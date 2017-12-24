В России продан 200-й Chevrolet Camaro
|Chevrolet Camaro 2.0 AT
|2 л, 238 л.с
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|0-100 - 5.9 с, 240 км/ч
|4786 x 1897 x 1351 мм
|задний
|АИ-95, 8.2 л на 100 км
|Все характеристики
За производительность на дороге отвечает 2-литровый 238-сильный турбодвигатель, который, как подчеркивают в компании, сокращает расход топлива. ТТТ мотора вкупе с небольшой массой самого автомобиля позволяют разгоняться Camaro до 100 км/ч за 5,9 секунды.
История Chevrolet Camaro, что называется, «с бородой» - истоки переносят нас в 1966 год. С тех пор вышло 6 редакций маслкара. Каждое из поколений стало воплощением разных эпох. К 50-летию бренда была выпущена спецсерия Camaro 50th Anniversary Edition.
Ее отличает фирменная решетка радиатора с хромированными сатиновыми акцентами, оранжевые передние тормозные суппорты, эксклюзивная кожаная отделка интерьера с замшевыми вставками и оранжевой прострочкой, особое оформление приборной панели, спинок сидений, рулевого колеса, а также накладки на внутренние пороги с подсветкой.
В настоящее время у ряда отечественных дилеров Chevrolet еще можно приобрести последние экземпляры Camaro 50th Anniversary Edition.
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