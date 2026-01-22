Редкая «капсула времени» из частной коллекции — сколько стоит мечта коллекционера

В России продают уникальный ВАЗ-2103 с пробегом 5 тысяч км за 3 миллиона рублей

В Мордовии выставлен на продажу ВАЗ-2103 1974 года с минимальным пробегом. Автомобиль сохранился в идеальном состоянии. Его стоимость удивляет даже опытных коллекционеров. Подобных экземпляров нет даже в музее.

В российском автомобильном сообществе разгорелся настоящий ажиотаж: в Мордовии на продажу выставлен ВАЗ-2103 1974 года выпуска, который сохранился практически в первозданном виде. Этот автомобиль - не просто раритет, а настоящая «капсула времени», способная вызвать зависть даже у сотрудников музея АвтоВАЗа.

Седан, выпущенный более полувека назад, прошел всего 5358 километров. Для машины такого возраста это практически нулевой пробег. На кузове до сих пор красуется заводская табличка с порядковым номером - 110 715. Именно столько автомобилей этой модели было собрано на Волжском автозаводе к моменту выпуска этого экземпляра.

Продавец отмечает, что автомобиль долгие годы находился в частной коллекции и практически не эксплуатировался. Салон, лакокрасочное покрытие, хромированные детали - все выглядит так, будто машина только что сошла с конвейера. Даже запах в салоне, по словам владельца, напоминает о советских временах.

Цена вопроса - 3 миллиона рублей. Для сравнения: в декабре прошлого года на рынке появлялся аналогичный ВАЗ-2103, но желтого цвета и с нулевым пробегом. Тогда за него просили вдвое меньше. Однако нынешний экземпляр, по словам продавца, уникален не только состоянием, но и редкостью цвета.

ВАЗ-2103 - одна из самых узнаваемых моделей советского автопрома. В свое время «тройка» считалась символом достатка и мечтой миллионов советских семей. Сегодня такие автомобили становятся объектами коллекционирования, а их стоимость растет с каждым годом. Особенно если речь идет о машинах с минимальным пробегом и оригинальными деталями.

Покупка подобного автомобиля - не просто вложение в металл и пластик. Это возможность прикоснуться к истории, почувствовать атмосферу ушедшей эпохи. Неудивительно, что интерес к таким лотам стабильно высок, несмотря на внушительную цену.

Сколько еще подобных «капсул времени» скрывается в гаражах по всей стране - вопрос открытый. Но очевидно одно: каждый новый подобный лот на рынке вызывает бурю эмоций и обсуждений среди автолюбителей. И, возможно, именно сейчас кто-то готов выложить круглую сумму за возможность стать обладателем настоящей легенды советских дорог.