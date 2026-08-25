Присадки не спасут: что делать, когда на АЗС появилось топливо К2–К4 и кто ответит за убитый мотор

25 августа 2026, 13:13
В России разрешили продажу бензина К2-К4: что изменится для автомобилистов
В России разрешили продажу бензина К2-К4: что изменится для автомобилистов
На автозаправках страны теперь можно встретить бензин классов К2, К3 и К4 - правительство продлило их оборот до 2027 года. Это решение уже вызвало волну обсуждений среди владельцев машин. Какие риски и нюансы скрываются за новыми марками топлива, мало кто знает. Эксперт объяснил, что важно учитывать при выборе бензина и как это может повлиять на состояние двигателя.
С 2026 года на российских АЗС официально разрешено продавать бензин классов К2, К3 и К4 - соответствующее постановление правительства продлило их оборот до 1 июля 2027 года. Теперь автолюбители могут столкнуться с топливом, которое ранее считалось менее качественным, и это вызывает немало вопросов у водителей по всей стране. Многие опасаются, что появление таких марок бензина скажется на работе двигателя и долговечности автомобиля.
Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков разъяснил, что термины К5 и Евро-5 часто путают, хотя это разные понятия. Евро-5 - это экологический стандарт для автомобилей, действующий в России с 2016 года, а К5 - обозначение топлива, соответствующего этим требованиям по чистоте и составу. В обиходе бензин К5 часто называют Евро-5, но это не совсем корректно. Классы К2, К3 и К4 отличаются по уровню очистки и содержанию вредных примесей, что напрямую влияет на экологичность и безопасность эксплуатации.
Распространенное заблуждение - считать, что класс топлива связан с октановым числом. На самом деле, бензин АИ-92 может соответствовать стандарту К5, а АИ-95 - только К2, если технология производства не обеспечивает нужную степень очистки. Класс топлива определяется не только октановым числом, но и способом переработки нефти и используемыми присадками.
Вопрос маркировки низкосортного бензина остается открытым. Власти обещают, что на АЗС появится наглядная информация о продаже топлива К2-К4, однако пока крупные сети не спешат афишировать наличие такого бензина, чтобы не потерять доверие клиентов. Если же доля низкосортного топлива вырастет, сетевые заправки могут начать активно маркировать такие продукты, чтобы снять с себя часть ответственности за возможные проблемы с двигателями.
Потребителей могут информировать разными способами: надписями на колонках, на ценовых стелах, в торговом зале или даже в чеке. Однако четких стандартов пока не установлено, что создает дополнительную неопределенность для автомобилистов.
Если двигатель или система нейтрализации выхлопа пострадали из-за некачественного топлива, теоретически можно требовать компенсацию с АЗС. Но на практике доказать прямую связь между конкретной заправкой и поломкой крайне сложно. Особенно если водитель заправляется на разных станциях или проблема возникла из-за накопительного эффекта вредных примесей.
Наибольший вред двигателю наносят сера и ароматические углеводороды, которые содержатся в низкосортном бензине. Сера быстро выводит из строя каталитический нейтрализатор, влияет на работу кислородных датчиков и форсунок, а также ускоряет коррозию деталей. Ароматические соединения способствуют образованию нагара, что снижает ресурс двигателя и требует дополнительных затрат на обслуживание.
Использование присадок не решает проблему: они не способны удалить вредные примеси из топлива. Максимум, что можно сделать - немного повысить октановое число, но это не влияет на качество очистки. Эксперты советуют избегать покупки «чудо-таблеток» и других сомнительных добавок, которые активно рекламируются на рынке.
Судя по имеющимся данным, появление бензина К2-К4 на АЗС связано с необходимостью поддержать топливный рынок в условиях ограниченного предложения и роста цен. Однако для владельцев современных автомобилей это может означать дополнительные риски: использование низкосортного топлива способно привести к ускоренному износу двигателя и увеличению расходов на ремонт. Важно внимательно следить за маркировкой на заправках и сохранять чеки, чтобы в случае проблем иметь доказательства для возможных претензий.
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