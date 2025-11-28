Капсула времени: новый кроссовер Ford 7-летней выдержки стоит, как Lada

28 ноября 2025, 09:06
В России продают новый Ford EcoSport по цене Lada
В Подмосковье появилось уникальное предложение. На продажу выставлен абсолютно новый кроссовер. Автомобиль семь лет простоял в гараже. Его цена сопоставима с отечественными машинами. Стоит ли такая покупка своих денег?
На российском автомобильном рынке время от времени появляются настоящие артефакты из прошлого. В Московской области обнаружили уникальный экземпляр - субкомпактный кроссовер Ford EcoSport 2018 года выпуска, который за семь лет практически не выезжал на дороги. Владелец просит за него 1 800 000 рублей, что ставит эту иномарку в один ценовой ряд с новыми автомобилями Lada.
Как сообщает «Российская газета», этот автомобиль можно смело назвать «капсулой времени». Ярко-оранжевый «паркетник» большую часть своей жизни, около пяти лет, провел в гаражном хранении. За все время его пробег составил менее пяти тысяч километров, что для семилетней машины является ничтожным показателем. Под капотом у кроссовера установлен хорошо знакомый атмосферный двигатель объемом 1,6 литра, развивающий 122 лошадиные силы. Он работает в паре с роботизированной коробкой передач PowerShift, а привод у автомобиля передний.
Особый интерес представляет происхождение машины. Судя по идентификационному номеру, этот EcoSport был собран на заводе в Елабуге, где когда-то функционировало совместное предприятие Ford Sollers. Это живое напоминание об эпохе, когда популярные мировые бренды вели активную производственную деятельность в России. Сегодня найти новый автомобиль той поры - большая редкость.
Конечно, главный вопрос - это цена. Сумма в 1,8 миллиона рублей выглядит внушительно, особенно если сравнить ее с рыночной стоимостью аналогичных моделей. Обычно за Ford EcoSport тех же лет, но с пробегами от 60 до 120 тысяч километров, просят значительно меньше - в диапазоне от 900 тысяч до 1,2 миллиона рублей. С другой стороны, за 1,8 миллиона сегодня можно приобрести новую Lada Vesta в хорошей комплектации. Таким образом, покупатель стоит перед непростым выбором: взять абсолютно новый, но уже немолодой кроссовер известной марки или предпочесть свежий отечественный автомобиль с заводской гарантией.
Такое предложение, безусловно, является нишевым. Оно может заинтересовать преданных поклонников марки Ford, которые ценят проверенные временем конструкции и не доверяют современным китайским автомобилям. Для кого-то это может стать возможностью купить простой и надежный «паркетник» в состоянии нового, избежав при этом всех рисков, связанных с покупкой подержанной машины с большим пробегом. В любом случае, появление таких «гостей из прошлого» делает вторичный рынок гораздо интереснее.
