18 сентября 2019, 07:35
В России растут продажи подержанных мотоциклов
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Фото: Pixabay
Мотоциклы в нашей страны становятся все более популярными. Растут продажи не только новых мотоциклов, но и подержанных. С января по август 2019 года байков с пробегом в нашей стране было продано на 12% больше, чем годом ранее.
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Около четверти все перепродаж за отчетный период пришлось на столичный регион – Москву и Московскую область. Суммарно здесь было продано 26,7% байков с пробегом. В Москве число перепродаж составило 9,8 тысячи, а в Подмосковье – 9,4 тысячи единиц. Замыкает тройку дилеров Санкт-Петербург с показателем 3,9 тыс. проданных мотоциклов.
Из нестоличных регионов самый крупный вторичный рынок мототехники по итогам 8 месяцев 2019 года – в Краснодарском крае (3,8 тыс. экз.). Замыкает пятерку лидеров по количеству проданных подержанных мотоциклов Свердловская область (2,6 тыс. экз.). В остальных регионах России объемы перепродажи существенно скромнее и не превышают отметку в 2 тыс. экземпляров.
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