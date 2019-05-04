4 мая 2019, 20:46
В России растет популярность машин с «автоматом»
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По данным аналитического агентства «Автостат», в I квартале 2019 года доля новых машин с автоматической коробкой передач достигла рекордного показателя почти в 59% от общего объема продаж легковых автомобилей.
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Самой доступной моделью с АКП в настоящее время является Lada Granta. Комплектация с 5-ступенчатым «роботом» стоит минимум 536 500 рублей. Второе место занимает седан Datsun on-DO, сообщает издание Daily-Motor.Ru. Версия с 4-диапазонным классическим «автоматом» стоит от 556 000 рублей. Немного дороже обойдется хэтчбек Datsun mi-DO. За автомобиль с автоматической КПП просят не менее 595 000 рублей.
На четвертом месте наиболее бюджетных вариантов с автоматической трансмиссией находится Lada Vesta. Седан с 5-ступенчатой роботизированной коробкой передач стоит минимум 664 900 рублей. Замыкает пятерку лидеров – седан Renault Logan. Модификация с «автоматом» стоит от 707 990 рублей.
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