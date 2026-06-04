Редкий Maybach выставили на продажу - почему цена сравнима с квартирой

В России продают уникальный Maybach-купе: всего 8 машин на весь мир

На российском рынке появился по-настоящему редкий автомобиль - Maybach 57S Xenatec Coupe, один из восьми в мире. Его стоимость сопоставима с элитной недвижимостью, а пробег минимален. Почему эта новость важна для коллекционеров и автолюбителей, и что скрывается за столь высокой ценой - разбираемся в деталях.

На российском рынке появился по-настоящему редкий автомобиль - Maybach 57S Xenatec Coupe, один из восьми в мире. Его стоимость сопоставима с элитной недвижимостью, а пробег минимален. Почему эта новость важна для коллекционеров и автолюбителей, и что скрывается за столь высокой ценой - разбираемся в деталях.

Появление на российском рынке Maybach 57S Xenatec Coupe - событие, которое не может остаться незамеченным среди ценителей эксклюзивных автомобилей. Для автолюбителей это не просто очередная дорогая машина, а настоящий раритет, способный изменить представление о коллекционировании и инвестициях в авто. В условиях, когда редкие модели становятся все менее доступными, подобные предложения вызывают особый интерес.

Как сообщает Российская Газета, в Липецке один из дилерских холдингов выставил на продажу Maybach 57S Xenatec Coupe - автомобиль, который по праву можно назвать «капсулой времени». Всего таких купе было выпущено лишь восемь экземпляров по всему миру, и каждый из них давно стал объектом охоты для коллекционеров. Под капотом этого роскошного купе скрывается 6,0-литровый двигатель V12, выдающий 612 лошадиных сил и внушительный крутящий момент в 1000 Нм. Задний привод и пятиступенчатый автомат обеспечивают динамику, достойную представительского класса.

Особое внимание привлекает состояние автомобиля: выпущенный в 2009 году, он прошел всего 11 000 километров. Это практически новый экземпляр, что для подобной техники встречается крайне редко. Машина уже находится в России и готова к продаже, а цена в 151 миллион рублей сопоставима со стоимостью квартиры в центре Москвы. Такой уровень эксклюзивности объясняет, почему интерес к этому лоту столь высок.

Редкие автомобили, подобные Maybach 57S Xenatec Coupe, становятся не только предметом страсти, но и выгодным вложением средств. В последние годы спрос на уникальные модели растет, а их стоимость зачастую опережает инфляцию и даже рынок недвижимости. Как отмечают эксперты, подобные предложения появляются на рынке крайне редко, и каждый такой случай становится заметным событием. К слову, интерес к необычным и эксклюзивным транспортным средствам в России стабильно высок - это подтверждает и внимание к другим редким моделям, о которых недавно рассказывали в материале о необычном внедорожнике ГАЗ «Соболь» с доработками для бездорожья (подробнее о доработках и ожиданиях рынка).

Для справки: Xenatec - немецкое ателье, специализировавшееся на создании лимитированных версий люксовых автомобилей. Проект Maybach 57S Xenatec Coupe был реализован в начале 2010-х годов и сразу стал сенсацией среди коллекционеров. Сегодня такие машины практически не встречаются на открытом рынке, а их стоимость продолжает расти. Появление подобного экземпляра в России может указывать на то, что отечественный рынок становится все более привлекательным для редких и статусных автомобилей.