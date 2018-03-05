5 марта 2018, 17:55
В России расширят сеть центров мед.освидетельствования пьяных водителей
Правительство рекомендовало Минздраву и МВД увеличить количество аккредитованных медицинских центров, уполномоченных проводить освидетельствование водителей на алкогольное и наркотическое опьянение.
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Сейчас в России специальные лицензии на деятельность такого рода есть у 3 900 медицинских центров. По словам Владимира Колокольцева, в крупных городах, таких как Москва и Петербург, сейчас нет необходимости увеличивать количество подобных центров. Но в регионах ситуация сложнее. Там требуется вдвое больше уполномоченных мед.учреждений. Кроме того, в Москве в помощь стационарным пунктам работают передвижные лаборатории, оборудованные на базе спецтранспорта. В регионах же мобильных пунктов освидетельствования практически нет.
Ранее Госдума разрешила при мед.освидетельствовании наряду с использованием алкотестера, брать у водителя анализ крови. Данная норма с одной стороны защитит невиновных водителей в тех случаях, когда алкотестер неисправен. С другой стороны, анализ позволит проверить наличие в крови алкоголя у водителей, которые после ДТП находятся в бессознательном состоянии или симулируют обморок. Сейчас вождение в нетрезвом виде карается штрафом в размере 30 000 рублей и лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет.
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