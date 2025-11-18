Haval H6L удивил просторным салоном и современными технологиями – стоит ли брать?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

18 ноября 2025, 19:11

В России представлен новый Haval H6L с турбомотором 2.0T и ценой от 1,5 млн рублей

В России представлен новый Haval H6L с турбомотором 2.0T и ценой от 1,5 млн рублей

Haval H6L удивил просторным салоном и современными технологиями – стоит ли брать?

В России представлен новый Haval H6L с турбомотором 2.0T и ценой от 1,5 млн рублей

Haval H6L дебютировал с мощным двигателем и увеличенными размерами. Внедорожник получил современные опции и интеллектуальные системы. Цена стартует от 1,5 млн рублей. Подробности о новинке и ее особенностях – в нашем материале.

Haval H6L дебютировал с мощным двигателем и увеличенными размерами. Внедорожник получил современные опции и интеллектуальные системы. Цена стартует от 1,5 млн рублей. Подробности о новинке и ее особенностях – в нашем материале.

На российском рынке появился новый среднеразмерный кроссовер Haval H6L, который теперь доступен с бензиновым турбомотором 2.0T и автоматической коробкой 9DCT. Стартовая цена новинки составляет около 1,5 миллиона рублей, что делает ее одним из самых доступных предложений в своем классе. Haval H6L заметно вырос по сравнению с современными версиями, а также получил ряд технологических обновлений, которые могут заинтересовать поклонников современных автомобилей.

Внешний облик кроссовера выполнен в актуальном фирменном стиле бренда. Передняя часть выделяеся светодиодной оптикой и необычной решеткой радиатора. Задняя часть автомобиля отличается сложной архитектурой фонарей и аккуратными линиями кузова, что придает модели динамичный и современный вид.

Габариты Haval H6L впечатляют: длина составляет - 4800 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1730 мм, колесная база достигает 2810 мм. Это самый крупный представитель семейства H6. По сравнению с предыдущим поколением, длина увеличилась почти на 10 см, а основание – более чем на 7 см, что особенно заметно по заднему ряду.

Салон кроссовера предлагается в трёх цветовых решениях и оснащён современными технологиями. Водителя встречает проекционный дисплей, а центральное место на консоли занимает большой 14,6-дюймовый экран. Управление осуществляется через обновлённую фирменную систему Coffee OS 3, которая обеспечивает быстрый отклик. Передние сиденья получили функции подогрева, вентиляции и массажа, а задние — регулировку наклона спинки в двух положениях.

Под капотом установлен новейший турбированный двигатель объемом 2,0 литра, развивающий 235 л.с. и 385 Н·м крутого момента. В паре с ним работает 9-ступенчатый роботизированный автомат. Такая связка позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 7,2 секунды, а средний расход топлива заявлен на уровне 7,4 литра на 100 км. Для тех, кто предпочитает более экономичные варианты, в линейке осталась и версия с мотором 1.5T.

В список опций входят системы помощи водителю второго уровня. Они включают адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения и интеллектуальный парковщик, способный выполнять парковку в более чем 200 сценариях. Благодаря этому Haval H6L становится одним из самых технологичных предложений в своём сегменте.

Haval H6L всегда был одним из самых популярных кроссоверов бренда. Новая версия с мощным мотором и современным оснащением призвана усилить его привлекательность для покупателей. Однако на фоне растущей конкуренции и смещения рынка в сторону гибридов и электромобилей возникает вопрос: сможет ли бензиновый H6L повторить успех своих предшественников?

Упомянутые марки: Haval
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хавейл

Похожие материалы Хавейл

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
В Уфе начались торги за почти новую Lada Granta 2017 года с мизерным пробегом
Самые дорогие «Нивы», которые можно купить в ноябре 2025 года: всем им больше 25 лет
Тест-драйв Subaru Forester 2025: полный привод, оппозитник и никаких компромиссов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сочи Казань Ярославль
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться