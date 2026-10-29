Автомобили между строк: как Россия проверяет данные в базе Интерпола и что остаётся «за кадром»

29 октября 2026, 23:09
Что в России происходит с автомобилями, которые ищет Интерпол
Что в России происходит с автомобилями, которые ищет Интерпол
В России обнаружили 813 автомобилей из розыскных баз Германии и Канады. К середине октября международный розыск прекратили для 665 машин. МВД просит проверить данные Интерпола и предлагает изменить правила работы с базой.
Российское МВД попросило Генеральный секретариат Интерпола проверить, насколько обоснованно сведения об автомобилях хранятся в международной базе. О действиях ведомства сообщила пресс-служба МВД, пишет Autonews.
В России обнаружили 813 машин, которые разыскивались Германией и Канадой. По данным МВД, к середине октября 2026 года международный розыск прекратили для 665 автомобилей, это около 81,8% от общего числа обнаруженных транспортных средств. Ведомство сообщило: «По состоянию на середину октября текущего года из 813 обнаруженных на территории Российской Федерации ТС, разыскиваемых Канадой и Германией, с розыска снято 665 единиц».
Разница между общим числом обнаруженных машин и количеством снятых с розыска составляет 148 автомобилей. Это арифметический остаток по опубликованным данным, а не отдельное заявление МВД о числе машин, которые продолжают числиться в розыске. Прекращение международных розыскных процедур само по себе не означает признания права собственности или автоматической легализации автомобиля в России.
Запрос в Интерпол касается проверки оснований для хранения данных. МВД добивается пересмотра записей, а российское Национальное центральное бюро Интерпола отдельно предложило изменить порядок работы с международной базой разыскиваемых автомобилей. Предложение предусматривает регулярное подтверждение сведений и их хранение при наличии конкретной правоохранительной цели. Ведомство также заявило о недопустимости использования базы без такой же цели. Речь идет о предложении изменить порядок работы, а не о уже принятом решении.
По информации ведомства, инициатива должна поддерживать сведения в актуальном состоянии и предотвращать использование базы «в политических целях». МВД сообщило, что с февраля 2022 года Национальное центральное бюро Интерпола Германии не отвечало на уведомления об обнаружении разыскиваемых автомобилей, направленные для подтверждения актуальности розыска. После этого Германия сократила перечень разыскиваемого автотранспорта на 108 единиц.
Взаимодействие с канадскими правоохранительными органами возобновилось в сентябре 2025 года. По сообщению МВД, Национальное центральное бюро Интерпола Канады стало отвечать на ранее направленные запросы: подтверждать актуальность розыска либо сообщать о прекращении розыскных мероприятий. Канадская сторона подтверждала получение каждого уведомления об обнаружении разыскиваемого автомобиля.
Покупателям подержанных автомобилей важно отдельно проверить VIN и документы на машину. В документах стоит сверить историю регистрации и таможенное оформление, а ограничения проверить отдельно. Устного заявления продавца о том, что автомобиль «снят с Интерпола», недостаточно: изменение статуса записи следует подтверждать через компетентные органы.
Ранее в МВД предупреждали, что предложения юридических услуг по снятию автомобиля с международного розыска зачастую оказываются обманом. Вопросы расходов при покупке машины редакция разбирала в материале о льготном автокредитовании.
Похожие материалы
-
30.10.2026, 15:59
Как поддельное моторное масло стало угрозой для современных автомобилей
Рынок автотоваров меняется стремительно. Опасность может скрываться в привычных деталях. Неочевидные риски подстерегают даже опытных водителей. Разбираемся, как не попасть в ловушку суррогата.Читать далее
-
30.10.2026, 13:59
Назад в будущее: как европейские автогиганты объявили войну китайским планшетам на Парижском автосалоне
Парижский автосалон показал, как европейские марки обращаются к собственному наследию. Одних эффектных премьер для выхода из кризиса недостаточно. Чтобы конкурировать с китайскими производителями, концепты необходимо быстрее переводить в серию.Читать далее
-
30.10.2026, 08:07
Водитель BMW X5 оригинально объяснил полиции полет на скорости под 200 км/ч
Водитель BMW X5 объяснил полицейским, что медленнее на таком автомобиле ездить невозможно. Камера зафиксировала превышение, за которое ему предложили штраф и начислили штрафные баллы. Мужчина отказался платить, поэтому дело передадут в суд.Читать далее
-
29.10.2026, 23:58
От рекордов к перестройке: Mercedes‑Benz локализует производство в Китае, но делает ставки за океаном
Mercedes-Benz обновит стратегию до 2030 года и увеличит долю китайских компонентов в машинах для КНР. В США концерн рассматривает рост продаж с более чем 300 тыс. до 400 тыс. автомобилей в год. В Германии продолжится снижение расходов.Читать далее
-
29.10.2026, 20:33
Как с помощью Ariane 6 Европа укрепила космическую самостоятельность
Запуск Ariane 6 с четырьмя ускорителями обеспечил Европу собственным тяжелым носителем для спутников и сложных миссий. На фоне конкуренции с США он увеличивает варианты для научных и коммерческих запусков и укрепляет позиции европейских компаний.Читать далее
-
29.10.2026, 19:28
Три лошадиные силы против угона и другие необычные способы защитить автомобиль от воров
Одни системы лишают угонщика тяги, другие отпугивают светом и музыкой или сверяют биометрию. Есть и блокировка при пересечении границы. Разбираемся, какие решения уже применяются, а какие пока существуют лишь как патентная разработка.Читать далее
-
29.10.2026, 15:24
В России готовятся разрешить учет машин в розыске недружественных стран
Автомобили в международном розыске годами могут оставаться на государственных стоянках без регистрации. Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект, который меняет этот порядок для машин, разыскиваемых по инициативе недружественных стран. Решение еще предстоит рассмотреть депутатам.Читать далее
-
29.10.2026, 09:43
Просят залог до осмотра и переводы на карты? Какие новые схемы обмана раскрыли при покупке автомобилей
Привлекательная цена иногда скрывает продуманный сценарий обмана. Посредники обещают доставить автомобиль и просят предоплату. Есть способы проверить машину до расчетов. Важные детали легко упустить в переписке.Читать далее
-
28.10.2026, 23:26
Почему российском дизайнеру пять раз отказали в Lada, но взяли рисовать Bentley
Пять отказов Lada не закрыли Илье Разумову дорогу в Bentley: теперь он отвечает за облик будущих моделей марки. Его ранняя работа уже вошла в официальный пресс-релиз. Как стажировки привели его в британский Крю и почему высокий заработок приходит не сразу?Читать далее
-
28.10.2026, 16:32
ЕС может привязать субсидии на электромобили к сборке внутри союза
В Европе предложили оставить субсидии и госзакупки только для электромобилей местной сборки. Детали обсуждаются. Toyota продает в ЕС машины из Японии и Турции. Аналогичный риск есть у Suzuki и Nissan.Читать далее
Похожие материалы
-
30.10.2026, 15:59
Как поддельное моторное масло стало угрозой для современных автомобилей
Рынок автотоваров меняется стремительно. Опасность может скрываться в привычных деталях. Неочевидные риски подстерегают даже опытных водителей. Разбираемся, как не попасть в ловушку суррогата.Читать далее
-
30.10.2026, 13:59
Назад в будущее: как европейские автогиганты объявили войну китайским планшетам на Парижском автосалоне
Парижский автосалон показал, как европейские марки обращаются к собственному наследию. Одних эффектных премьер для выхода из кризиса недостаточно. Чтобы конкурировать с китайскими производителями, концепты необходимо быстрее переводить в серию.Читать далее
-
30.10.2026, 08:07
Водитель BMW X5 оригинально объяснил полиции полет на скорости под 200 км/ч
Водитель BMW X5 объяснил полицейским, что медленнее на таком автомобиле ездить невозможно. Камера зафиксировала превышение, за которое ему предложили штраф и начислили штрафные баллы. Мужчина отказался платить, поэтому дело передадут в суд.Читать далее
-
29.10.2026, 23:58
От рекордов к перестройке: Mercedes‑Benz локализует производство в Китае, но делает ставки за океаном
Mercedes-Benz обновит стратегию до 2030 года и увеличит долю китайских компонентов в машинах для КНР. В США концерн рассматривает рост продаж с более чем 300 тыс. до 400 тыс. автомобилей в год. В Германии продолжится снижение расходов.Читать далее
-
29.10.2026, 20:33
Как с помощью Ariane 6 Европа укрепила космическую самостоятельность
Запуск Ariane 6 с четырьмя ускорителями обеспечил Европу собственным тяжелым носителем для спутников и сложных миссий. На фоне конкуренции с США он увеличивает варианты для научных и коммерческих запусков и укрепляет позиции европейских компаний.Читать далее
-
29.10.2026, 19:28
Три лошадиные силы против угона и другие необычные способы защитить автомобиль от воров
Одни системы лишают угонщика тяги, другие отпугивают светом и музыкой или сверяют биометрию. Есть и блокировка при пересечении границы. Разбираемся, какие решения уже применяются, а какие пока существуют лишь как патентная разработка.Читать далее
-
29.10.2026, 15:24
В России готовятся разрешить учет машин в розыске недружественных стран
Автомобили в международном розыске годами могут оставаться на государственных стоянках без регистрации. Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект, который меняет этот порядок для машин, разыскиваемых по инициативе недружественных стран. Решение еще предстоит рассмотреть депутатам.Читать далее
-
29.10.2026, 09:43
Просят залог до осмотра и переводы на карты? Какие новые схемы обмана раскрыли при покупке автомобилей
Привлекательная цена иногда скрывает продуманный сценарий обмана. Посредники обещают доставить автомобиль и просят предоплату. Есть способы проверить машину до расчетов. Важные детали легко упустить в переписке.Читать далее
-
28.10.2026, 23:26
Почему российском дизайнеру пять раз отказали в Lada, но взяли рисовать Bentley
Пять отказов Lada не закрыли Илье Разумову дорогу в Bentley: теперь он отвечает за облик будущих моделей марки. Его ранняя работа уже вошла в официальный пресс-релиз. Как стажировки привели его в британский Крю и почему высокий заработок приходит не сразу?Читать далее
-
28.10.2026, 16:32
ЕС может привязать субсидии на электромобили к сборке внутри союза
В Европе предложили оставить субсидии и госзакупки только для электромобилей местной сборки. Детали обсуждаются. Toyota продает в ЕС машины из Японии и Турции. Аналогичный риск есть у Suzuki и Nissan.Читать далее