Модель составит достойную конкуренцию популярным кроссоверам.
Российский рынок кроссоверов предлагает неплохой вариант: обновленная версия GAC GS4, впервые оснащенная системой полного привода. Мощный, технологичный и готовый к любым дорогам автомобиль GAC GS4 появился в продаже на российском рынке совсем недавно.
Сердце новинки — новая силовая установка. Под капотом нового GS4 теперь работает современный 2,0-литровый бензиновый турбомотор, выдающий 231 л.с. и 380 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с надежной 8-ступенчатой автоматической трансмиссией Aisin, обеспечивая динамичный разгон и плавность хода. При такой мощности автомобиль демонстрирует сбалансированный расход топлива — около 9,2 л/100 км в смешанном цикле.
Уверенность на любом покрытии обеспечивает интеллектуальная система полного привода на основе электрогидравлической муфты Haldex шестого поколения. Она автоматически распределяет тягу между осями для оптимального сцепления. Водитель может выбрать один из семи режимов движения: от экономного и комфортного для города до специализированных — для снега, песка и грязи, что делает GS4 идеальным спутником для российских условий.
Внешне кроссовер сохранил фирменный стиль GAC, став еще более выразительным и современным. По размерам и пропорциям модель уверенно конкурирует с лидерами сегмента, такими как RAV4. Покупателям доступны четыре актуальных цвета кузова и три варианта отделки салона на выбор, чтобы создать автомобиль под свой вкус.
Новый GS4 предлагает богатое стандартное оснащение, включающее мультимедийную систему с крупным дисплеем, комплект систем активной и пассивной безопасности, комфортабельный салон с качественными материалами и просторным багажным отделением.
GAC GS4 с полным приводом — это готовое предложение для тех, кто ищет мощный, универсальный и технологичный кроссовер по цене от 3,6 млн рублей.
