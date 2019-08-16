16 августа 2019, 13:45
В России продано 400 000 кроссоверов Renault Duster
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Российское подразделение Renault отмечает своеобразный юбилей. С момента выхода кроссовера Duster на отечественный рынок было продано 400 тысяч экземпляров. На протяжении последних шести лет «Дастер» остается самым востребованным полноприводным автомобилем в России.
Renault Duster
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Официальные продажи Renault Duster в России начались в марте 2012 года. В 2013-м кроссовер завоевал титул самого продаваемого полноприводного автомобиля на российском рынке и с тех пор не расстается с ним. Кроме того, в своем сегменте компактных недорогих вседорожников «Дастер» - единственный автомобиль с дизельным двигателем.
Нынешней весной российским покупателям предложили обновленный Renault Duster 2019 модельного года. Список доступного оборудования пополнился новой аудиосистемой Radio Connect, а владельцы получили доступ к мобильному приложению R&GO. С его помощью можно запрашивать информацию об автомобиле и отслеживать ключевые параметры. Кроме того, теперь Renault Duster оснащен новой мультимедийной системой MediaNav 4.0 с поддержкой AndroidAuto и CarPlay. Сейчас в дилерских центрах Renault Duster предлагается по цене от 719 00 рублей за базовую версию Access с 1,6-литровым двигателем (114 л.с.), «механикой» и передним приводом.
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25.06.2019, 00:15
Режем ладожский лед «когтями» полноприводных Renault
27.02.2019, 00:38
Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
23.12.2018, 21:00
Ретро-тест Renault 19: Сахарой опыленный
19.07.2018, 00:03
Пытаемся уйти от заноса за рулем Renault Duster/Kaptur
03.03.2018, 21:44
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
дастер... мечта. Для дорог в центральном черноземье отличная машина) ) ) собирались брать, но из-за финансовых трудностей пришлось брать машину чуть дешевле. Но тоже рено) )
Статья без содержания, просто перечисление моделей с сайтов дилеров.
А где рейсталинговый Дастер, который уже год в Европе выпускают, на Украине уже продают??? Он хоть поприличнее выглядит. А у нас как в Гондурасе, всё самое отстойное и старое...
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