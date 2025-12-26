Эксклюзивный седан Aurus Senat Aurora с минимальным пробегом появился на рынке – цена удивляет

В России продают редкий Aurus Senat Aurora из лимитированной серии всего пять машин

В продаже замечен уникальный представитель российского автопрома. Лимитированная версия Aurus Senat Aurora доступна для покупки. Автомобиль практически не эксплуатировался. Подробности о редкой модели и ее особенностях – в нашем материале.

На российском рынке появился по-настоящему редкий экземпляр – лимитированный седан Aurus Senat Aurora. По информации «Российской Газеты», этот автомобиль относится к особой серии, выпущенной в количестве всего пяти штук. Машина была собрана в 2023 году и с тех пор практически не использовалась – на одометре всего 312 километров.

Внешне автомобиль сразу выделяется среди других представителей линейки Aurus. Несмотря на то, что на фотографиях кузов кажется черным, на самом деле он окрашен в глубокий темно-коричневый цвет, который производитель назвал «горький шоколад». Особый шарм придают тонкие полосы, нанесенные вручную вдоль кузова – такой декор подчеркивает индивидуальность и статус модели.

Салон седана выполнен в лучших традициях премиального сегмента. В отделке использованы натуральная кожа и алькантара, а также полированное дерево. Цветовая гамма интерьера выдержана в кремово-коричневых тонах, что создает ощущение уюта и роскоши. Второй ряд оборудован раздельными креслами с центральной консолью, что обеспечивает максимальный комфорт для пассажиров.

Техническая часть не отличается от стандартных версий Senat. Под капотом установлен гибридный силовой агрегат, построенный на базе 4,4-литрового двигателя V8, развивающего 598 лошадиных сил. В паре с ним работает автоматическая коробка передач и система полного привода, что гарантирует уверенное поведение на дороге в любых условиях.

Стоимость этого уникального автомобиля впечатляет – продавец оценил его в 39 миллионов рублей. Такая цена объясняется не только лимитированным тиражом, но и практически новым состоянием машины. Для коллекционеров и ценителей эксклюзивных автомобилей это предложение может стать настоящей находкой.