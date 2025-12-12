Редкая находка: седан Daewoo Nexia 2012 года с пробегом 19 000 км за 600 тысяч рублей – стоит ли покупать?

12 декабря 2025, 08:55
В России продают уникальную Daewoo Nexia с минимальным пробегом дешевле новой Lada
В столичном регионе выставлен на продажу седан Daewoo Nexia 2012 года с пробегом всего 19 000 км. Цена автомобиля составляет 600 тысяч рублей. Это предложение дешевле новой Lada Granta. Состояние машины удивляет даже опытных автолюбителей. Подробности – в нашем материале.
На российском рынке появилось по-настоящему редкое предложение — Daewoo Nexia 2012 года выпуска с пробегом всего 19 000 километров. Такой пробег для этой модели — исключительная редкость, так как большинство автомобилей давно стали «рабочими лошадками» с большим пробегом и следами активной эксплуатации.
Машина сохранилась практически в идеальном состоянии. Кузов не имеет следов коррозии, что для Nexia большая удача. Лакокрасочное покрытие выглядит свежим, а салон кажется новым: пластик не потёрт, обивка сидений чистая, панель приборов без царапин. Создаётся впечатление, что автомобиль только что из салона, хотя сейчас уже 2025 год.
Комплектация модели для своего времени достойная: есть подушки безопасности для водителя и пассажира, штатная магнитола, кондиционер и гидроусилитель руля. Все системы исправны, что говорит о бережном отношении владельца.
Под капотом установлен 1,5-литровый 8-клапанный бензиновый двигатель мощностью 80 л.с., известный своей простотой и надёжностью. Важное преимущество — при обрыве ремня ГРМ клапана не гнутся, что позволяет избежать дорогостоящего ремонта. Автомобиль оснащён пятиступенчатой механической коробкой передач и передним приводом, что обеспечивает неприхотливость в обслуживании и низкие эксплуатационные расходы.
Стоимость Nexia составляет 600 тысяч рублей. Для сравнения, новая Lada Granta в комплектации Standart Plus обойдётся дороже. Таким образом, покупатель фактически получает «как новую» машину за умеренные деньги, что в современных условиях выглядит выгодной покупкой.
Подобные экземпляры доезжают до наших дней крайне редко, ведь большинство Daewoo Nexia уже давно утратили первоначальный вид. Эта машина может заинтересовать не только поклонников марки, но и тех, кто ищет недорогой, но надёжный автомобиль с прозрачной историей и минимальным пробегом. В условиях растущих цен на новые автомобили такие находки становятся настоящей удачей для внимательных автолюбителей.
