5 декабря 2017, 12:38

В России презентовали Bentley Continental GT

Российская премьера нового Bentley Continental GT состоялась в Москве. Автомобиль разработан и создан вручную британскими мастерами марки. Старт продаж в нашей стране намечен на лето 2018 года.
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  В России презентовали Bentley Continental GT Bentley Continental GT В России презентовали Bentley Continental GT Bentley Continental GT В России презентовали Bentley Continental GT Bentley Continental GT В России презентовали Bentley Continental GT
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Bentley Continental GT
Выпускается с 2003 г.
Новый 14 800 000 Р
Отзывов: 3
Модель оснащается обновленным 6-литровым двигателем W12 TSI мощностью 635 л. с. и 900 Нм крутящего момента в сочетании с 8-ступенчатой коробкой передач. Новый Continental GT разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды, а его максимальная скорость достигает 333 км/ч.

В салоне установлен 12,3-дюймовый экран, который можно убрать в приборную панель или разместить на месте экрана три циферблата. Когда двигатель не работает, панель управления полностью разворачивается, демонстрируя фирменную отделку из дерева на тыльной стороне.

На мероприятии также состоялась презентация новой Bentley Collection – одежды и аксессуаров для мужчин и женщин в стиле английской марки. В деталях сумок из итальянской кожи высочайшего качества, например, в крестообразной прострочке, прослеживаются узнаваемые элементы нового Continental GT.

Новинки и концепт кары Бентли Континенталь Джи Ти, ГТ

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Отзывы по теме
Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
Представлен обновленный Bentley Continental GT
интересно, когда же они пойдуь, наверное в следующем году, склрее всего в конце года.
Samuil
Bentley Continental GT
Проблема с авто подъемом и опусканием крышки багажника.
кола
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В России презентовали Bentley Continental GT
{{model_1572}} Модель оснащается обновленным 6-литровым двигателем W12 TSI мощностью 635 л. с. и 900 Нм крутящего момента в сочетании с 8-ступенчатой коробкой передач. Новый Continental GT разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды, а его максимальная скорость достигает 333 км/ч.В салоне установлен 12,3-дюймовый экран, который можно убрать в приборную панель или разместить на месте экрана три циферблата. Когда двигатель не работает, панель управления полностью разворачивается, демонстрируя фирменную отделку из дерева на тыльной стороне.На мероприятии также состоялась презентация новой Bentley Collection – одежды и аксессуаров для мужчин и женщин в стиле английской марки. В деталях сумок из итальянской кожи высочайшего качества, например, в крестообразной прострочке, прослеживаются узнаваемые элементы нового Continental GT.
2017-12-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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