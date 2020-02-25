25 февраля 2020, 16:28
В России представлен новый Volkswagen Polo лифтбек
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Фото: Volkswagen
Автоконцерн Volkswagen раскрыл полную информацию об обновленной модели Polo для российского рынка. Место Polo седана теперь займет Polo лифтбек. Автомобиль предложат в четырех комплектациях с тремя двигателями на выбор.
Фото: Volkswagen
Фото: autoreview.ru
Фото: autoreview.ru
Фото: autoreview.ru
Фото: autoreview.ru
Фото: autoreview.ru
Фото: autoreview.ru
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Обновленный Polo стал больше, его габариты — 4483x1706x1484 мм. Пассажиры на заднем сидении смогут комфортно разместиться за счет увеличения пространства для ног. В багажном отделении теперь 550 литров полезного объема, против прежних 460. А дорожный просвет вырос до 170 мм.
Пространство вокруг водительского сидения претерпело серьезные изменения. Во всех комплектациях Polo теперь стоит мультимедийная система с поддержкой App-Connect и сенсорным экраном, диагональ которого зависит от комплектации и варьируется от 6.5 до 8.25 дюймов. Мультифункциональное рулевое колесо входит в стандартное оснащение, а начиная с комплектации Status оно имеет кожаную оплетку и подогрев. В отделке салона появились новые декоративные элементы, для каждой комплектации уникальные, а в комплектации Exclusive спереди идет подсветка пространства для ног.
Polo лифтбек адаптирован к российскому рынку, производитель предлагает зимний набор опций: подогрев передних сидений, боковых зеркал, форсунок стеклоомывателя, рулевого колеса, лобового стекла, задних сидений. Также Polo лифтбек оснащен пакетом для плохих дорог.
В обновленной версии доступно три двигателя. Это 1,6-литровый атмосферник в двух вариантах мощности: 90 л.с. идет только в сочетании с пятиступенчатой «механикой», а форсированный до 110 л.с. двигатель дополнительно сочетается с шестиступенчатым «автоматом». Турбомотор 1.4 TSI мощностью 125 л.с. работает в паре с семиступенчатым «роботом» DSG.
Серийное производство Polo в кузове лифтбек начнется весной 2020 года, в салонах дилеров автомобили появятся к концу лета. Цены российское представительство Volkswagen будет готово объявить только после начала производства. Сегодня Polo седан стоит от 782 тысяч рублей.
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Комментарии пользователей
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