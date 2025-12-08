Такого вы еще не видели: в Сибири создали гибрид фургона и Lada Priora

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Элина Градова

8 декабря 2025, 11:32

В России продают уникальный фургон Lada Priora из «Богдана»

В Тобольске появился необычный фургон. Он выглядит как Lada Priora. Но это совсем другая модель. Владелец просит за него 280 тысяч. Что это за редкий автомобиль? Узнайте все подробности.

На российских площадках по продаже автомобилей появилось весьма любопытное предложение. В городе Тобольск, что в Тюменской области, ищут нового хозяина для необычного коммерческого фургона. На первый взгляд может показаться, что перед нами грузовая версия Lada Priora, однако на самом деле все гораздо интереснее. Как выяснил портал ufocar.ru, этот автомобиль - результат смелого тюнинг-проекта, который объединил в себе утилитарность и узнаваемый дизайн одного из самых массовых отечественных седанов.

Как следует из объявления, опубликованного на популярных классифайдах, в основе необычного транспортного средства лежит модель «Богдан-2310». Эти машины производились на Украине и представляли собой коммерческую модификацию, построенную на агрегатах старой доброй Lada Samara. Однако нынешний владелец решил кардинально освежить внешний вид своего рабочего помощника. Для этого он не пожалел сил и средств, чтобы придать фургону облик более современной и престижной на тот момент Lada Priora.

В ходе доработок автомобиль получил полный комплект передней части от «Приоры». Сюда вошли характерные фары, передний бампер, решетка радиатора и, по всей видимости, крылья. В результате получился эдакий «Франкенштейн» отечественного автопрома, который выглядит на удивление гармонично. С определенного ракурса машину действительно можно спутать с несуществующей заводской версией фургона Priora. Важно отметить, что все изменения коснулись исключительно внешности. Техническая начинка осталась без вмешательств.

Под капотом этого уникального экземпляра трудится стандартный 1,6-литровый бензиновый двигатель, хорошо знакомый всем владельцам автомобилей Lada. Это простой и достаточно надежный силовой агрегат, запчасти для которого можно найти в любом уголке страны. Пробег у фургона внушительный - около 250 тысяч километров. Впрочем, для коммерческой техники, которая постоянно находится в работе, такие цифры не являются чем-то из ряда вон выходящим. Продавец уверяет, что машина находится в полностью рабочем состоянии и не требует срочных вложений.

За свой кастомный проект владелец просит 280 тысяч рублей. По его мнению, цена вполне оправдана, учитывая уникальность автомобиля и объем проделанных работ по изменению внешности. Такой фургон может стать отличным выбором для представителей малого бизнеса, которые хотят выделиться в потоке и привлечь внимание к своей деятельности. Кроме того, он наверняка заинтересует коллекционеров и просто любителей необычных самоделок, которых в нашей стране немало.

