Новый мотор НАМИ 414320: от «ГАЗели» до гибридов — кому подойдет отечественный «зверь» мощностью 299 сил

В России представлен бензиновый двигатель 2,2 л на 299 л.с. для легковых и коммерческих авто

На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге показали отечественный двигатель, мощностью 299 л.с. и экологическим стандартом «Евро-5». Эксперты отмечают, что агрегат может стать ключевым для новых моделей легковых и коммерческих машин, а также гибридов. Важно понять, какие автомобили смогут получить этот мотор и как он повлияет на рынок.

На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге показали отечественный двигатель, мощностью 299 л.с. и экологическим стандартом «Евро-5». Эксперты отмечают, что агрегат может стать ключевым для новых моделей легковых и коммерческих машин, а также гибридов. Важно понять, какие автомобили смогут получить этот мотор и как он повлияет на рынок.

Появление нового бензинового двигателя от ФГУП «НАМИ» вызвало повышенный интерес среди специалистов и автолюбителей. На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге был представлен агрегат с индексом 414320, который научился развивать 299 л.с. при объёме 2,2 литра, и соответствует стандарту «Евро-5». Такой показатель производительности на небольшой мощности — редкость для российских разработок, которые сразу же бросаются в глаза на фоне существующих решений.

Двигатель выполнен по рядной схеме, оснащен распределенным впрыском топлива (MPI) и выдает крутящий момент 420 Нм. Масса мотора - 150 кг, диаметр цилиндра - 88 мм, ход поршня - 90 мм. Особое внимание уделено конструкции блока цилиндров: открытая рубашка охлаждения обеспечивает жесткость и надежную герметизацию.

Инженерная база нового агрегата на восьмицилиндровом НАМИ-4123, разработана для Aurus. Однако 414320 рассчитан на более широкий спектр применения: легковые автомобили, легкий коммерческий транспорт, а также гибридные схемы с электротягой. Важно, что для моделей LADA этот мотор избыточен по характеристикам - установка системы требует серьезной доработки, включая тормозную систему.

В НАМИ не отрицают, что двигатель может появиться на новых автомобилях бренда «Волга», если проект получит глубокую локализацию. Среди возможных вариантов применения также называют легкую коммерческую категорию N1 полной массой до 3,5 тонн – например, «Соллерс Атлант», «ГАЗель» и «Соболь». Благодаря компактным размерам, двигатель подходит и для гибридных автомобилей с роликовым генератором, а также для внедорожника УАЗ «Патриот» — особенно если модель получит новое поколение или серьезную модернизацию.

Производители уже заинтересовались новинкой, однако коммерческие вопросы еще предстоит обсудить. НАМИ поддерживает контакты с автозаводами по вопросам инжиниринга, сертификации и испытаний. Важно, что двигатель может стать одним из ключевых элементов развития отечественного автопрома, особенно на фоне ограниченного выбора современных моторов российского производства.

Параллельно с этим на рынке растет спрос на универсальные и современные силовые агрегаты для легких коммерческих автомобилей. Например, в материалах о компактных тракторах с дизельными двигателями рассматриваются преимущества современных компактных двигателей для спецтехники , что придает актуальность темам для разных сегментов транспорта.