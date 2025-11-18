Haval H6L удивил просторным салоном и современными технологиями – стоит ли брать?

18 ноября 2025, 19:11
В России представлен новый Haval H6L с турбомотором 2.0T и ценой от 1,5 млн рублей
В России представлен новый Haval H6L с турбомотором 2.0T и ценой от 1,5 млн рублей
Haval H6L дебютировал с мощным двигателем и увеличенными размерами. Внедорожник получил современные опции и интеллектуальные системы. Цена стартует от 1,5 млн рублей. Подробности о новинке и ее особенностях – в нашем материале.
На российском рынке появился новый среднеразмерный кроссовер Haval H6L, который теперь доступен с бензиновым турбомотором 2.0T и автоматической коробкой 9DCT. Стартовая цена новинки составляет около 1,5 миллиона рублей, что делает ее одним из самых доступных предложений в своем классе. Haval H6L заметно вырос по сравнению с современными версиями, а также получил ряд технологических обновлений, которые могут заинтересовать поклонников современных автомобилей.
Внешний облик кроссовера выполнен в актуальном фирменном стиле бренда. Передняя часть выделяеся светодиодной оптикой и необычной решеткой радиатора. Задняя часть автомобиля отличается сложной архитектурой фонарей и аккуратными линиями кузова, что придает модели динамичный и современный вид.
Габариты Haval H6L впечатляют: длина составляет - 4800 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1730 мм, колесная база достигает 2810 мм. Это самый крупный представитель семейства H6. По сравнению с предыдущим поколением, длина увеличилась почти на 10 см, а основание – более чем на 7 см, что особенно заметно по заднему ряду.
Салон кроссовера предлагается в трёх цветовых решениях и оснащён современными технологиями. Водителя встречает проекционный дисплей, а центральное место на консоли занимает большой 14,6-дюймовый экран. Управление осуществляется через обновлённую фирменную систему Coffee OS 3, которая обеспечивает быстрый отклик. Передние сиденья получили функции подогрева, вентиляции и массажа, а задние — регулировку наклона спинки в двух положениях.
Под капотом установлен новейший турбированный двигатель объемом 2,0 литра, развивающий 235 л.с. и 385 Н·м крутого момента. В паре с ним работает 9-ступенчатый роботизированный автомат. Такая связка позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 7,2 секунды, а средний расход топлива заявлен на уровне 7,4 литра на 100 км. Для тех, кто предпочитает более экономичные варианты, в линейке осталась и версия с мотором 1.5T.
В список опций входят системы помощи водителю второго уровня. Они включают адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения и интеллектуальный парковщик, способный выполнять парковку в более чем 200 сценариях. Благодаря этому Haval H6L становится одним из самых технологичных предложений в своём сегменте.
Haval H6L всегда был одним из самых популярных кроссоверов бренда. Новая версия с мощным мотором и современным оснащением призвана усилить его привлекательность для покупателей. Однако на фоне растущей конкуренции и смещения рынка в сторону гибридов и электромобилей возникает вопрос: сможет ли бензиновый H6L повторить успех своих предшественников?
