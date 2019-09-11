Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
11 сентября 2019, 10:52

В России продано 400 000 седанов Toyota Camry

  • 1003
  • 0
Фото: Toyota
Toyota Camry отмечает в России своеобразный юбилей. Российский офис марки сообщил, что в августе был продан 400-тысячный экземпляр Camry. Подсчет ведется с 2002 года, когда бизнес-седан официально вышел на отечественный рынок.
В России продано 400 000 седанов Toyota Camry

Фото: Toyota

В России продано 400 000 седанов Toyota Camry

Фото: Toyota

В России продано 400 000 седанов Toyota Camry

Фото: Toyota

В России продано 400 000 седанов Toyota Camry

Фото: Toyota

В России продано 400 000 седанов Toyota Camry

Фото: Toyota

В России продано 400 000 седанов Toyota Camry
В России продано 400 000 седанов Toyota Camry
В России продано 400 000 седанов Toyota Camry
В России продано 400 000 седанов Toyota Camry
В России продано 400 000 седанов Toyota Camry
Ранее мы писали
В свежем июньском списке ТОП-25 моделей, продающихся на российском рынке, всего два представителя так называемого ...
Читать далее
Седан Toyota Camry сохраняет звание бестселлера бренда в России на протяжении последних 11 лет. Ежегодно дилеры Toyota продают свыше 30 тысяч экземпляров. На его долю приходится 20% продаж марки в нашей стране. Лидирует Camry и в своем сегменте с долей более 30%.

Самыми востребованным стали седаны седьмого поколения. Всего было продано 198,8 тыс. экземпляров. Нынешнее восьмое по счету поколение, продажи которого начались весной 2018 года, имеет все шансы побить этот рекорд. К середине августа, или спустя чуть более года после старта продаж, тираж новой Camry превысили отметку в 47 тысяч проданных машин, а ее доля в сегменте достигла рекордных 42,5%.

Особой популярностью пользуются комплектации, оснащенные медиасистемой с сервисами «Яндекса», а также комплексом систем активной безопасности Toyota Safety Sense (TSS). Сейчас Toyota Camry предлагается в России с тремя бензиновыми моторами на выбор и в 7 уровнях оснащения. Седан в базовой комплектации «Стандарт» с 2,0-литровым двигателем (150 л.с.) стоит от 1 573 000 рублей. За топовый седан с 3,5-литровым мотором (248 л.с.) в комплектации Executive Safety придется заплатить не менее 2 499 000 рублей

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Toyota Camry
Цитата:| Кому: ЖОНИ А чем мы тебе можем помочь? Взад тебя толкать что ли, когда ты заднюю включаешь. Вам на СТО ехать надо, своим ходом или эвакуатор. Если меняли масло на сервисе туда же и обращайтесь, это их косяк. Если сами, то вперед на сервис. Но вообще перспективы у нас не радужные. Может дойти ...
Михаил Степанов
Японские автомобили, с которыми владельцы не спешат расставаться
Х Трейл гниет как консервная банка
Александр
С заботой о пассажирах: ТОП-7 самых безопасных машин
Ауди. Я не внимательно читала или эту марку тоже не указали? Не знаю, мы когда покупали машину, консультант назвал безопасность ауди одним из главных ее преимуществ. И я полностью согласна.
Дарина
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Тойота
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Лучшие спорткары мира 2019
Когда новые седаны Mazda3 приедут в дилерские шоу-румы
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Toyota Camry
Объявления о продаже Toyota Camry
Рейтинг по классам
Класс B
FAW Vita и еще 85 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jeep Commander и еще 51 модель
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 28 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В России продано 400 000 седанов Toyota Camry
{{material_126968}}Седан Toyota Camry сохраняет звание бестселлера бренда в России на протяжении последних 11 лет. Ежегодно дилеры Toyota продают свыше 30 тысяч экземпляров. На его долю приходится 20% продаж марки в нашей стране. Лидирует Camry и в своем сегменте с долей более 30%.Самыми востребованным стали седаны седьмого поколения. Всего было продано 198,8 тыс. экземпляров. Нынешнее восьмое по счету поколение, продажи которого начались весной 2018 года, имеет все шансы побить этот рекорд. К середине августа, или спустя чуть более года после старта продаж, тираж новой Camry превысили отметку в 47 тысяч проданных машин, а ее доля в сегменте достигла рекордных 42,5%.Особой популярностью пользуются комплектации, оснащенные медиасистемой с сервисами «Яндекса», а также комплексом систем активной безопасности Toyota Safety Sense (TSS). Сейчас Toyota Camry предлагается в России с тремя бензиновыми моторами на выбор и в 7 уровнях оснащения. Седан в базовой комплектации «Стандарт» с 2,0-литровым двигателем (150 л.с.) стоит от 1 573 000 рублей. За топовый седан с 3,5-литровым мотором (248 л.с.) в комплектации Executive Safety придется заплатить не менее 2 499 000 рублей. 
2019-09-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Волгоград Московская область Свердловская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.