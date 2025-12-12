Капсула времени от АвтоВАЗа: за гоночную Lada просят как за новый Porsche

В России продают редкий спорткар Lada Revolution за 7,5 млн рублей

В России продают уникальный автомобиль. Это гоночный прототип от АвтоВАЗа. Его создали в начале двухтысячных. Машина так и не стала серийной. Теперь ее может купить каждый. Цена удивляет многих автолюбителей.

В России продают уникальный автомобиль. Это гоночный прототип от АвтоВАЗа. Его создали в начале двухтысячных. Машина так и не стала серийной. Теперь ее может купить каждый. Цена удивляет многих автолюбителей.

На российском рынке появилось по-настоящему эксклюзивное предложение для ценителей отечественной автомобильной истории. В продаже замечен один из немногих существующих экземпляров спорткара Lada Revolution, за который продавец просит внушительные 7,5 миллионов рублей, выяснил портал ufocar.ru. Этот автомобиль - не просто транспортное средство, а настоящий артефакт, символизирующий смелые амбиции АвтоВАЗа на заре нового тысячелетия.

Проект Lada Revolution стартовал в начале 2000-х годов и стал для тольяттинского автогиганта настоящим прорывом. В то время компания стремилась доказать, что способна создавать не только массовые бюджетные автомобили, но и высокотехнологичные спорткары. Revolution задумывался как легкий гоночный болид для монокубка - специальной гоночной серии, где все участники выступают на одинаковых машинах. Его премьера на международных автосалонах произвела фурор, продемонстрировав потенциал российских инженеров и дизайнеров.

Несмотря на яркий дебют и большой интерес со стороны публики, проект так и не дошел до серийного производства. Было выпущено лишь небольшое количество прототипов, которые сегодня являются большой редкостью. Выставленный на продажу экземпляр окрашен в насыщенный синий цвет и, судя по всему, находится в отличном состоянии. Такая машина представляет огромный интерес для частных коллекционеров и автомобильных музеев, желающих пополнить свою экспозицию уникальным представителем российского автопрома.

Фото: Dmitry Racer / commons.wikimedia.org

Под футуристичным кузовом Lada Revolution скрывается серьезная техническая начинка. В основе конструкции лежит пространственная рама, на которую навешаны легкие пластиковые панели. В движение болид приводится 1,6-литровым бензиновым двигателем, форсированным до 215 лошадиных сил. Благодаря малому весу и мощному мотору, автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч всего за 5 секунд, а его максимальная скорость достигает 250 км/ч. Это впечатляющие показатели даже по сегодняшним меркам, а для начала 2000-х это было настоящим достижением.

Покупка Lada Revolution - это не столько приобретение транспортного средства, сколько инвестиция в историю. Этот автомобиль является живым напоминанием о смелой попытке АвтоВАЗа выйти на новый для себя уровень и заявить о себе на мировой арене спортивных автомобилей. Хотя проект и был свернут, он оставил заметный след, вдохновив инженеров на дальнейшие эксперименты и показав, что российский автопром способен на многое.