Парадокс рынка: Зачем НАМИ разработали мотор на 299 сил в России, если машин под него нет

В России разработан турбомотор на 299 л.с., но серийных авто для него пока нет

На выставке «Иннопром-2026» был представлен бензиновый турбомотор НАМИ-414320 мощностью 299 л.с. Однако у перспективной разработки пока нет ни крупного заказчика, ни подходящей модели автомобиля. Почему так происходит - разбираемся в деталях.

На выставке «Иннопром-2026» был представлен бензиновый турбомотор НАМИ-414320 мощностью 299 л.с. Однако у перспективной разработки пока нет ни крупного заказчика, ни подходящей модели автомобиля. Почему так происходит - разбираемся в деталях.

На «Иннопроме-2026» в Екатеринбурге специалисты НАМИ представили публике бензиновый турбомотор НАМИ-414320. Этот агрегат объемом 2,2 литра развивает 299 л.с. и 420 Н·м крутящего момента. Конструкция — рядная четверка, унифицированная по поршневой группе с 4,4-литровым V8 от «Ауруса». По сути, это половина знаменитого V8, что видно и по объему, и по мощности: у «Сената» — 596 сил. Технически мотор выполнен на современном уровне: закрытая рубашка охлаждения, головка блока допускает разные типы впрыска - распределенный, непосредственный или комбинированный, в зависимости от пожеланий заказчика. На выставке был показан вариант с распределенным впрыском, соответствующий стандарту Евро-5.

Однако, несмотря на готовность двигателя, массового покупателя у него пока нет. В НАМИ осторожно выделяют потенциальные направления: перспективную «Волгу», легкий коммерческий транспорт вроде «Соллерс Атлант», «ГАЗель», «Соболь», а также гипотетический новый «Патриот». Но речь идет лишь о технической совместимости, а не о подписанных контрактах.

Сегмент, на который рассчитан НАМИ-414320, пока не сформирован. Для сравнения: у «Волги К40», уже поступившей на рынок, под капотом стоит китайский 2,0-литровый турбомотор на 200 л.с. в паре с восьмиступенчатым автоматом. Эта связка уже доказала свою работоспособность и востребованность. Чтобы заменить ее на отечественный мотор, нужен не только новый завод, но и гарантированный тираж, который пока никто не обещает.

На той же выставке в Екатеринбурге показана и морская версия V8 - НАМИ-4123-300 СУ мощностью 300 л.с., предназначенная для катеров полной массой до трех тонн. Это обеспечивает универсальность платформы, но не решает главную проблему — отсутствие массового использования на автомобильной версии.

Эксперты отмечают, что характеристики нового мотора достойные, а конструкция соответствует современным требованиям. Разработчики готовы даже дефорсировать агрегат до 250 л.с. для снижения налоговой нагрузки. Но пока НАМИ-414320 остается выставочным экспонатом: его можно корректировать, фотографировать, но массового применения он не нашел.

Подобная ситуация встречаются и на мировом рынке, где китайские силовые агрегаты уже заняли прочные позиции, а национальные разработки приторможены отсутствием финансирования и другими трудностями.

Кстати, интерес к альтернативным силовым установкам в России растет, что подтверждается и популярностью материала о наиболее актуальных альтернативах Hyundai Solaris на российском рынке .

Российские моторостроители продолжают искать баланс между современными технологиями и реальными потребностями рынка, но для запуска серийного производства необходима не только техническая готовность, но и экономическая лидерство. Пока отечественные двигатели все чаще остаются в состоянии перспективных, но не реализованных решений. Это создает настоящий вызов для всей отрасли и требует комплексного подхода к развитию автопрома в России.