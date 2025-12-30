Редкий ВАЗ-2114 с пробегом 15 тысяч км удивил ценой — стоит ли брать

30 декабря 2025, 10:37
В России продают почти новый ВАЗ-2114 с минимальным пробегом по цене телевизора
В РФ выставили на продажу 18-летний ВАЗ-2114 с пробегом всего 15 тысяч км. Машина сохранилась в отличном состоянии. Цена сопоставима с новым телевизором. Подробности о комплектации и истории авто - в нашем материале.
На российском рынке подержанных автомобилей появился необычный лот - ВАЗ-2114, который практически не эксплуатировался. По информации «Российской Газеты», этот хетчбэк 2007 года выпуска прошел всего 15 тысяч километров. Владелец утверждает, что автомобиль сохранил заводское состояние, а кузов и салон выглядят так, будто машина только что сошла с конвейера.
За годы эксплуатации у автомобиля сменилось три владельца, однако это не сказалось на его внешнем виде и техническом состоянии. Судя по фотографиям, лакокрасочное покрытие не имеет видимых дефектов, а салон выглядит аккуратно и ухоженно. Продавец не стал раскрывать все детали истории машины, но отметил, что авто не участвовало в ДТП и не подвергалось серьезному ремонту.
Комплектация ВАЗ-2114 для своего времени была весьма достойной. В автомобиле установлены подогрев передних сидений, электростеклоподъемники на передних дверях, иммобилайзер, а также бортовой компьютер. Руль можно регулировать по высоте, что добавляет комфорта при вождении. Под капотом - восьмиклапанный инжекторный двигатель объемом 1,6 литра, развивающий 81 лошадиную силу. В паре с ним работает пятиступенчатая механическая коробка передач, привод - передний.
Особое внимание привлекает цена - за этот ВАЗ-2114 просят 275 тысяч рублей. Это примерно столько же, сколько стоит современный плазменный телевизор. Для автомобиля с таким пробегом и состоянием предложение выглядит весьма заманчиво, особенно на фоне подорожавших новых и даже подержанных машин на российском рынке.
Покупка подобного экземпляра может заинтересовать коллекционеров или тех, кто ищет недорогой, но надежный транспорт. В условиях, когда цены на новые автомобили продолжают расти, а выбор на вторичном рынке ограничен, такие предложения становятся настоящей находкой. Впрочем, перед покупкой стоит внимательно проверить документы и техническое состояние машины, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем.
