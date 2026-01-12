Почему «Волга» 1994 года стоит дороже новой Lada Granta – удивительный случай

В России продают ГАЗ-31029 с пробегом 17 тысяч км и редким салоном

На российском рынке появилась уникальная «Волга» ГАЗ-31029. Машина почти не использовалась и сохранила заводское состояние. Пробег минимальный, а цена сопоставима с современными бюджетными авто. В чем секрет такой стоимости - разбираемся.

На отечественных площадках по продаже автомобилей вновь всплыла настоящая находка для коллекционеров и ценителей советской классики. В этот раз речь идет о ГАЗ-31029, выпущенной в 1994 году, которая за три десятилетия практически не покидала гараж. По информации «Российской газеты», автомобиль сохранился в состоянии, близком к идеальному, и теперь ищет нового владельца за весьма внушительную сумму.

Владелец утверждает, что «Волга» большую часть своей жизни провела в теплом паркинге, где простояла около двадцати лет. За все время эксплуатации машина сменила только одного хозяина, а ее пробег составил всего 17,2 тысячи километров. Это редкость для автомобилей такого возраста, ведь обычно подобные экземпляры давно утратили свой первоначальный лоск.

Особое внимание привлекает салон автомобиля. Внутри - вельветовая отделка насыщенного красного цвета, которая практически не подвергалась износу. С момента покупки сиденья были укрыты чехлами, поэтому ткань сохранила свой первозданный вид. Даже самые придирчивые ценители не найдут здесь следов времени или небрежного обращения.

Под капотом установлен 2,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 90 лошадиных сил, работающий в паре с механической коробкой передач. Это самый скромный по характеристикам мотор из всей линейки, но для городской езды и неспешных поездок на дачу его возможностей вполне достаточно. Впрочем, в данном случае технические параметры отходят на второй план - куда важнее уникальная сохранность и история автомобиля.

Стоимость этой «капсулы времени» составляет 840 тысяч рублей. Для сравнения, примерно столько же сегодня просят за базовую комплектацию новой Lada Granta. На первый взгляд, цена кажется завышенной, однако для коллекционеров и поклонников марки подобные предложения - большая редкость. Ведь найти «Волгу» в таком состоянии практически невозможно.

Спрос на подобные автомобили в последние годы заметно вырос. Многие автолюбители стремятся приобрести не просто транспортное средство, а часть истории, которая напоминает о прошлом и вызывает ностальгию. Именно поэтому такие экземпляры, несмотря на возраст, могут стоить дороже современных моделей.

Впрочем, не исключено, что новый владелец оставит машину в коллекции, не выезжая на ней на дороги общего пользования. Ведь сохранить уникальное состояние - задача не менее важная, чем просто владеть редким автомобилем.