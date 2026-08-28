Почему исчез кроссовер «Москвич 5» - неожиданные подробности

28 августа 2026, 14:20
В России прекратились регистрации «Москвич 5»: что стало с моделью
В России прекратились регистрации «Москвич 5»: что стало с моделью
В июле не зарегистрировали ни одного кроссовера «Москвич 5». Причины такой ситуации вполне объяснимы. Эксперты обсуждают завершение неперспективного проекта. Подробности - в нашем материале.
В июле 2026 года российский рынок автомобилей столкнулся с неожиданной ситуацией: ни один кроссовер «Москвич 5» не был зарегистрирован. Это событие вызвало волну обсуждений среди автолюбителей и экспертов, ведь ранее модель хоть и не пользовалась высоким спросом, но все же находила своих покупателей.
По данным «Автостат Инфо», за первые семь месяцев 2026 года на учет поставили всего 173 экземпляра «Москвич 5». Для сравнения, за весь 2025 год было зарегистрировано 143 таких автомобиля. Таким образом, общий тираж за полтора года составил лишь 316 машин, что говорит о крайне скромных результатах для массового сегмента.
Еще в марте появилась информация о закрытии проекта. Представитель компании объяснила, что после тестирования стало ясно: характеристики кроссовера не соответствуют ожиданиям производителя. Было принято решение остановить выпуск, а произведенные автомобили остались единственными на рынке.
Параллельно с этим автозавод «Москвич» продолжает развивать другие направления. В июле была объявлена стоимость электрокроссовера «Москвич 3е» 2026 года выпуска. Новая версия сохранила прежний уровень оснащения, но получила обновленную тяговую батарею, что должно повысить интерес к электромобилям бренда.
В июне компания также представила цену на лифтбек «Москвич 6» в исполнении «Бизнес MY26». Эта модель вышла на рынок в единственной комплектации, а аналитики уже успели изучить структуру продаж бренда за первый квартал года. Тогда среди зарегистрированных машин еще встречался и «Москвич 5», однако теперь его присутствие на рынке фактически завершено.
Ситуация с «Москвич 5» наглядно демонстрирует, как быстро могут меняться приоритеты автопроизводителей. Несмотря на амбициозные планы, не каждая модель способна закрепиться на рынке. Теперь внимание компании и покупателей переключается на новые разработки, а история «Москвич 5» становится частью недавнего прошлого.
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