Забыли в гараже? Идеальный Kia Rio 2010 года продают дешевле новой Лады

12 декабря 2025, 08:04
В России продают 15-летний Kia Rio в идеале дешевле новой Lada Iskra
В Подмосковье нашли уникальный автомобиль. Это старый корейский хэтчбек. Его пробег удивляет. Машина выглядит как новая. Цена оказалась очень привлекательной. Она ниже стоимости отечественной новинки.
На российском вторичном рынке иногда появляются настоящие жемчужины. В подмосковном Подольске выставили на продажу хэтчбек Kia Rio второго поколения, который сошел с конвейера в далеком 2010 году. Казалось бы, обычный старый автомобиль, но его состояние способно удивить даже искушенных автолюбителей. За 15 лет машина проехала всего 18 тысяч километров, что подтверждает ее практически идеальное состояние.
Как сообщает «Российская газета», владелец этого уникального экземпляра подошел к продаже очень ответственно. Он опубликовал видео, где с помощью толщиномера доказывает, что каждый элемент кузова покрыт заводской краской. Для автомобиля такого возраста это большая редкость. Эмаль сохранилась практически в первозданном виде. Внутри до сих пор ощущается запах нового автомобиля, а салон, багажник и подкапотное пространство выглядят так, будто машина только что покинула дилерский центр.
Этот Kia Rio, по сути, прошел только первое плановое техобслуживание, которое по регламенту проводится каждые 15 тысяч километров. Хочется надеяться, что владелец менял технические жидкости ежегодно, как и положено при длительном простое. Перед продажей ТО было проведено, так что новый собственник получит полностью обслуженный автомобиль.
Под капотом у «капсулы времени» установлен простой и надежный двигатель объемом 1,4 литра, развивающий 95 лошадиных сил. Он работает в паре с механической коробкой передач. Комплектация для своего времени довольно неплохая: есть кондиционер, электроусилитель руля, передние подушки безопасности, подогрев сидений и зеркал, а также задний парктроник и сигнализация.
Самое интересное - это цена. За практически новый автомобиль из 2010 года просят 970 000 рублей. Для сравнения, в начале декабря АвтоВАЗ запустил предновогоднюю акцию, по которой седан Lada Iskra можно приобрести по цене от 999 200 рублей. Получается, что корейский хэтчбек в идеальном состоянии оказался доступнее новой отечественной модели.
