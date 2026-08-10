Новый мотор НАМИ 414320: от «ГАЗели» до гибридов — кому подойдет отечественный «зверь» мощностью 299 сил

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

10 августа 2026, 12:50

В России представлен бензиновый двигатель 2,2 л на 299 л.с. для легковых и коммерческих авто

В России представлен бензиновый двигатель 2,2 л на 299 л.с. для легковых и коммерческих авто

Новый мотор НАМИ 414320: от «ГАЗели» до гибридов — кому подойдет отечественный «зверь» мощностью 299 сил

В России представлен бензиновый двигатель 2,2 л на 299 л.с. для легковых и коммерческих авто

На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге показали отечественный двигатель, мощностью 299 л.с. и экологическим стандартом «Евро-5». Эксперты отмечают, что агрегат может стать ключевым для новых моделей легковых и коммерческих машин, а также гибридов. Важно понять, какие автомобили смогут получить этот мотор и как он повлияет на рынок.

На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге показали отечественный двигатель, мощностью 299 л.с. и экологическим стандартом «Евро-5». Эксперты отмечают, что агрегат может стать ключевым для новых моделей легковых и коммерческих машин, а также гибридов. Важно понять, какие автомобили смогут получить этот мотор и как он повлияет на рынок.

Появление нового бензинового двигателя от ФГУП «НАМИ» вызвало повышенный интерес среди специалистов и автолюбителей. На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге был представлен агрегат с индексом 414320, который научился развивать 299 л.с. при объёме 2,2 литра, и соответствует стандарту «Евро-5». Такой показатель производительности на небольшой мощности — редкость для российских разработок, которые сразу же бросаются в глаза на фоне существующих решений.

Двигатель выполнен по рядной схеме, оснащен распределенным впрыском топлива (MPI) и выдает крутящий момент 420 Нм. Масса мотора - 150 кг, диаметр цилиндра - 88 мм, ход поршня - 90 мм. Особое внимание уделено конструкции блока цилиндров: открытая рубашка охлаждения обеспечивает жесткость и надежную герметизацию. 

Инженерная база нового агрегата на восьмицилиндровом НАМИ-4123, разработана для Aurus. Однако 414320 рассчитан на более широкий спектр применения: легковые автомобили, легкий коммерческий транспорт, а также гибридные схемы с электротягой. Важно, что для моделей LADA этот мотор избыточен по характеристикам - установка системы требует серьезной доработки, включая тормозную систему.

В НАМИ не отрицают, что двигатель может появиться на новых автомобилях бренда «Волга», если проект получит глубокую локализацию. Среди возможных вариантов применения также называют легкую коммерческую категорию N1 полной массой до 3,5 тонн – например, «Соллерс Атлант», «ГАЗель» и «Соболь». Благодаря компактным размерам, двигатель подходит и для гибридных автомобилей с роликовым генератором, а также для внедорожника УАЗ «Патриот» — особенно если модель получит новое поколение или серьезную модернизацию.

Производители уже заинтересовались новинкой, однако коммерческие вопросы еще предстоит обсудить. НАМИ поддерживает контакты с автозаводами по вопросам инжиниринга, сертификации и испытаний. Важно, что двигатель может стать одним из ключевых элементов развития отечественного автопрома, особенно на фоне ограниченного выбора современных моторов российского производства.

Параллельно с этим на рынке растет спрос на универсальные и современные силовые агрегаты для легких коммерческих автомобилей. Например, в материалах о компактных тракторах с дизельными двигателями рассматриваются преимущества современных компактных двигателей для спецтехники , что придает актуальность темам для разных сегментов транспорта.

Упомянутые марки: Aurus, УАЗ, Sollers
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Аурус, UAZ, Соллерс

Похожие материалы Аурус, UAZ, Соллерс

Дачная перевозка: как не превысить допустимую нагрузку на крышу авто
Hongqi HS3 стал лидером продаж в России: как изменился спрос на кроссоверы
Буксировка без риска: главные цифры из ПТС, которые надо знать перед установкой фаркопа
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ижевск Сургут Республика Башкортостан
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться