11 сентября 2019, 10:52
В России продано 400 000 седанов Toyota Camry
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Фото: Toyota
Toyota Camry отмечает в России своеобразный юбилей. Российский офис марки сообщил, что в августе был продан 400-тысячный экземпляр Camry. Подсчет ведется с 2002 года, когда бизнес-седан официально вышел на отечественный рынок.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
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Самыми востребованным стали седаны седьмого поколения. Всего было продано 198,8 тыс. экземпляров. Нынешнее восьмое по счету поколение, продажи которого начались весной 2018 года, имеет все шансы побить этот рекорд. К середине августа, или спустя чуть более года после старта продаж, тираж новой Camry превысили отметку в 47 тысяч проданных машин, а ее доля в сегменте достигла рекордных 42,5%.
Особой популярностью пользуются комплектации, оснащенные медиасистемой с сервисами «Яндекса», а также комплексом систем активной безопасности Toyota Safety Sense (TSS). Сейчас Toyota Camry предлагается в России с тремя бензиновыми моторами на выбор и в 7 уровнях оснащения. Седан в базовой комплектации «Стандарт» с 2,0-литровым двигателем (150 л.с.) стоит от 1 573 000 рублей. За топовый седан с 3,5-литровым мотором (248 л.с.) в комплектации Executive Safety придется заплатить не менее 2 499 000 рублей.
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