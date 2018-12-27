27 декабря 2018, 10:01
В России продается уникальный МАЗ Suburban
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Объявление о продаже уникального автомобиля появилось на Авто.ру. Кабину от классического грузовика МАЗ-502 установили на шасси Chevrolet Suburban 1994 года. По документам автомобиль, получивший ласковое имя Mazzy, проходит именно как Suburban. Цена – 5,2 млн рублей.
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Донорский армейский бортовой грузовик МАЗ-502 1962 года выпуска нашли в белорусской глубинке. Кабину от него установили на Chevrolet Suburban GMT400. Специалисты мастерской полностью перебрали подвеску и тормозную систему, заменив необходимые элементы на новые. Под капотом оставили 7,4-литровый мотор V8 от Suburban мощностью 290 л.с., который работает в паре с 4-диапазонным «автоматом». Привод – задний.
Кузов Mazzy отделан красным деревом, декоративные вставки на сидениях и на дверях выполнены в мексиканском стиле, кабина покрыта искусственной ржавчиной. В кузове предусмотрен специальный крепеж для мотоцикла. Заявленная цена машины – 5 200 0000 рублей. При этом владелец готов рассмотреть варианты обмена.
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18.03.2015, 07:10
Тест-драйв Chevrolet Cruze 1.4: Turbo-поддержка
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Тест-драйв TrailBlazer: много автомобиля
09.10.2013, 04:20
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Сам большой и расход топлива такой же, недостатков больше нет
Я считаю что лучше всего заказывать с авто центров, гарантия и качество, с интернета могут китайку пригнать, оно тебе надо? Я считаю лучше доплатить пару баксов но взять качественную деталь.
У меня был похожий случай, заменил прокладку воздушного компрессора и все окей.
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