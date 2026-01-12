Почему «Волга» 1994 года стоит дороже новой Lada Granta – удивительный случай

12 января 2026, 14:31
В России продают ГАЗ-31029 с пробегом 17 тысяч км и редким салоном
В России продают ГАЗ-31029 с пробегом 17 тысяч км и редким салоном
На российском рынке появилась уникальная «Волга» ГАЗ-31029. Машина почти не использовалась и сохранила заводское состояние. Пробег минимальный, а цена сопоставима с современными бюджетными авто. В чем секрет такой стоимости - разбираемся.
На отечественных площадках по продаже автомобилей вновь всплыла настоящая находка для коллекционеров и ценителей советской классики. В этот раз речь идет о ГАЗ-31029, выпущенной в 1994 году, которая за три десятилетия практически не покидала гараж. По информации «Российской газеты», автомобиль сохранился в состоянии, близком к идеальному, и теперь ищет нового владельца за весьма внушительную сумму.
Владелец утверждает, что «Волга» большую часть своей жизни провела в теплом паркинге, где простояла около двадцати лет. За все время эксплуатации машина сменила только одного хозяина, а ее пробег составил всего 17,2 тысячи километров. Это редкость для автомобилей такого возраста, ведь обычно подобные экземпляры давно утратили свой первоначальный лоск.
Особое внимание привлекает салон автомобиля. Внутри - вельветовая отделка насыщенного красного цвета, которая практически не подвергалась износу. С момента покупки сиденья были укрыты чехлами, поэтому ткань сохранила свой первозданный вид. Даже самые придирчивые ценители не найдут здесь следов времени или небрежного обращения.
Под капотом установлен 2,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 90 лошадиных сил, работающий в паре с механической коробкой передач. Это самый скромный по характеристикам мотор из всей линейки, но для городской езды и неспешных поездок на дачу его возможностей вполне достаточно. Впрочем, в данном случае технические параметры отходят на второй план - куда важнее уникальная сохранность и история автомобиля.
Стоимость этой «капсулы времени» составляет 840 тысяч рублей. Для сравнения, примерно столько же сегодня просят за базовую комплектацию новой Lada Granta. На первый взгляд, цена кажется завышенной, однако для коллекционеров и поклонников марки подобные предложения - большая редкость. Ведь найти «Волгу» в таком состоянии практически невозможно.
Спрос на подобные автомобили в последние годы заметно вырос. Многие автолюбители стремятся приобрести не просто транспортное средство, а часть истории, которая напоминает о прошлом и вызывает ностальгию. Именно поэтому такие экземпляры, несмотря на возраст, могут стоить дороже современных моделей.
Впрочем, не исключено, что новый владелец оставит машину в коллекции, не выезжая на ней на дороги общего пользования. Ведь сохранить уникальное состояние - задача не менее важная, чем просто владеть редким автомобилем.
Похожие материалы GAZ
-
29.12.2025, 07:50
Редкая находка: в Ингушетии продают почти новую ГАЗ-31029 с минимальным пробегом
В Ингушетии выставили на продажу уникальную ГАЗ-31029. Автомобиль простоял под навесом более 20 лет. Пробег составляет всего 3700 км. Состояние машины близко к музейному. Цена вызывает интерес у коллекционеров. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
24.10.2025, 08:05
В России нашли новую «Волгу» ГАЗ-31029 почти без пробега спустя три десятилетия
На юге страны обнаружили уникальный автомобиль. Он простоял в гараже почти тридцать лет. Состояние машины просто идеальное. Пробег у седана совсем смешной. Владелец просит за него немалую сумму. Но готов немного уступить в цене.Читать далее
-
13.01.2026, 19:37
Скандинавский опыт: как автомобили в Финляндии легко заводятся при -30 градусах
В северных странах машины не требуют долгого прогрева зимой. Водители сразу отправляются в путь. Узнайте, как им это удается. Откройте для себя необычные решения для холодного климата.Читать далее
-
13.01.2026, 19:36
Mercedes EQS получит обновленную внешность перед окончательным уходом с рынка
Mercedes EQS готовится к обновлению перед завершением выпуска. Модель не оправдала ожиданий по продажам. Производитель решил не разрабатывать второе поколение. EQS уступит место новому S-Class с электрическими технологиями. Подробности о грядущем рестайлинге держатся в секрете.Читать далее
-
13.01.2026, 18:34
Evolute снял с продажи i-Pro: электроседан исчез с российского рынка
Марка убрала седан i-Pro с сайта. Покупатели не найдут его в салонах. Причины исчезновения не раскрыты. Подробности о судьбе модели читайте в нашем материале.Читать далее
-
13.01.2026, 18:34
Восемь современных автомобилей, которые уже стали культовыми среди водителей
Некоторые автомобили мгновенно становятся иконами. Они не всегда дороги, но всегда особенные. В этой подборке - восемь моделей, которые уже вошли в историю. Узнайте, что делает их уникальными и почему их ценят энтузиасты.Читать далее
-
13.01.2026, 18:19
Виртуальное возвращение Chevrolet Beretta Z26: купе на базе Cadillac CT4-V
Виртуальный художник вдохнул новую жизнь в забытое купе Chevrolet. Современная интерпретация Beretta Z26 удивляет сочетанием ретро и технологий. Основа - платформа Cadillac CT4-V. Могла бы ли такая модель стать хитом? Узнаете в материале.Читать далее
-
13.01.2026, 17:51
УАЗ напомнил о редкой автодаче на базе «Головастика» из 90-х
УАЗ вновь обратился к забытым экспериментам прошлого. Вспомнили необычный кемпер на базе «Головастика». Проект был интересным, но не пошел в серию. Почему так случилось - остается загадкой. Вспоминаем детали и атмосферу того времени.Читать далее
-
13.01.2026, 17:22
Китайские новинки на тестах: Jaecoo J7 против J8 — что выбрать
Jaecoo стремительно набирает популярность в России. Новые модели J7 и J8 уже на слуху. Внешний вид, оснащение и особенности интерьера вызывают интерес. Но есть и подводные камни, о которых важно знать. Подробности - в нашем обзоре.Читать далее
-
13.01.2026, 16:54
Виртуальный рестайлинг Mercedes-Benz E-Class 2027: как изменится W214
Mercedes-Benz E-Class 2027 получил виртуальное обновление от художника Димаса Рамадхана. Новый облик решает спорные моменты дизайна W214. Изменились фары, решетка радиатора и задние фонари. В статье - детали и неожиданные решения. Оцените, насколько свежо выглядит седан.Читать далее
-
13.01.2026, 16:45
Volkswagen Golf 8 после обновления: новый взгляд на привычный хэтчбек
Volkswagen Golf 8 получил заметные перемены после рестайлинга. Производитель сделал акцент на эргономике и технологиях. Электрическая версия удивила запасом хода. Цены остались на высоком уровне. Подробности – в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы GAZ
-
29.12.2025, 07:50
Редкая находка: в Ингушетии продают почти новую ГАЗ-31029 с минимальным пробегом
В Ингушетии выставили на продажу уникальную ГАЗ-31029. Автомобиль простоял под навесом более 20 лет. Пробег составляет всего 3700 км. Состояние машины близко к музейному. Цена вызывает интерес у коллекционеров. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
24.10.2025, 08:05
В России нашли новую «Волгу» ГАЗ-31029 почти без пробега спустя три десятилетия
На юге страны обнаружили уникальный автомобиль. Он простоял в гараже почти тридцать лет. Состояние машины просто идеальное. Пробег у седана совсем смешной. Владелец просит за него немалую сумму. Но готов немного уступить в цене.Читать далее
-
13.01.2026, 19:37
Скандинавский опыт: как автомобили в Финляндии легко заводятся при -30 градусах
В северных странах машины не требуют долгого прогрева зимой. Водители сразу отправляются в путь. Узнайте, как им это удается. Откройте для себя необычные решения для холодного климата.Читать далее
-
13.01.2026, 19:36
Mercedes EQS получит обновленную внешность перед окончательным уходом с рынка
Mercedes EQS готовится к обновлению перед завершением выпуска. Модель не оправдала ожиданий по продажам. Производитель решил не разрабатывать второе поколение. EQS уступит место новому S-Class с электрическими технологиями. Подробности о грядущем рестайлинге держатся в секрете.Читать далее
-
13.01.2026, 18:34
Evolute снял с продажи i-Pro: электроседан исчез с российского рынка
Марка убрала седан i-Pro с сайта. Покупатели не найдут его в салонах. Причины исчезновения не раскрыты. Подробности о судьбе модели читайте в нашем материале.Читать далее
-
13.01.2026, 18:34
Восемь современных автомобилей, которые уже стали культовыми среди водителей
Некоторые автомобили мгновенно становятся иконами. Они не всегда дороги, но всегда особенные. В этой подборке - восемь моделей, которые уже вошли в историю. Узнайте, что делает их уникальными и почему их ценят энтузиасты.Читать далее
-
13.01.2026, 18:19
Виртуальное возвращение Chevrolet Beretta Z26: купе на базе Cadillac CT4-V
Виртуальный художник вдохнул новую жизнь в забытое купе Chevrolet. Современная интерпретация Beretta Z26 удивляет сочетанием ретро и технологий. Основа - платформа Cadillac CT4-V. Могла бы ли такая модель стать хитом? Узнаете в материале.Читать далее
-
13.01.2026, 17:51
УАЗ напомнил о редкой автодаче на базе «Головастика» из 90-х
УАЗ вновь обратился к забытым экспериментам прошлого. Вспомнили необычный кемпер на базе «Головастика». Проект был интересным, но не пошел в серию. Почему так случилось - остается загадкой. Вспоминаем детали и атмосферу того времени.Читать далее
-
13.01.2026, 17:22
Китайские новинки на тестах: Jaecoo J7 против J8 — что выбрать
Jaecoo стремительно набирает популярность в России. Новые модели J7 и J8 уже на слуху. Внешний вид, оснащение и особенности интерьера вызывают интерес. Но есть и подводные камни, о которых важно знать. Подробности - в нашем обзоре.Читать далее
-
13.01.2026, 16:54
Виртуальный рестайлинг Mercedes-Benz E-Class 2027: как изменится W214
Mercedes-Benz E-Class 2027 получил виртуальное обновление от художника Димаса Рамадхана. Новый облик решает спорные моменты дизайна W214. Изменились фары, решетка радиатора и задние фонари. В статье - детали и неожиданные решения. Оцените, насколько свежо выглядит седан.Читать далее
-
13.01.2026, 16:45
Volkswagen Golf 8 после обновления: новый взгляд на привычный хэтчбек
Volkswagen Golf 8 получил заметные перемены после рестайлинга. Производитель сделал акцент на эргономике и технологиях. Электрическая версия удивила запасом хода. Цены остались на высоком уровне. Подробности – в нашем материале.Читать далее