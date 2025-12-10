Заводской эксклюзив из 90-х: сколько стоит уникальная «восьмерка» без крыши?

10 декабря 2025, 10:36
В России продают редчайший кабриолет Lada Samara Fun из Германии
На продажу выставили уникальный автомобиль. Это редкая Lada Samara Fun. Машина была сделана в Германии. Она прошла полную реставрацию. Цена может вас сильно удивить.
На российском рынке классических автомобилей появилось действительно необычное предложение. В Белгородской области ищут нового владельца для кабриолета Lada Samara Fun, который является не плодом гаражного творчества, а мелкосерийным проектом, реализованным в Германии. За автомобиль, прошедший серьезную реставрацию, просят 1,5 миллиона рублей.
Как сообщает «Российская газета», этот экземпляр - один из немногих, что добрались до нашей страны. История этих машин началась в 90-е годы, когда немецкий импортер АвтоВАЗа, компания Deutsche Lada, решила повысить привлекательность советских автомобилей для европейского покупателя. Для создания открытой версии «Самары» привлекли известное ателье Bohse, которое уже имело опыт работы с тольяттинской техникой - ранее они создали родстер Lada Bohse Euro-Star на базе «пятерки» ВАЗ-2105.
Проект оказался довольно успешным для своего времени. По разным оценкам, всего было выпущено не более 3200 таких кабриолетов. Основой для них служил трехдверный хэтчбек ВАЗ-2108. Немецкие специалисты усиливали кузов, срезали крышу и устанавливали мягкий складной верх. В результате получался стильный и недорогой по европейским меркам автомобиль для летних прогулок.
Выставленный на продажу автомобиль прошел через масштабные восстановительные работы. По информации от нынешнего владельца, кузов был полностью переварен и заново окрашен, что является ключевым моментом для кабриолета тех лет, склонного к потере жесткости. Также капитальному ремонту подверглись силовой агрегат и механическая коробка передач. Утверждается, что машина полностью на ходу и готова к эксплуатации.
Особое внимание продавец уделяет юридической чистоте. Все документы находятся в полном порядке. Идентификационный номер кузова (VIN) отлично читается, а номер двигателя совпадает с указанным в паспорте транспортного средства. Самое главное - в ПТС официально прописан тип кузова «кабриолет», что избавляет будущего владельца от любых проблем с регистрацией в ГИБДД.
Владелец отмечает, что основной и самый сложный этап реставрации уже позади. Новому хозяину останутся лишь незначительные доработки, чтобы довести этот уникальный автомобиль до идеального коллекционного состояния. Стартовая цена в 1,5 миллиона рублей может показаться высокой для «восьмерки», но здесь речь идет о редком эксклюзиве с европейской историей. Продавец готов к диалогу о цене с реальным покупателем и даже рассматривает возможность обмена.
