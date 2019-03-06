6 марта 2019, 17:52

В России продан 700-тысячный Renault Logan

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Российский офис Renault отметил своеобразный юбилей. С апреля 2005 года, когда в нашей стране стартовало производство седанов Logan, было реализовано 700 тысяч экземпляров модели. И эта цифра продолжает расти.
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Россия занимает первое место по продажам «Логанов» в мире. Мы оставили позади таких серьезных конкурентов, как Бразилия и Румыния, где Logan выпускают под брендом Dacia. Французская модель занимает в нашей стране лидирующие позиции по продажам среди автомобилей B-класса. Простой, надежный и недорогой, Renault Logan быстро завоевал симпатии российских клиентов.

Производство «Логанов» в России стартовало в апреле 2005 года. В 2014 году седан сменил поколение, а в июле 2018 года на рынок вышла его рестайлинговая версия. Logan получил обновленную оптику с С-образными дугами светодиодных ходовых огней, черную решетку радиатора и улучшенную эргономику салона. А в августе на Московском автосалоне представили кросс-версию Logan Stepway с увеличенным до 195 мм дорожным просветом, рейлингами на крыше и защитным обвесом из неокрашенного пластика. 

В декабре компания начала продажи новой комплектации Logan Stepway под названием City. Седан оснастили  1,6-литровым мотором мощностью 113 л.с. и вариатором. Внешне автомобили можно узнать по эксклюзивному красному оттенку кузова, черными корпусам боковых зеркал и черным рейлингам, а также по особому двухцветному дизайну 16-дюймовых колесных дисков. Цены стандартного Renault Logan начинаются от 564 тысяч рублей, Logan Stepway – от 663 тысяч рублей. За версию Logan Stepway City просят минимум 788 тысяч рублей.

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В России продан 700-тысячный Renault Logan
{{material_125245}}Россия занимает первое место по продажам «Логанов» в мире. Мы оставили позади таких серьезных конкурентов, как Бразилия и Румыния, где Logan выпускают под брендом Dacia. Французская модель занимает в нашей стране лидирующие позиции по продажам среди автомобилей B-класса. Простой, надежный и недорогой, Renault Logan быстро завоевал симпатии российских клиентов.Производство «Логанов» в России стартовало в апреле 2005 года. В 2014 году седан сменил поколение, а в июле 2018 года на рынок вышла его рестайлинговая версия. Logan получил обновленную оптику с С-образными дугами светодиодных ходовых огней, черную решетку радиатора и улучшенную эргономику салона. А в августе на Московском автосалоне представили кросс-версию Logan Stepway с увеличенным до 195 мм дорожным просветом, рейлингами на крыше и защитным обвесом из неокрашенного пластика. В декабре компания начала продажи новой комплектации Logan Stepway под названием City. Седан оснастили  1,6-литровым мотором мощностью 113 л.с. и вариатором. Внешне автомобили можно узнать по эксклюзивному красному оттенку кузова, черными корпусам боковых зеркал и черным рейлингам, а также по особому двухцветному дизайну 16-дюймовых колесных дисков. Цены стандартного Renault Logan начинаются от 564 тысяч рублей, Logan Stepway – от 663 тысяч рублей. За версию Logan Stepway City просят минимум 788 тысяч рублей.
2019-03-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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