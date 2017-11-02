В России премиум стал более востребованным
Лидирующие позиции удалось занять седану Mercedes-Maybach S-Class. За отчетный период российские дилеры продали 463 таких автомобилей. Правда, это на 14% меньше, чем показатели прошлого года. Данная модель завоевала 40% рынка премиального транспорта в России.
Второе место досталось Maserati - итальянские машины проданы в количестве 310 единиц. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, это количество стало больше в 8,6 раз.
На третьем месте расположился бренд Bentley, чьи автомобили реализованы в количестве 159 экземпляров. Этот результат на треть уступает статистике 2016 года. Также россияне останавливали свой выбор на моделях компаний Rolls-Royce (66 шт.; -29%), Lamborghini (29 шт.; +21%), Ferrari (22 шт.; -29%) и Aston Martin (16 шт.; рост в 4 раза).
Около 70% реализованных премиальных автомобилей зарегистрированы в Москве и Московской области - 727 машины получили там «прописку». По дорогам Санкт-Петербурга передвигается 81 модель класса «люкс», а в Краснодарском крае - 34 машины. Остальные транспортные средства были проданы с Татарстане, Свердловской области и Башкортостане.
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