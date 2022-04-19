В России разрешат выпускать автомобили класса Евро-0
Необходимость откатить экологические требования до уровня начала 1990-х готов возникла из-за приостановки поставок в Россию электронных блоков управления двигателем, которые среди прочего регулируют мощность и уровень выбросов в атмосферу. По мнению экспертов, снижение эко-класса машин не так сильно скажется на настроениях покупателей, как обеднение комплектаций, например, отсутствие ABS и ESC.
Интересно, что КамАЗ уже вовсю выпускает грузовики класса Евро-2, но не может их продавать, поскольку соответствующее постановление пока не подписано. По приблизительным оценкам на складах скопилось уже порядка 5 тысяч машин.
- 3 565 000 РHyundai Sonata 2022 в Москве
- 1 189 000 РOpel Zafira 2014 в Москве
- 1 399 000 РMazda 6 2014 в Москве
- 1 050 000 РFord Escape 2010 в Москве
- 11 210 000 РAudi e-tron 2019 в Москве
- 7 270 000 РPorsche Cayenne 2018 в Москве
- 2 730 000 РToyota Camry 2016 в Москве
- 4 010 000 РMercedes GL-класс 2015 в Москве
- 1 000 000 РToyota Prius 2007 в Москве
- 8 140 000 РAudi A6 2020 в Москве
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