Редкая находка: седан Daewoo Nexia 2012 года с пробегом 19 000 км за 600 тысяч рублей – стоит ли покупать?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

12 декабря 2025, 08:55

В России продают уникальную Daewoo Nexia с минимальным пробегом дешевле новой Lada

В России продают уникальную Daewoo Nexia с минимальным пробегом дешевле новой Lada

Редкая находка: седан Daewoo Nexia 2012 года с пробегом 19 000 км за 600 тысяч рублей – стоит ли покупать?

В России продают уникальную Daewoo Nexia с минимальным пробегом дешевле новой Lada

В столичном регионе выставлен на продажу седан Daewoo Nexia 2012 года с пробегом всего 19 000 км. Цена автомобиля составляет 600 тысяч рублей. Это предложение дешевле новой Lada Granta. Состояние машины удивляет даже опытных автолюбителей. Подробности – в нашем материале.

В столичном регионе выставлен на продажу седан Daewoo Nexia 2012 года с пробегом всего 19 000 км. Цена автомобиля составляет 600 тысяч рублей. Это предложение дешевле новой Lada Granta. Состояние машины удивляет даже опытных автолюбителей. Подробности – в нашем материале.

На российском рынке появилось по-настоящему редкое предложение — Daewoo Nexia 2012 года выпуска с пробегом всего 19 000 километров. Такой пробег для этой модели — исключительная редкость, так как большинство автомобилей давно стали «рабочими лошадками» с большим пробегом и следами активной эксплуатации.

Машина сохранилась практически в идеальном состоянии. Кузов не имеет следов коррозии, что для Nexia большая удача. Лакокрасочное покрытие выглядит свежим, а салон кажется новым: пластик не потёрт, обивка сидений чистая, панель приборов без царапин. Создаётся впечатление, что автомобиль только что из салона, хотя сейчас уже 2025 год.

Комплектация модели для своего времени достойная: есть подушки безопасности для водителя и пассажира, штатная магнитола, кондиционер и гидроусилитель руля. Все системы исправны, что говорит о бережном отношении владельца.

Под капотом установлен 1,5-литровый 8-клапанный бензиновый двигатель мощностью 80 л.с., известный своей простотой и надёжностью. Важное преимущество — при обрыве ремня ГРМ клапана не гнутся, что позволяет избежать дорогостоящего ремонта. Автомобиль оснащён пятиступенчатой механической коробкой передач и передним приводом, что обеспечивает неприхотливость в обслуживании и низкие эксплуатационные расходы.

Стоимость Nexia составляет 600 тысяч рублей. Для сравнения, новая Lada Granta в комплектации Standart Plus обойдётся дороже. Таким образом, покупатель фактически получает «как новую» машину за умеренные деньги, что в современных условиях выглядит выгодной покупкой.

Подобные экземпляры доезжают до наших дней крайне редко, ведь большинство Daewoo Nexia уже давно утратили первоначальный вид. Эта машина может заинтересовать не только поклонников марки, но и тех, кто ищет недорогой, но надёжный автомобиль с прозрачной историей и минимальным пробегом. В условиях растущих цен на новые автомобили такие находки становятся настоящей удачей для внимательных автолюбителей.

Упомянутые модели: Daewoo Nexia
Упомянутые марки: Daewoo
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Дэу

Похожие материалы Дэу

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Названы три кроссовера которые неожиданно стали хитами продаж в России к концу года
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Благовещенск Брянск Воронеж
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться