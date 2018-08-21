170
21 августа 2018, 18:59

В России продолжает расти число ДТП с участием автобусов

Эксперты ГИБДД проанализировали причины ДТП с участием общественного транспорта. Выяснилось, что число аварий, произошедших по вине водителей автобусов, выросло. Хорошей новостью можно считать, что тяжесть самих ДТП снизилась.
^
Количество аварий, виновниками которых выступают водители автобусов, продолжает расти. Чаще всего водители не пропускают пешеходов на «зебрах» и не соблюдают очередность проезда перекрестка. В числе других причин ДТП - технические неисправности и переработки на линии.

Ранее мы писали
Научный центр МВД опубликовал аналитический отчет по аварийности на дорогах в прошлом году. Больше всего аварий ...
Читать далее
С января по июль 2018 года была зафиксирована 3 141 авария, произошедшая по вине водителей автобусов. Это на 3,7% больше, чем год назад. В результате погибли 116 человек, еще 4 667 человек получили травмы. Цифры существенные. Однако за аналогичный период прошлого года погибших было на 20% больше. Изменений по количеству раненых практически нет (-0,3%). В ГИБДД подчеркивают, что несмотря на рост числа аварий, удалось немного снизить тяжесть их последствий.

Чаще всего в ДТП попадают рейсовые городские автобусы, но общее число подобных инцидентов сократилось на 10% по сравнению с 2017 годом. Основные причины ДТП – непропуск пешеходов (52%) и других ТС, имеющих преимущество (24%), а также несоблюдение дистанции (45%).

Отдельного внимания заслуживает несоблюдение в автопарках режима труда и отдыха водителей автобусов. С начала 2018 года сотрудники ГИБДД выявили 1,7 тыс. подобных нарушений, а также возбудили 17 тыс. административных дел за махинации с тахографами. Кроме того, компании-перевозчики плохо следят за техническим состоянием автобусов, нередко выпуская на линию машины с неисправными тормозами или рулевым управлением. За 7 месяцев нынешнего года уже возбуждено более 85 тыс. административных дел за управление технически неисправными транспортными средствами.
Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Восток-Авто | отзывы
Сдавал на элантре назад и по дурости не закрыл дверь. В темноте не заметил в кусте пень, дверь слегка сошла с петель, но сразу вернул ее на место. Однако корпус двери видимо повредил, в дождь стало капать на сиденье. Обратился в восток авто, посмотрели, сказали плёвое дело, исправили буквально за пол ...
valyametenko
КОНТРАКТНЫЕ ДВС и КПП по всей россии
Поставляю контрактные агрегаты по всей России! Компания MOTORTOP Мотортоп работает с 2015 года и предлагает комплексный подход к решению проблем любой сложности связаных с поломкой вашего двигателя Наша организация занимается поставками контрактных агрегатов из Европы, обслуживанием двс и его капитальным ...
MOTORTOP
Автовэй 71 | отзывы
Приехал продавать машину. Ее забрали на диагностику, а после объявили хороший такой список неисправностей по которым цена идет в минус. Я сразу подумал, что тупо пытаются за дешево забрать, начал торговаться. Менеджер предложил исправить то, что их неустраивает и приехать в следующий раз. Сегодня приехал ...
RomaHow
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Skoda Kodiaq 2.0 TSI: берем лучшее
Почем предлагают «бэушные» Range Rover?
Пользуетесь ли вы каршерингом?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс B
FAW Vita и еще 81 модель
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 24 модели
Класс С
Lancia Delta и еще 71 модель
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 19 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В России продолжает расти число ДТП с участием автобусов
Количество аварий, виновниками которых выступают водители автобусов, продолжает расти. Чаще всего водители не пропускают пешеходов на «зебрах» и не соблюдают очередность проезда перекрестка. В числе других причин ДТП - технические неисправности и переработки на линии.{{material_123024}}С января по июль 2018 года была зафиксирована 3 141 авария, произошедшая по вине водителей автобусов. Это на 3,7% больше, чем год назад. В результате погибли 116 человек, еще 4 667 человек получили травмы. Цифры существенные. Однако за аналогичный период прошлого года погибших было на 20% больше. Изменений по количеству раненых практически нет (-0,3%). В ГИБДД подчеркивают, что несмотря на рост числа аварий, удалось немного снизить тяжесть их последствий.Чаще всего в ДТП попадают рейсовые городские автобусы, но общее число подобных инцидентов сократилось на 10% по сравнению с 2017 годом. Основные причины ДТП – непропуск пешеходов (52%) и других ТС, имеющих преимущество (24%), а также несоблюдение дистанции (45%).Отдельного внимания заслуживает несоблюдение в автопарках режима труда и отдыха водителей автобусов. С начала 2018 года сотрудники ГИБДД выявили 1,7 тыс. подобных нарушений, а также возбудили 17 тыс. административных дел за махинации с тахографами. Кроме того, компании-перевозчики плохо следят за техническим состоянием автобусов, нередко выпуская на линию машины с неисправными тормозами или рулевым управлением. За 7 месяцев нынешнего года уже возбуждено более 85 тыс. административных дел за управление технически неисправными транспортными средствами.
2018-08-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Ессентуки город Орёл Нальчик
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG