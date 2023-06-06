В России расширяют список лекарств, за употребление которых будут лишать прав

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Предлагаемые поправки позволят наказывать водителей за так называемое «лекарственное опьянение», вызванное приемом препаратов, не относящихся к категории наркотических или психотропных, но снижающих внимание и скорость реакции, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ассоциации юристов России (АЮР).

В АЮР подчеркнули, что «управление транспортным средством в состоянии опьянения, чем бы, включая лекарственные препараты, оно ни было вызвано, создает серьезные риски для жизни и здоровья людей». Перечень соответствующих лекарственных препаратов будет утвержден постановлением правительства. В него могут быть включены анестетики, противоэпилептические препараты, снотворные, седативные средства и другие.

Одновременно с расширением списка запрещенных лекарств, изменят и порядок медицинского освидетельствования водителей. Его дополнят разделом, «регламентирующим проведение данной процедуры с целью установления факта употребления лекарств, ухудшающих реакции человека».

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