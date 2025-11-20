Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

20 ноября 2025, 09:18

В России продают 27-летнюю Lada Niva с мизерным пробегом за 3 млн рублей

Почему за старую «Ниву» просят как за новый кроссовер из Китая?

В России нашли уникальный автомобиль. Это Lada Niva 1998 года выпуска. Машина почти не имеет пробега. Она сохранилась в идеальном состоянии. Владелец просит за нее огромную сумму. Что в ней такого особенного?

На российском вторичном рынке периодически появляются настоящие автомобильные артефакты, так называемые «капсулы времени». Это машины с минимальным пробегом, которые десятилетиями хранились в идеальных условиях и сохранились в первозданном виде. Очередной такой экземпляр был обнаружен в подмосковном Пушкино, и он определенно заслуживает внимания.

Речь идет о внедорожнике Lada Niva, сошедшем с конвейера в далеком 1998 году. За 27 лет своей жизни автомобиль проехал всего 868 километров. Эти цифры на одометре говорят о том, что машина практически не видела дорог. Почти все время она провела в сухом гараже, что и позволило ей дойти до наших дней в состоянии нового автомобиля. Это не просто старая машина, а настоящий билет в прошлое для ценителей.

Владелец уверяет, что техническое состояние внедорожника безупречно, а сохранность просто изумительная. По его словам, автомобиль полностью оригинальный, без каких-либо серьезных вмешательств в конструкцию. Как сообщает выяснил 110km.ru, все стекла имеют заводскую маркировку. Еще при покупке у дилера в конце 90-х была сделана антикоррозийная обработка кузова и установлены подкрылки, что было стандартной и необходимой практикой для защиты отечественных машин тех лет.

Из дополнительного оборудования, установленного в ту эпоху, можно отметить кассетную магнитолу фирмы Pioneer и механическое противоугонное устройство «мультилок» на коробку передач. Эти детали добавляют автомобилю аутентичности и погружают в атмосферу того времени. 

Самое интересное - это цена. За эту «Ниву» просят целых 3 миллиона рублей. Сумма, безусловно, может показаться шокирующей для автомобиля российского производства, которому почти три десятка лет. За такие деньги сегодня можно приобрести новый китайский кроссовер в хорошей комплектации или даже подержанный премиальный автомобиль. Очевидно, что цена обусловлена не столько техническими характеристиками, сколько коллекционной ценностью и уникальным состоянием.

Впрочем, это не предел. Ранее 110km.ru писал о еще более старой «Ниве» 1980 года выпуска. За тот экземпляр просили сумму, более чем вдвое превышающую стоимость нынешней находки. Это говорит о том, что на рынке существует определенный спрос на советские и российские ретроавтомобили в идеальном состоянии. Такие машины покупают не для повседневных поездок, а для частных коллекций или музеев. Это инвестиция в историю отечественного автопрома.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121) (от 478 200 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
