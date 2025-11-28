Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

28 ноября 2025, 10:21

Забытая в гараже на 17 лет Audi A4: стоит ли она своих 3 миллионов?

В Волгограде появилось уникальное обьявление. На продажу выставили старый седан. Автомобиль почти не имеет пробега. Он много лет стоял без движения. Владелец просит за него огромную сумму.

На российском рынке подержанных автомобилей время от времени появляются настоящие жемчужины, которые принято называть «капсулами времени». Это машины с минимальным пробегом, которые десятилетиями хранились в идеальных условиях и сохранились в состоянии нового автомобиля. Очередной такой экземпляр обнаружился в Волгограде. Как сообщает «Российская Газета», на auto.ru выставили на продажу седан Audi A4 2008 года выпуска, который за 17 лет проехал всего полторы тысячи километров.

Владелец утверждает, что автомобиль все эти годы простоял в гараже, что объясняет его феноменальную сохранность. Глядя на опубликованные фотографии, в это легко поверить. Лакокрасочное покрытие кузова блестит как новое, без единого скола или царапины. Интерьер выглядит так, будто в него никто никогда не садился - сиденья, руль и пластиковые элементы не имеют следов износа. Даже подкапотное пространство поражает чистотой, словно седан только что покинул сборочный конвейер завода в Ингольштадте. Для многих ценителей марки это уникальная возможность приобрести практически новый автомобиль из эпохи, когда инженеры, а не маркетологи, задавали тон в автомобилестроении.

Под капотом этой Audi A4 в кузове B8 установлен хорошо известный турбированный двигатель объемом 1,8 литра. Мотор с индексом CABB развивает мощность в 160 лошадиных сил и работает в паре с бесступенчатым вариатором Multitronic. Привод у автомобиля передний. Конечно, столь длительный простой не мог пройти бесследно для технических компонентов. Потенциальному покупателю, скорее всего, придется провести комплексное техническое обслуживание: заменить все технические жидкости, проверить состояние резиновых патрубков, сальников и шин, которые наверняка потеряли свои свойства от времени, а не от износа.

Самый интересный аспект этого предложения - цена. Продавец оценил свою «капсулу времени» в 3 миллиона рублей. На первый взгляд, сумма кажется завышенной для 17-летнего автомобиля, пусть и в идеальном состоянии. За эти деньги в 2025 году можно приобрести новый китайский кроссовер среднего класса. Однако здесь речь идет не о простом средстве передвижения, а об эксклюзивном коллекционном экземпляре. Найти Audi A4 этого поколения в подобном состоянии практически невозможно, что и формирует ее высокую стоимость для ценителей.

Упомянутые модели: Audi A4 (от 1 985 000 Р)
Упомянутые марки: Audi
Похожие материалы Ауди

