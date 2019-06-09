9 июня 2019, 08:22
В России растут продажи подержанных иномарок
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По данным аналитического агентства «Автостат» за первые четыре месяца 2019 года в России было продано 1,18 млн подержанных автомобилей иностранных брендов или на 4,5% больше, чем годом ранее. Звание бестселлера с большим отрывом удерживает Ford Focus.
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Рейтинг наиболее востребованных подержанных иномарок возглавляет Ford Focus. За первые четыре месяца 2019 года было продано 39,4 тыс. экземпляров. Второе место занимает Toyota Corolla с показателем 31,1 тыс. экземпляров. Третья строчка досталась самой молодой модели ТОП-10 – Hyundai Solaris, который появился на российском рынке только в 2011 году. С января по апрель было продано 29,9 тыс. экземпляров. Замыкают пятерку лидеров Kia Rio (27,7 тыс. экз.) и Toyota Camry (24,8 тыс. экз.).
Кроме того, в ТОП-10 самых популярных иномарок с пробегом на российском вторичном рынке вошли Chevrolet Niva (24,4 тыс. экз.), Renault Logan (23,4 тыс. экз.), Opel Astra (18,4 тыс. экз.), Volkswagen Polo (17,2 тыс. экз.) и Daewoo Nexia (16,6 тыс. экз.).
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