5 марта 2018, 17:55

В России расширят сеть центров мед.освидетельствования пьяных водителей

Правительство рекомендовало Минздраву и МВД увеличить количество аккредитованных медицинских центров, уполномоченных проводить освидетельствование водителей на алкогольное и наркотическое опьянение.
^
Ранее мы писали
Во время минувших новогодних каникул, с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018-го, сотрудники Госавтоинспекции ...
Читать далее
По итогам заседания правительственной комиссии во главе с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым, были даны рекомендации расширить сеть центров медицинского освидетельствования. Основная цель – повысить оперативность работы и сократить время доставки водителей на освидетельствование.
 
Сейчас в России специальные лицензии на деятельность такого рода есть у 3 900 медицинских центров. По словам Владимира Колокольцева, в крупных городах, таких как Москва и Петербург, сейчас нет необходимости увеличивать количество подобных центров. Но в регионах ситуация сложнее. Там требуется вдвое больше уполномоченных мед.учреждений. Кроме того, в Москве в помощь стационарным пунктам работают передвижные лаборатории, оборудованные на базе спецтранспорта. В регионах же мобильных пунктов освидетельствования практически нет.

Ранее Госдума разрешила при мед.освидетельствовании наряду с использованием алкотестера, брать у водителя анализ крови. Данная норма с одной стороны защитит невиновных водителей в тех случаях, когда алкотестер неисправен. С другой стороны, анализ позволит проверить наличие в крови алкоголя у водителей, которые после ДТП находятся в бессознательном состоянии или симулируют обморок. Сейчас вождение в нетрезвом виде карается штрафом в размере 30 000 рублей и лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. 
 
Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Восток-Авто | отзывы
Заказывал работы по установке противоугонной системы на Hyundai Grand Santa Fe. Порадовало качество самого процесса установки. Мастера дотошны и делают свою работу без лишней суеты. На заданные мною вопросы отвечали спокойно, чувствуется опыт. Работ было не мало: датчики, проводка, сам блок и т.д., но ...
thief
Не включается сцепление на скорости
Я советую обратиться непосредственно в сервис, если вы не разбираетесь сами (а судя по комментарию, точно не разбираетесь) Сейчас зимнее время, и халатность и игнорирование поломки может привести к летальному исходу.
sairug
Не плотно закрывается капот
И у меня такая проблема была. Во всём виновата ржавчина и грязь. Я сначала протирала всё мокрой тряпкой, смоченной в бензине и обязательно в резиновых перчатках, чтобы кожа не портилась на руках. Потом обрызгала весь механизм вдшкой и положила много смазки литола. За неделю разработался замок и капот ...
Анна Иванова
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Как в Ульяновске изготавливают шины Bridgestone?
Пытаемся уйти от заноса за рулем Renault Duster/Kaptur
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Малотоннажные вэны
Volkswagen Transporter Kasten и еще 9 моделей
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 11 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В России расширят сеть центров мед.освидетельствования пьяных водителей
{{material_122253}}По итогам заседания правительственной комиссии во главе с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым, были даны рекомендации расширить сеть центров медицинского освидетельствования. Основная цель – повысить оперативность работы и сократить время доставки водителей на освидетельствование. Сейчас в России специальные лицензии на деятельность такого рода есть у 3 900 медицинских центров. По словам Владимира Колокольцева, в крупных городах, таких как Москва и Петербург, сейчас нет необходимости увеличивать количество подобных центров. Но в регионах ситуация сложнее. Там требуется вдвое больше уполномоченных мед.учреждений. Кроме того, в Москве в помощь стационарным пунктам работают передвижные лаборатории, оборудованные на базе спецтранспорта. В регионах же мобильных пунктов освидетельствования практически нет.Ранее Госдума разрешила при мед.освидетельствовании наряду с использованием алкотестера, брать у водителя анализ крови. Данная норма с одной стороны защитит невиновных водителей в тех случаях, когда алкотестер неисправен. С другой стороны, анализ позволит проверить наличие в крови алкоголя у водителей, которые после ДТП находятся в бессознательном состоянии или симулируют обморок. Сейчас вождение в нетрезвом виде карается штрафом в размере 30 000 рублей и лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет.  
2018-03-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Оренбург Сочи Владимир
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG