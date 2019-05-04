4 мая 2019, 20:46

В России растет популярность машин с «автоматом»

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По данным аналитического агентства «Автостат», в I квартале 2019 года доля новых машин с автоматической коробкой передач достигла рекордного показателя почти в 59% от общего объема продаж легковых автомобилей.
В России растет популярность машин с автоматом
В России растет популярность машин с автоматом
В России растет популярность машин с автоматом
В России растет популярность машин с автоматом
В России растет популярность машин с автоматом
В России растет популярность машин с автоматом
В России растет популярность машин с автоматом
В России растет популярность машин с автоматом
В России растет популярность машин с автоматом
В России растет популярность машин с автоматом
В России растет популярность машин с автоматом
В России растет популярность машин с автоматом
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С января по март нынешнего года в России было реализовано 215,6 тыс. новых автомобилей с автоматической коробкой передач. В расчет брались любые виды «коробок»: вариаторы, «роботы» и классические «автоматы». Доля автомобилей с АКПП достигла 58,7% от общего объема авторынка и это очередной рекорд. Для сравнения в I квартале 2018 года их доля составляла 54,8%. Эксперты «Автостата» говорят, что рыночная доля машин с автоматической трансмиссией в нашей стране продолжает расти. Четвертый год подряд более половины всех проданных дилерами новых автомобилей оснащены именно такой «коробкой».

Самой доступной моделью с АКП в настоящее время является Lada Granta. Комплектация с 5-ступенчатым «роботом» стоит минимум 536 500 рублей. Второе место занимает седан Datsun on-DO, сообщает издание Daily-Motor.Ru. Версия с 4-диапазонным классическим «автоматом» стоит от 556 000 рублей. Немного дороже обойдется хэтчбек Datsun mi-DO. За автомобиль с автоматической КПП просят не менее 595 000 рублей.

На четвертом месте наиболее бюджетных вариантов с автоматической трансмиссией находится Lada Vesta. Седан с 5-ступенчатой роботизированной коробкой передач стоит минимум 664 900 рублей. Замыкает пятерку лидеров – седан Renault Logan. Модификация с «автоматом» стоит от 707 990 рублей.

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Комментарии
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Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
Форум Datsun mi-DO
Доброго дня! 15.04.2018 г. стала обладательницей DATZUN mi-do! Пробег пока 150 км. Пока все устраивает, но начитавшись различных форумов, что то стала волноваться! Хотелось бы понимать чем она может меня удивить в самый не подходящий момент???
Любовь
Форум Renault Logan
Здорово мужики подскажите как открыть пасажирскую дверь рено когда не одна ручка не работает, а снять обшивку при закрытой двери проблемотично
Алексей
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В России растет популярность машин с «автоматом»
{{material_122949}}С января по март нынешнего года в России было реализовано 215,6 тыс. новых автомобилей с автоматической коробкой передач. В расчет брались любые виды «коробок»: вариаторы, «роботы» и классические «автоматы». Доля автомобилей с АКПП достигла 58,7% от общего объема авторынка и это очередной рекорд. Для сравнения в I квартале 2018 года их доля составляла 54,8%. Эксперты «Автостата» говорят, что рыночная доля машин с автоматической трансмиссией в нашей стране продолжает расти. Четвертый год подряд более половины всех проданных дилерами новых автомобилей оснащены именно такой «коробкой».Самой доступной моделью с АКП в настоящее время является Lada Granta. Комплектация с 5-ступенчатым «роботом» стоит минимум 536 500 рублей. Второе место занимает седан Datsun on-DO, сообщает издание Daily-Motor.Ru. Версия с 4-диапазонным классическим «автоматом» стоит от 556 000 рублей. Немного дороже обойдется хэтчбек Datsun mi-DO. За автомобиль с автоматической КПП просят не менее 595 000 рублей.На четвертом месте наиболее бюджетных вариантов с автоматической трансмиссией находится Lada Vesta. Седан с 5-ступенчатой роботизированной коробкой передач стоит минимум 664 900 рублей. Замыкает пятерку лидеров – седан Renault Logan. Модификация с «автоматом» стоит от 707 990 рублей.
2019-05-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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