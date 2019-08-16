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16 августа 2019, 13:45

В России продано 400 000 кроссоверов Renault Duster

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Российское подразделение Renault отмечает своеобразный юбилей. С момента выхода кроссовера Duster на отечественный рынок было продано 400 тысяч экземпляров. На протяжении последних шести лет «Дастер» остается самым востребованным полноприводным автомобилем в России.
В России продано 400 000 кроссоверов Renault Duster

Renault Duster

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Триумфальное покорение «Дастером» нашей страны началось в конце 2011 года, когда стартовало производство кроссовера на московском заводе «Автофрамос», расположенном на территории бывшего АЗЛК. Специально для российского рынка инженеры внедрили ряд доработок. Объем бачка стеклоомывателя увеличили до 5 литров, установили более мощные генератор и аккумулятор, а также стальную защиту днища. Менее суровые, по сравнению с Европой, экологические требования позволили снять с дизельной версии дорогостоящий сажевый фильтр, что сделало Duster самым доступным в России автомобилем с дизельным мотором.

Официальные продажи Renault Duster в России начались в марте 2012 года. В 2013-м кроссовер завоевал титул самого продаваемого полноприводного автомобиля на российском рынке и с тех пор не расстается с ним. Кроме того, в своем сегменте компактных недорогих вседорожников «Дастер» - единственный автомобиль с дизельным двигателем. 

Нынешней весной российским покупателям предложили обновленный Renault Duster 2019 модельного года. Список доступного оборудования пополнился новой аудиосистемой Radio Connect, а владельцы получили доступ к мобильному приложению R&GO. С его помощью можно запрашивать информацию об автомобиле и отслеживать ключевые параметры. Кроме того, теперь Renault Duster оснащен новой мультимедийной системой MediaNav 4.0 с поддержкой AndroidAuto и CarPlay. Сейчас в дилерских центрах Renault Duster предлагается по цене от 719 00 рублей за базовую версию Access с 1,6-литровым двигателем (114 л.с.), «механикой» и передним приводом.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Renault Duster
дастер... мечта. Для дорог в центральном черноземье отличная машина) ) ) собирались брать, но из-за финансовых трудностей пришлось брать машину чуть дешевле. Но тоже рено) )
NataYw
Дизели хороши, но почему-то мы их покупаем неохотно
Статья без содержания, просто перечисление моделей с сайтов дилеров.
Бот
Renault представила обновленный Duster
А где рейсталинговый Дастер, который уже год в Европе выпускают, на Украине уже продают??? Он хоть поприличнее выглядит. А у нас как в Гондурасе, всё самое отстойное и старое...
Кеша
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В России продано 400 000 кроссоверов Renault Duster
{{material_125819}}Триумфальное покорение «Дастером» нашей страны началось в конце 2011 года, когда стартовало производство кроссовера на московском заводе «Автофрамос», расположенном на территории бывшего АЗЛК. Специально для российского рынка инженеры внедрили ряд доработок. Объем бачка стеклоомывателя увеличили до 5 литров, установили более мощные генератор и аккумулятор, а также стальную защиту днища. Менее суровые, по сравнению с Европой, экологические требования позволили снять с дизельной версии дорогостоящий сажевый фильтр, что сделало Duster самым доступным в России автомобилем с дизельным мотором.Официальные продажи Renault Duster в России начались в марте 2012 года. В 2013-м кроссовер завоевал титул самого продаваемого полноприводного автомобиля на российском рынке и с тех пор не расстается с ним. Кроме того, в своем сегменте компактных недорогих вседорожников «Дастер» - единственный автомобиль с дизельным двигателем. Нынешней весной российским покупателям предложили обновленный Renault Duster 2019 модельного года. Список доступного оборудования пополнился новой аудиосистемой Radio Connect, а владельцы получили доступ к мобильному приложению R&GO. С его помощью можно запрашивать информацию об автомобиле и отслеживать ключевые параметры. Кроме того, теперь Renault Duster оснащен новой мультимедийной системой MediaNav 4.0 с поддержкой AndroidAuto и CarPlay. Сейчас в дилерских центрах Renault Duster предлагается по цене от 719 00 рублей за базовую версию Access с 1,6-литровым двигателем (114 л.с.), «механикой» и передним приводом.
2019-08-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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