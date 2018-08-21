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21 августа 2018, 18:59
В России продолжает расти число ДТП с участием автобусов
Эксперты ГИБДД проанализировали причины ДТП с участием общественного транспорта. Выяснилось, что число аварий, произошедших по вине водителей автобусов, выросло. Хорошей новостью можно считать, что тяжесть самих ДТП снизилась.
Количество аварий, виновниками которых выступают водители автобусов, продолжает расти. Чаще всего водители не пропускают пешеходов на «зебрах» и не соблюдают очередность проезда перекрестка. В числе других причин ДТП - технические неисправности и переработки на линии.
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Чаще всего в ДТП попадают рейсовые городские автобусы, но общее число подобных инцидентов сократилось на 10% по сравнению с 2017 годом. Основные причины ДТП – непропуск пешеходов (52%) и других ТС, имеющих преимущество (24%), а также несоблюдение дистанции (45%).
Отдельного внимания заслуживает несоблюдение в автопарках режима труда и отдыха водителей автобусов. С начала 2018 года сотрудники ГИБДД выявили 1,7 тыс. подобных нарушений, а также возбудили 17 тыс. административных дел за махинации с тахографами. Кроме того, компании-перевозчики плохо следят за техническим состоянием автобусов, нередко выпуская на линию машины с неисправными тормозами или рулевым управлением. За 7 месяцев нынешнего года уже возбуждено более 85 тыс. административных дел за управление технически неисправными транспортными средствами.
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22.08.2018, 00:42
В продуктовой линейке НефАЗ появился новый полуприцеп-рефрижератор
20.08.2018, 08:58
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