5 декабря 2017, 12:38
В России презентовали Bentley Continental GT
Российская премьера нового Bentley Continental GT состоялась в Москве. Автомобиль разработан и создан вручную британскими мастерами марки. Старт продаж в нашей стране намечен на лето 2018 года.
Bentley Continental GT
Выпускается с 2003 г.
Новый 14 800 000 Р
Отзывов: 3
В салоне установлен 12,3-дюймовый экран, который можно убрать в приборную панель или разместить на месте экрана три циферблата. Когда двигатель не работает, панель управления полностью разворачивается, демонстрируя фирменную отделку из дерева на тыльной стороне.
На мероприятии также состоялась презентация новой Bentley Collection – одежды и аксессуаров для мужчин и женщин в стиле английской марки. В деталях сумок из итальянской кожи высочайшего качества, например, в крестообразной прострочке, прослеживаются узнаваемые элементы нового Continental GT.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Хорошая машина, мне бы такую.
интересно, когда же они пойдуь, наверное в следующем году, склрее всего в конце года.
Проблема с авто подъемом и опусканием крышки багажника.
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