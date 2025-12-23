Почти новый «шестисотый» Mercedes из 90-х ищет нового владельца – цена удивляет

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Дарья Климова

23 декабря 2025, 15:36

В России продают уникальный Mercedes-Benz W140 S600 с минимальным пробегом

В Москве выставлен на продажу редкий Mercedes-Benz W140 S600. Пробег автомобиля всего 12 тысяч километров. Состояние машины близко к идеальному. Цена сопоставима с новым премиальным внедорожником. Подробности о раритете – в нашем материале.

На российском рынке появился по-настоящему редкий лот - представительский седан Mercedes-Benz W140 S600, который сохранился практически в заводском состоянии. Автомобиль, выпущенный в 90-х годах, проехал всего 12 тысяч километров и теперь ищет нового владельца. Как сообщает Российская Газета, этот экземпляр был ввезен из Японии и полностью подготовлен к эксплуатации в России, включая оформление всех необходимых документов.

Внешний вид машины сразу выдает ее статус: удлиненный кузов окрашен в глубокий темно-синий цвет, а салон отделан светлой кожей. Кузов защищен дорогой пленкой, что позволило сохранить лакокрасочное покрытие в идеальном виде. Продавец подчеркивает, что пробег подтвержден официальными бумагами, а техническое состояние не вызывает нареканий.

Mercedes-Benz W140 S600 - это не просто автомобиль, а символ эпохи. Модель разрабатывалась под руководством Бруно Сакко и выпускалась с 1991 по 1998 годы. Даже спустя десятилетия этот седан остается эталоном комфорта и роскоши. В комплектацию входят омыватели фар, легкосплавные диски на 16 дюймов, панорамная крыша, двухзонный климат-контроль и электропривод задней шторки. Под капотом установлен 12-цилиндровый двигатель M120 объемом 6 литров, выдающий 394 лошадиные силы. Коробка передач - классический 4-ступенчатый автомат, привод - на задние колеса.

Стоимость этого раритета впечатляет: за «капсулу времени» просят 18,5 миллиона рублей. Для сравнения, за такие деньги можно приобрести новый премиальный внедорожник, например, Lincoln Navigator, который сейчас доступен в России только по параллельному импорту. Однако для коллекционеров и ценителей классики подобные предложения - настоящая находка. Спрос на автомобили из 80-х и 90-х годов, сохранившиеся в идеальном состоянии, продолжает расти, и каждый такой экземпляр становится предметом охоты для поклонников марки.

Появление на рынке почти нового Mercedes-Benz W140 S600 - событие неординарное. Такие автомобили редко покидают частные коллекции, а их стоимость с каждым годом только увеличивается. Для тех, кто мечтает о настоящем символе роскоши и инженерного совершенства конца прошлого века, этот лот может стать уникальным шансом.

