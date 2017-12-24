24 декабря 2017, 09:40

В России продан 200-й Chevrolet Camaro

Chevrolet информирует о продаже 200-го купе Camaro VI поколения. В компании называют это «абсолютным рекордом реализации легендарной модели с момента ее появления в России в 2012 году»,
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В России продан 200-й Chevrolet Camaro Chevrolet Camaro

Chevrolet Camaro 2.0 AT
2 л, 238 л.с
Автоматическая, 8-ступенчатая
0-100 - 5.9 с, 240 км/ч
4786 x 1897 x 1351 мм
задний
АИ-95, 8.2 л на 100 км
Все характеристики
В уходящем году Camaro признан российскими автолюбителями «Автомобилем года» в номинации «Купе года». Маслкар доступен в комплектации 2LT с пакетом RS, который включает в себя люк с электроприводом, 8 подушек безопасности, тормозную систему Brembo, систему дистанционного запуска двигателя, 2-зонный климат, передние сиденья с вентиляцией и подогревом, регулировку сиденья водителя по 8 направлениям, пакет памяти настроек сиденья и зеркал, подогрев рулевого колеса и пр.

За производительность на дороге отвечает 2-литровый 238-сильный турбодвигатель, который, как подчеркивают в компании, сокращает расход топлива. ТТТ мотора вкупе с небольшой массой самого автомобиля позволяют разгоняться Camaro до 100 км/ч за 5,9 секунды.

История Chevrolet Camaro, что называется, «с бородой» - истоки переносят нас в 1966 год. С тех пор вышло 6 редакций маслкара. Каждое из поколений стало воплощением разных эпох. К 50-летию бренда была выпущена спецсерия Camaro 50th Anniversary Edition.

Ее отличает фирменная решетка радиатора с хромированными сатиновыми акцентами, оранжевые передние тормозные суппорты, эксклюзивная кожаная отделка интерьера с замшевыми вставками и оранжевой прострочкой, особое оформление приборной панели, спинок сидений, рулевого колеса, а также накладки на внутренние пороги с подсветкой.

В настоящее время у ряда отечественных дилеров Chevrolet еще можно приобрести последние экземпляры Camaro 50th Anniversary Edition.

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Отзывы по теме
Форум Chevrolet Camaro
| Кому: Martin7o7 Проще купить 2011 года. Что вас в нем не устраивает? Выпуск новой модели в большинстве случаев это обновление дизайна, новый дизайн вас не устраивает, тогда берите старый, там и авто проверенное, все болячки уже изучены. Да и сэкономите на этом. В общем если не устраивает я бы за новинкой ...
Майк
Chevrolet рассказал о дизайне нового Camaro
Камаро красавчик конечно. И с таким красавчиком сбежали от нас. Ну хоть дилеры в беде не оставят. http:// www.zr.ru/ content/ news/ 778828-favorit-motors-nachinaet-kompensacionnye-vyplaty-vladelcam-chevrolet-i-opel/
Kat_ilar
Тест Chevrolet Camaro: однажды в Америке
Мне бы такого Камаро на тест… я бы на нем отжег. но...
Zulurg
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В России продан 200-й Chevrolet Camaro
{{params_57541}} В уходящем году Camaro признан российскими автолюбителями «Автомобилем года» в номинации «Купе года». Маслкар доступен в комплектации 2LT с пакетом RS, который включает в себя люк с электроприводом, 8 подушек безопасности, тормозную систему Brembo, систему дистанционного запуска двигателя, 2-зонный климат, передние сиденья с вентиляцией и подогревом, регулировку сиденья водителя по 8 направлениям, пакет памяти настроек сиденья и зеркал, подогрев рулевого колеса и пр.За производительность на дороге отвечает 2-литровый 238-сильный турбодвигатель, который, как подчеркивают в компании, сокращает расход топлива. ТТТ мотора вкупе с небольшой массой самого автомобиля позволяют разгоняться Camaro до 100 км/ч за 5,9 секунды. История Chevrolet Camaro, что называется, «с бородой» - истоки переносят нас в 1966 год. С тех пор вышло 6 редакций маслкара. Каждое из поколений стало воплощением разных эпох. К 50-летию бренда была выпущена спецсерия Camaro 50th Anniversary Edition. Ее отличает фирменная решетка радиатора с хромированными сатиновыми акцентами, оранжевые передние тормозные суппорты, эксклюзивная кожаная отделка интерьера с замшевыми вставками и оранжевой прострочкой, особое оформление приборной панели, спинок сидений, рулевого колеса, а также накладки на внутренние пороги с подсветкой. В настоящее время у ряда отечественных дилеров Chevrolet еще можно приобрести последние экземпляры Camaro 50th Anniversary Edition.
2017-12-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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