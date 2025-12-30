Редкий ВАЗ-2114 с пробегом 15 тысяч км удивил ценой — стоит ли брать

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

30 декабря 2025, 10:37

В России продают почти новый ВАЗ-2114 с минимальным пробегом по цене телевизора

В России продают почти новый ВАЗ-2114 с минимальным пробегом по цене телевизора

Редкий ВАЗ-2114 с пробегом 15 тысяч км удивил ценой — стоит ли брать

В России продают почти новый ВАЗ-2114 с минимальным пробегом по цене телевизора

В РФ выставили на продажу 18-летний ВАЗ-2114 с пробегом всего 15 тысяч км. Машина сохранилась в отличном состоянии. Цена сопоставима с новым телевизором. Подробности о комплектации и истории авто - в нашем материале.

В РФ выставили на продажу 18-летний ВАЗ-2114 с пробегом всего 15 тысяч км. Машина сохранилась в отличном состоянии. Цена сопоставима с новым телевизором. Подробности о комплектации и истории авто - в нашем материале.

На российском рынке подержанных автомобилей появился необычный лот - ВАЗ-2114, который практически не эксплуатировался. По информации «Российской Газеты», этот хетчбэк 2007 года выпуска прошел всего 15 тысяч километров. Владелец утверждает, что автомобиль сохранил заводское состояние, а кузов и салон выглядят так, будто машина только что сошла с конвейера.

За годы эксплуатации у автомобиля сменилось три владельца, однако это не сказалось на его внешнем виде и техническом состоянии. Судя по фотографиям, лакокрасочное покрытие не имеет видимых дефектов, а салон выглядит аккуратно и ухоженно. Продавец не стал раскрывать все детали истории машины, но отметил, что авто не участвовало в ДТП и не подвергалось серьезному ремонту.

Комплектация ВАЗ-2114 для своего времени была весьма достойной. В автомобиле установлены подогрев передних сидений, электростеклоподъемники на передних дверях, иммобилайзер, а также бортовой компьютер. Руль можно регулировать по высоте, что добавляет комфорта при вождении. Под капотом - восьмиклапанный инжекторный двигатель объемом 1,6 литра, развивающий 81 лошадиную силу. В паре с ним работает пятиступенчатая механическая коробка передач, привод - передний.

Особое внимание привлекает цена - за этот ВАЗ-2114 просят 275 тысяч рублей. Это примерно столько же, сколько стоит современный плазменный телевизор. Для автомобиля с таким пробегом и состоянием предложение выглядит весьма заманчиво, особенно на фоне подорожавших новых и даже подержанных машин на российском рынке.

Покупка подобного экземпляра может заинтересовать коллекционеров или тех, кто ищет недорогой, но надежный транспорт. В условиях, когда цены на новые автомобили продолжают расти, а выбор на вторичном рынке ограничен, такие предложения становятся настоящей находкой. Впрочем, перед покупкой стоит внимательно проверить документы и техническое состояние машины, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) 2114
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

FAW Bestune JoyEE 03: электромобиль для семьи с кроссоверным характером
Какие новые автомобили выйдут в 2026 году в Европе и мире
Российский электромобиль Атом и гигафабрика: как меняется рынок электротранспорта
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мурманск Смоленск Уссурийск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться