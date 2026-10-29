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Автор: Дарья Климова

29 октября 2026, 23:09

Что в России происходит с автомобилями, которые ищет Интерпол

Что в России происходит с автомобилями, которые ищет Интерпол

Автомобили между строк: как Россия проверяет данные в базе Интерпола и что остаётся «за кадром»

Что в России происходит с автомобилями, которые ищет Интерпол

В России обнаружили 813 автомобилей из розыскных баз Германии и Канады. К середине октября международный розыск прекратили для 665 машин. МВД просит проверить данные Интерпола и предлагает изменить правила работы с базой.

В России обнаружили 813 автомобилей из розыскных баз Германии и Канады. К середине октября международный розыск прекратили для 665 машин. МВД просит проверить данные Интерпола и предлагает изменить правила работы с базой.

Российское МВД попросило Генеральный секретариат Интерпола проверить, насколько обоснованно сведения об автомобилях хранятся в международной базе. О действиях ведомства сообщила пресс-служба МВД, пишет Autonews.

В России обнаружили 813 машин, которые разыскивались Германией и Канадой. По данным МВД, к середине октября 2026 года международный розыск прекратили для 665 автомобилей, это около 81,8% от общего числа обнаруженных транспортных средств. Ведомство сообщило: «По состоянию на середину октября текущего года из 813 обнаруженных на территории Российской Федерации ТС, разыскиваемых Канадой и Германией, с розыска снято 665 единиц».

Разница между общим числом обнаруженных машин и количеством снятых с розыска составляет 148 автомобилей. Это арифметический остаток по опубликованным данным, а не отдельное заявление МВД о числе машин, которые продолжают числиться в розыске. Прекращение международных розыскных процедур само по себе не означает признания права собственности или автоматической легализации автомобиля в России.

Запрос в Интерпол касается проверки оснований для хранения данных. МВД добивается пересмотра записей, а российское Национальное центральное бюро Интерпола отдельно предложило изменить порядок работы с международной базой разыскиваемых автомобилей. Предложение предусматривает регулярное подтверждение сведений и их хранение при наличии конкретной правоохранительной цели. Ведомство также заявило о недопустимости использования базы без такой же цели. Речь идет о предложении изменить порядок работы, а не о уже принятом решении.

По информации ведомства, инициатива должна поддерживать сведения в актуальном состоянии и предотвращать использование базы «в политических целях». МВД сообщило, что с февраля 2022 года Национальное центральное бюро Интерпола Германии не отвечало на уведомления об обнаружении разыскиваемых автомобилей, направленные для подтверждения актуальности розыска. После этого Германия сократила перечень разыскиваемого автотранспорта на 108 единиц.

Взаимодействие с канадскими правоохранительными органами возобновилось в сентябре 2025 года. По сообщению МВД, Национальное центральное бюро Интерпола Канады стало отвечать на ранее направленные запросы: подтверждать актуальность розыска либо сообщать о прекращении розыскных мероприятий. Канадская сторона подтверждала получение каждого уведомления об обнаружении разыскиваемого автомобиля.

Покупателям подержанных автомобилей важно отдельно проверить VIN и документы на машину. В документах стоит сверить историю регистрации и таможенное оформление, а ограничения проверить отдельно. Устного заявления продавца о том, что автомобиль «снят с Интерпола», недостаточно: изменение статуса записи следует подтверждать через компетентные органы.

Ранее в МВД предупреждали, что предложения юридических услуг по снятию автомобиля с международного розыска зачастую оказываются обманом. Вопросы расходов при покупке машины редакция разбирала в материале о льготном автокредитовании.

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