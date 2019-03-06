6 марта 2019, 17:52
В России продан 700-тысячный Renault Logan
- 253
- 0
Российский офис Renault отметил своеобразный юбилей. С апреля 2005 года, когда в нашей стране стартовало производство седанов Logan, было реализовано 700 тысяч экземпляров модели. И эта цифра продолжает расти.
Ранее мы писали
В России стартовали продажи Renault Logan Stepway и Renault Sandero Stepway в новой версии City. Автомобили ...Читать далее
Производство «Логанов» в России стартовало в апреле 2005 года. В 2014 году седан сменил поколение, а в июле 2018 года на рынок вышла его рестайлинговая версия. Logan получил обновленную оптику с С-образными дугами светодиодных ходовых огней, черную решетку радиатора и улучшенную эргономику салона. А в августе на Московском автосалоне представили кросс-версию Logan Stepway с увеличенным до 195 мм дорожным просветом, рейлингами на крыше и защитным обвесом из неокрашенного пластика.
В декабре компания начала продажи новой комплектации Logan Stepway под названием City. Седан оснастили 1,6-литровым мотором мощностью 113 л.с. и вариатором. Внешне автомобили можно узнать по эксклюзивному красному оттенку кузова, черными корпусам боковых зеркал и черным рейлингам, а также по особому двухцветному дизайну 16-дюймовых колесных дисков. Цены стандартного Renault Logan начинаются от 564 тысяч рублей, Logan Stepway – от 663 тысяч рублей. За версию Logan Stepway City просят минимум 788 тысяч рублей.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Режем ладожский лед «когтями» полноприводных Renault
27.02.2019, 00:38
Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
23.12.2018, 21:00
Ретро-тест Renault 19: Сахарой опыленный
19.07.2018, 00:03
Пытаемся уйти от заноса за рулем Renault Duster/Kaptur
03.03.2018, 21:44
Тест-драйв Renault Koleos: французский гаджет
31.10.2017, 22:52
Renault показал, как надо «разогревать» лед
12.03.2017, 20:00
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Режем ладожский лед «когтями» полноприводных Renault
27.02.2019, 00:38
Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
23.12.2018, 21:00
Ретро-тест Renault 19: Сахарой опыленный
19.07.2018, 00:03
Пытаемся уйти от заноса за рулем Renault Duster/Kaptur
03.03.2018, 21:44
Тест-драйв Renault Koleos: французский гаджет
31.10.2017, 22:52
Renault показал, как надо «разогревать» лед
12.03.2017, 20:00
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Здорово мужики подскажите как открыть пасажирскую дверь рено когда не одна ручка не работает, а снять обшивку при закрытой двери проблемотично
Равон R2 не бывает с механикой!!! Работаю у официального дилера.
А где в этом списке Шкода Рапид с его 550-ти литровым багажником?! Автору - незачёт!
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве