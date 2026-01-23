Экзотика на колесах — индийский квадрицикл ищет нового владельца

В России продают единственный Bajaj Qute с расходом 2,7 литра на 100 км

В РФ появился уникальный Bajaj Qute. Его расход топлива удивляет даже скептиков. Квадрицикл продают за 410 тысяч рублей. Документы оформлены необычно. Подробности - в нашем материале.

На российском рынке появился по-настоящему редкий экземпляр - Bajaj Qute, который официально считается квадрициклом категории L7. Этот необычный транспорт, прибывший из Индии, сразу привлек внимание автолюбителей благодаря своему скромному расходу топлива - всего 2,7 литра на 100 километров. Сейчас за единственный в стране Qute просят 410 тысяч рублей, и это предложение уже вызвало ажиотаж среди коллекционеров и поклонников необычных машин.

Qute сложно назвать полноценным автомобилем в привычном понимании. Его конструкция построена на трубчатом каркасе, а двери, капот и крыша выполнены из легкого пластика. Под капотом - мотоциклетный двигатель KTM объемом 220 кубических сантиметров, выдающий 13 лошадиных сил. Коробка передач - механическая, секвентальная, что добавляет ощущений от управления этим миниатюрным транспортом.

Владелец отмечает, что техника находится в отличном состоянии и не требует вложений. По его словам, все системы работают безупречно, а запчасти можно без труда найти у официального дилера Bajaj. Это редкость для столь экзотических транспортных средств, которые обычно становятся головной болью при малейшей поломке.

Оформление документов на Qute - отдельная история. В Туле владельцу выдали свидетельство о регистрации на категорию «А» и один мотоциклетный номер. В Москве же аналогичные машины ставят на учет по категории «В», выдают два автомобильных номера, а в ПТС указывают отметки «В1» и «В». Такая путаница с регистрацией - не редкость для необычных транспортных средств, которые не вписываются в стандартные рамки российского законодательства.

Фото: auto.ru

Qute - это не просто средство передвижения, а настоящий вызов привычным представлениям о городском транспорте. Его компактные размеры позволяют легко маневрировать в плотном потоке, а минимальный расход топлива делает его экономичным выбором для ежедневных поездок. Однако стоит помнить, что для управления этим квадрициклом нужны права категории «А» или «В», что может стать неожиданностью для потенциальных покупателей.

Bajaj Qute - единственный экземпляр на российском рынке, и его появление уже стало событием для любителей необычных машин. В условиях, когда на дорогах доминируют привычные седаны и кроссоверы, такой транспорт выглядит настоящей экзотикой. Впрочем, решится ли кто-то выложить за него 410 тысяч рублей - вопрос открытый. Но одно ясно точно: равнодушных к этому индийскому квадрициклу не останется.