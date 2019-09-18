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18 сентября 2019, 07:35

В России растут продажи подержанных мотоциклов

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Фото: Pixabay
Мотоциклы в нашей страны становятся все более популярными. Растут продажи не только новых мотоциклов, но и подержанных. С января по август 2019 года байков с пробегом в нашей стране было продано на 12% больше, чем годом ранее.
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По данным аналитического агентства «Автостат» за первые восемь месяцев нынешнего года новых владельцев обрели более 72 тысяч байков (+12,4%). Первые четыре строчки рейтинга продаж занимают японские бренды: Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki. На них приходится почти две трети рынка подержанных мотоциклов (62%). Пятое место досталось BMW, который лидирует по продажам новых мотоциклов.

Около четверти все перепродаж за отчетный период пришлось на столичный регион – Москву и Московскую область. Суммарно здесь было продано 26,7% байков с пробегом. В Москве число перепродаж составило 9,8 тысячи, а в Подмосковье – 9,4 тысячи единиц. Замыкает тройку дилеров Санкт-Петербург с показателем 3,9 тыс. проданных мотоциклов.

Из нестоличных регионов самый крупный вторичный рынок мототехники по итогам 8 месяцев 2019 года – в Краснодарском крае (3,8 тыс. экз.). Замыкает пятерку лидеров по количеству проданных подержанных мотоциклов Свердловская область (2,6 тыс. экз.). В остальных регионах России объемы перепродажи существенно скромнее и не превышают отметку в 2 тыс. экземпляров.

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В России растут продажи подержанных мотоциклов
{{material_127202}}По данным аналитического агентства «Автостат» за первые восемь месяцев нынешнего года новых владельцев обрели более 72 тысяч байков (+12,4%). Первые четыре строчки рейтинга продаж занимают японские бренды: Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki. На них приходится почти две трети рынка подержанных мотоциклов (62%). Пятое место досталось BMW, который лидирует по продажам новых мотоциклов.Около четверти все перепродаж за отчетный период пришлось на столичный регион – Москву и Московскую область. Суммарно здесь было продано 26,7% байков с пробегом. В Москве число перепродаж составило 9,8 тысячи, а в Подмосковье – 9,4 тысячи единиц. Замыкает тройку дилеров Санкт-Петербург с показателем 3,9 тыс. проданных мотоциклов.Из нестоличных регионов самый крупный вторичный рынок мототехники по итогам 8 месяцев 2019 года – в Краснодарском крае (3,8 тыс. экз.). Замыкает пятерку лидеров по количеству проданных подержанных мотоциклов Свердловская область (2,6 тыс. экз.). В остальных регионах России объемы перепродажи существенно скромнее и не превышают отметку в 2 тыс. экземпляров.
2019-09-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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