31 июля 2017, 12:07
В России продолжается рост кредитных сделок
Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности граждан за июнь и I полугодие текущего года. Всего за июнь было выдано 2,46 млн новых кредитов общим объемом более 347,96 млрд рублей.
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Как считают эксперты, госпрограмма льготного автокредитования способствует повышению спроса, но из-за недостаточного финансирования не всем потенциальным покупателям подходят существующие условия. Сейчас поддержку правительства расширили, и на рынке начали действовать новые программы автокредитования – «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль».
В июле 2017 года порядок предоставления субсидий на автокредиты был изменен не только в этом аспекте. Из числа действовавших ранее льгот для автомобилистов исчезли скидки на утилизацию и «трейд-ин». Некоторые специалисты считают это закономерным, поскольку опыт других стран показывает, что программы льготной утилизации не имеет смысла проводить дольше 3 лет.
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