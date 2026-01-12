Почему «Волга» 1994 года стоит дороже новой Lada Granta – удивительный случай

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

12 января 2026, 14:31

В России продают ГАЗ-31029 с пробегом 17 тысяч км и редким салоном

В России продают ГАЗ-31029 с пробегом 17 тысяч км и редким салоном

Почему «Волга» 1994 года стоит дороже новой Lada Granta – удивительный случай

В России продают ГАЗ-31029 с пробегом 17 тысяч км и редким салоном

На российском рынке появилась уникальная «Волга» ГАЗ-31029. Машина почти не использовалась и сохранила заводское состояние. Пробег минимальный, а цена сопоставима с современными бюджетными авто. В чем секрет такой стоимости - разбираемся.

На российском рынке появилась уникальная «Волга» ГАЗ-31029. Машина почти не использовалась и сохранила заводское состояние. Пробег минимальный, а цена сопоставима с современными бюджетными авто. В чем секрет такой стоимости - разбираемся.

На отечественных площадках по продаже автомобилей вновь всплыла настоящая находка для коллекционеров и ценителей советской классики. В этот раз речь идет о ГАЗ-31029, выпущенной в 1994 году, которая за три десятилетия практически не покидала гараж. По информации «Российской газеты», автомобиль сохранился в состоянии, близком к идеальному, и теперь ищет нового владельца за весьма внушительную сумму.

Владелец утверждает, что «Волга» большую часть своей жизни провела в теплом паркинге, где простояла около двадцати лет. За все время эксплуатации машина сменила только одного хозяина, а ее пробег составил всего 17,2 тысячи километров. Это редкость для автомобилей такого возраста, ведь обычно подобные экземпляры давно утратили свой первоначальный лоск.

Особое внимание привлекает салон автомобиля. Внутри - вельветовая отделка насыщенного красного цвета, которая практически не подвергалась износу. С момента покупки сиденья были укрыты чехлами, поэтому ткань сохранила свой первозданный вид. Даже самые придирчивые ценители не найдут здесь следов времени или небрежного обращения.

Под капотом установлен 2,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 90 лошадиных сил, работающий в паре с механической коробкой передач. Это самый скромный по характеристикам мотор из всей линейки, но для городской езды и неспешных поездок на дачу его возможностей вполне достаточно. Впрочем, в данном случае технические параметры отходят на второй план - куда важнее уникальная сохранность и история автомобиля.

Стоимость этой «капсулы времени» составляет 840 тысяч рублей. Для сравнения, примерно столько же сегодня просят за базовую комплектацию новой Lada Granta. На первый взгляд, цена кажется завышенной, однако для коллекционеров и поклонников марки подобные предложения - большая редкость. Ведь найти «Волгу» в таком состоянии практически невозможно.

Спрос на подобные автомобили в последние годы заметно вырос. Многие автолюбители стремятся приобрести не просто транспортное средство, а часть истории, которая напоминает о прошлом и вызывает ностальгию. Именно поэтому такие экземпляры, несмотря на возраст, могут стоить дороже современных моделей.

Впрочем, не исключено, что новый владелец оставит машину в коллекции, не выезжая на ней на дороги общего пользования. Ведь сохранить уникальное состояние - задача не менее важная, чем просто владеть редким автомобилем.

Упомянутые модели: ГАЗ 31029
Упомянутые марки: ГАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы GAZ

Похожие материалы GAZ

Кроссоверы Tenet впервые опередили Lada Vesta по продажам в России в декабре 2025
KGM Tivoli: тест-драйв корейского кроссовера с характером и нюансами
Названы самые доступные автомобили с автоматом в России в 2026 году
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Брянская область Калужская область Ростовская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться