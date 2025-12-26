Эксклюзивный седан Aurus Senat Aurora с минимальным пробегом появился на рынке – цена удивляет

26 декабря 2025, 14:34
В России продают редкий Aurus Senat Aurora из лимитированной серии всего пять машин
В России продают редкий Aurus Senat Aurora из лимитированной серии всего пять машин
В продаже замечен уникальный представитель российского автопрома. Лимитированная версия Aurus Senat Aurora доступна для покупки. Автомобиль практически не эксплуатировался. Подробности о редкой модели и ее особенностях – в нашем материале.
На российском рынке появился по-настоящему редкий экземпляр – лимитированный седан Aurus Senat Aurora. По информации «Российской Газеты», этот автомобиль относится к особой серии, выпущенной в количестве всего пяти штук. Машина была собрана в 2023 году и с тех пор практически не использовалась – на одометре всего 312 километров.
Внешне автомобиль сразу выделяется среди других представителей линейки Aurus. Несмотря на то, что на фотографиях кузов кажется черным, на самом деле он окрашен в глубокий темно-коричневый цвет, который производитель назвал «горький шоколад». Особый шарм придают тонкие полосы, нанесенные вручную вдоль кузова – такой декор подчеркивает индивидуальность и статус модели.
Салон седана выполнен в лучших традициях премиального сегмента. В отделке использованы натуральная кожа и алькантара, а также полированное дерево. Цветовая гамма интерьера выдержана в кремово-коричневых тонах, что создает ощущение уюта и роскоши. Второй ряд оборудован раздельными креслами с центральной консолью, что обеспечивает максимальный комфорт для пассажиров.
Техническая часть не отличается от стандартных версий Senat. Под капотом установлен гибридный силовой агрегат, построенный на базе 4,4-литрового двигателя V8, развивающего 598 лошадиных сил. В паре с ним работает автоматическая коробка передач и система полного привода, что гарантирует уверенное поведение на дороге в любых условиях.
Стоимость этого уникального автомобиля впечатляет – продавец оценил его в 39 миллионов рублей. Такая цена объясняется не только лимитированным тиражом, но и практически новым состоянием машины. Для коллекционеров и ценителей эксклюзивных автомобилей это предложение может стать настоящей находкой.
Похожие материалы Аурус
-
27.12.2025, 19:06
Гигантский дом на колесах для жизни вне системы и свободы от рутины
Многие задумываются о смене привычного образа жизни. Высокие цены и нехватка времени толкают людей искать новые пути. Пара из Великобритании решилась на радикальные перемены. Их опыт вдохновляет на поиск свободы и минимализма. Читать далее
-
27.12.2025, 18:45
Atlas Cabin Box: компактный дом на колесах для пикапа весом легче всех конкурентов
Atlas Cabin Box - это не просто очередной кемпер. Он удивляет своим весом и размерами. Внутри скрывается больше, чем кажется снаружи. Узнайте, как маленькая коробка может заменить полноценный автодом. Оцените новый взгляд на путешествия.Читать далее
-
27.12.2025, 14:26
Неожиданный автодом Taiga Pathfinder удивил возможностями для бездорожья и автономии
Российский автодом Taiga Pathfinder способен удивить даже бывалых любителей кемпинга. Его создатели сделали ставку на автономность и проходимость. Не спешите делать выводы - этот дом на колесах действительно заслуживает внимания. Внутри скрыто множество интересных решений. Почему о нем говорят за рубежом? Читайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 13:59
Scamp 13: легендарный дом на колесах, который не теряет популярности уже 55 лет
Scamp 13 - символ американских автопутешествий с 1971 года. Даже спустя десятилетия эти прицепы встречаются на дорогах США и Канады. В 2026 году культовая модель снова выйдет на рынок. Чем удивит обновленный флагман? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 10:56
Какие вопросы инспектора ГАИ можно смело игнорировать на дороге даже в праздники
Не все вопросы инспектора ГАИ требуют ответа. Некоторые из них могут быть ловушкой. Разбираемся, какие вопросы законны, а на какие лучше не реагировать. Юрист объяснил, как вести себя при остановке.Читать далее
-
27.12.2025, 09:14
Пять лучших навигаторов для дальних поездок: как выбрать оптимальное устройство
Выбор навигатора для долгой дороги - задача не из простых. В статье собраны пять популярных моделей с разными функциями и ценами. Мы рассмотрели их плюсы и минусы, чтобы вы не ошиблись с покупкой. Узнайте, какой навигатор подойдет именно вам.Читать далее
-
27.12.2025, 08:43
Как правильно мыть машину в автоматической мойке и не повредить авто
Многие водители спорят, как часто стоит мыть машину. Но есть нюансы, которые могут удивить даже опытных автолюбителей. Разбираемся, какие ошибки допускают чаще всего. И почему не все программы одинаково полезны для кузова.Читать далее
-
27.12.2025, 07:26
Покупка Cadillac Escalade ESV: как водитель нашел идеальный внедорожник после неудач
Путь к покупке идеального Cadillac Escalade ESV оказался полон сюрпризов. Сначала внедорожник не оправдал ожиданий, потом сделка сорвалась из-за забытого дома кошелька. Но теперь герой наконец-то нашел свой автомобиль. Как ему это удалось? Читайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 06:25
Эксперт назвал плюсы и минусы Brilliance H530 как альтернативы Lada Granta
Brilliance H530 часто сравнивают с Lada Granta на вторичном рынке. Эксперт выделил четыре главных недостатка китайского седана. Узнайте, почему эта модель может стать неожиданной альтернативой и с какими трудностями столкнется владелец.Читать далее
-
27.12.2025, 05:24
Haval Jolion против Lada Granta после трех лет владения: опыт, затраты и эмоции владельцев
Два разных подхода к выбору авто: комфорт или экономия? Владельцы Haval Jolion и Lada Granta делятся опытом после трех лет и 40 тысяч километров. Какие плюсы и минусы проявились со временем? Сравниваем реальные расходы и впечатления.Читать далее
Похожие материалы Аурус
-
27.12.2025, 19:06
Гигантский дом на колесах для жизни вне системы и свободы от рутины
Многие задумываются о смене привычного образа жизни. Высокие цены и нехватка времени толкают людей искать новые пути. Пара из Великобритании решилась на радикальные перемены. Их опыт вдохновляет на поиск свободы и минимализма. Читать далее
-
27.12.2025, 18:45
Atlas Cabin Box: компактный дом на колесах для пикапа весом легче всех конкурентов
Atlas Cabin Box - это не просто очередной кемпер. Он удивляет своим весом и размерами. Внутри скрывается больше, чем кажется снаружи. Узнайте, как маленькая коробка может заменить полноценный автодом. Оцените новый взгляд на путешествия.Читать далее
-
27.12.2025, 14:26
Неожиданный автодом Taiga Pathfinder удивил возможностями для бездорожья и автономии
Российский автодом Taiga Pathfinder способен удивить даже бывалых любителей кемпинга. Его создатели сделали ставку на автономность и проходимость. Не спешите делать выводы - этот дом на колесах действительно заслуживает внимания. Внутри скрыто множество интересных решений. Почему о нем говорят за рубежом? Читайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 13:59
Scamp 13: легендарный дом на колесах, который не теряет популярности уже 55 лет
Scamp 13 - символ американских автопутешествий с 1971 года. Даже спустя десятилетия эти прицепы встречаются на дорогах США и Канады. В 2026 году культовая модель снова выйдет на рынок. Чем удивит обновленный флагман? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 10:56
Какие вопросы инспектора ГАИ можно смело игнорировать на дороге даже в праздники
Не все вопросы инспектора ГАИ требуют ответа. Некоторые из них могут быть ловушкой. Разбираемся, какие вопросы законны, а на какие лучше не реагировать. Юрист объяснил, как вести себя при остановке.Читать далее
-
27.12.2025, 09:14
Пять лучших навигаторов для дальних поездок: как выбрать оптимальное устройство
Выбор навигатора для долгой дороги - задача не из простых. В статье собраны пять популярных моделей с разными функциями и ценами. Мы рассмотрели их плюсы и минусы, чтобы вы не ошиблись с покупкой. Узнайте, какой навигатор подойдет именно вам.Читать далее
-
27.12.2025, 08:43
Как правильно мыть машину в автоматической мойке и не повредить авто
Многие водители спорят, как часто стоит мыть машину. Но есть нюансы, которые могут удивить даже опытных автолюбителей. Разбираемся, какие ошибки допускают чаще всего. И почему не все программы одинаково полезны для кузова.Читать далее
-
27.12.2025, 07:26
Покупка Cadillac Escalade ESV: как водитель нашел идеальный внедорожник после неудач
Путь к покупке идеального Cadillac Escalade ESV оказался полон сюрпризов. Сначала внедорожник не оправдал ожиданий, потом сделка сорвалась из-за забытого дома кошелька. Но теперь герой наконец-то нашел свой автомобиль. Как ему это удалось? Читайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 06:25
Эксперт назвал плюсы и минусы Brilliance H530 как альтернативы Lada Granta
Brilliance H530 часто сравнивают с Lada Granta на вторичном рынке. Эксперт выделил четыре главных недостатка китайского седана. Узнайте, почему эта модель может стать неожиданной альтернативой и с какими трудностями столкнется владелец.Читать далее
-
27.12.2025, 05:24
Haval Jolion против Lada Granta после трех лет владения: опыт, затраты и эмоции владельцев
Два разных подхода к выбору авто: комфорт или экономия? Владельцы Haval Jolion и Lada Granta делятся опытом после трех лет и 40 тысяч километров. Какие плюсы и минусы проявились со временем? Сравниваем реальные расходы и впечатления.Читать далее