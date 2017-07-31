31 июля 2017, 12:07

В России продолжается рост кредитных сделок

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности граждан за июнь и I полугодие текущего года. Всего за июнь было выдано 2,46 млн новых кредитов общим объемом более 347,96 млрд рублей.
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В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 1%, при этом объемы кредитования выросли на 20%. В сегменте автокредитования количество займов выросло также на 1%, объемы выдач увеличились на 14%. В июне этого года было выдано 23,35 тыс. кредитов на 19,44 млрд рублей, тогда как годом ранее банки выдали 23,20 тыс. кредитов на 16,76 млрд рублей. Средний размер нового автокредита вырос с 722 до 832 тыс. рублей.

Как считают эксперты, госпрограмма льготного автокредитования способствует повышению спроса, но из-за недостаточного финансирования не всем потенциальным покупателям подходят существующие условия. Сейчас поддержку правительства расширили, и на рынке начали действовать новые программы автокредитования – «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль».

В июле 2017 года порядок предоставления субсидий на автокредиты был изменен не только в этом аспекте. Из числа действовавших ранее льгот для автомобилистов исчезли скидки на утилизацию и «трейд-ин». Некоторые специалисты считают это закономерным, поскольку опыт других стран показывает, что программы льготной утилизации не имеет смысла проводить дольше 3 лет.

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В России продолжается рост кредитных сделок
{{material_120130}} В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 1%, при этом объемы кредитования выросли на 20%. В сегменте автокредитования количество займов выросло также на 1%, объемы выдач увеличились на 14%. В июне этого года было выдано 23,35 тыс. кредитов на 19,44 млрд рублей, тогда как годом ранее банки выдали 23,20 тыс. кредитов на 16,76 млрд рублей. Средний размер нового автокредита вырос с 722 до 832 тыс. рублей.Как считают эксперты, госпрограмма льготного автокредитования способствует повышению спроса, но из-за недостаточного финансирования не всем потенциальным покупателям подходят существующие условия. Сейчас поддержку правительства расширили, и на рынке начали действовать новые программы автокредитования – «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль».В июле 2017 года порядок предоставления субсидий на автокредиты был изменен не только в этом аспекте. Из числа действовавших ранее льгот для автомобилистов исчезли скидки на утилизацию и «трейд-ин». Некоторые специалисты считают это закономерным, поскольку опыт других стран показывает, что программы льготной утилизации не имеет смысла проводить дольше 3 лет.
2017-07-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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