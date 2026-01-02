Грядут перемены: как новые правила изменят движение в Москве и Сириусе

2 января 2026, 16:49
В России разрешили создавать платные зоны для проезда в городах с 2026 года
В России разрешили создавать платные зоны для проезда в городах с 2026 года
Власти получили новые полномочия в регулировании городских дорог. Изменения затронут Москву и Сириус. Вступление в силу уже скоро. Подробности о нововведениях читайте в нашем материале.
В конце декабря 2025 года в России был принят закон, который открывает путь к появлению платных зон для движения транспорта в отдельных городах. Документ, подписанный президентом, предусматривает возможность введения платного проезда на всех дорогах в пределах специально определенных территорий. Первыми регионами, где могут появиться такие зоны, стали Москва и федеральная территория «Сириус».
Как сообщает Avtospravochnaya.com, изначально законопроект разрабатывался для регулирования дорожной деятельности в условиях военного положения. Однако в процессе обсуждения в него добавили положения, позволяющие городским властям устанавливать платные зоны для движения транспорта.
Суть нововведения заключается в том, что на определенных территориях все дороги, независимо от их значения, могут стать платными. Решение о создании таких зон, а также определение их границ, будет приниматься местными властями. Им же предоставлено право выбирать оператора, устанавливать методику расчета стоимости проезда, определять максимальные тарифы и порядок предоставления льгот.
Важно отметить, что в отличие от существующих платных дорог, где всегда должна быть бесплатная альтернатива, в новых платных зонах такой возможности не предусмотрено. Это означает, что автомобилисты, оказавшись в границах платной зоны, будут вынуждены оплачивать проезд по всем дорогам на этой территории.
Пока такие меры затронут только Москву и Сириус. Власти этих регионов смогут самостоятельно решать, каким образом будет взиматься плата: за въезд, за время нахождения или по другому принципу. Также они определят, где именно появятся платные зоны и какие категории граждан смогут рассчитывать на льготы.
Согласно подписанному закону, возможность создания платных зон появится уже с 1 марта 2026 года. А положения, касающиеся регулирования дорог в условиях военного времени, вступят в силу годом позже - с марта 2027 года.
Таким образом, уже в ближайшие месяцы жители и гости Москвы и Сириуса могут столкнуться с новыми правилами передвижения по городским дорогам. Как именно это повлияет на трафик и повседневную жизнь автомобилистов, покажет практика.
Похожие материалы
-
02.01.2026, 06:28
Почему Google Maps не даст одну из своих функций пользователям Waze в 2026 году
Слухи о закрытии Waze не утихают уже несколько лет. Google не планирует сливать сервисы. Приложения продолжают развиваться параллельно. Некоторые функции так и останутся эксклюзивом. Почему так происходит - разбираемся в деталях.Читать далее
-
31.12.2025, 07:20
В новогоднюю ночь в Москве транспорт будет работать по особому графику
В столице изменится расписание транспорта в праздничные дни. Москвичей ждут приятные сюрпризы. Бесплатный проезд и круглосуточная работа метро. Узнайте, как будет организовано движение в Новый год.Читать далее
-
30.12.2025, 23:07
В Петербурге задержали женщину, скрывшуюся после наезда на водителя
В центре Петербурга произошел необычный дорожный инцидент. Женщина за рулем сбила мужчину и уехала. Пострадавший оказался в больнице. Подробности происшествия выясняют инспекторы.Читать далее
-
30.12.2025, 22:56
Когда дешевле всего вызвать такси в Петербурге на Новый год: оптимальные часы
В новогодние дни стоимость такси в Петербурге меняется. Важно выбрать правильное время. Узнайте, когда поездка обойдется дешевле. Не пропустите полезные рекомендации для праздника.Читать далее
-
30.12.2025, 15:23
Штрафы за просрочку регистрации автомобиля в 2026 году - что грозит владельцам
В 2026 году правила регистрации авто ужесточились. Нарушителей ждут новые штрафы и ограничения. Эксперты раскрыли, как избежать санкций и что делать в спорных ситуациях. Не пропустите важные нюансы для автовладельцев.Читать далее
-
29.12.2025, 23:43
Два человека погибли в аварии на трассе Р-254 в Новосибирской области
На трассе Р-254 в Новосибирской области произошла трагедия. В результате аварии с участием двух легковых автомобилей и грузовика погибли водитель и пассажирка. Один из участников ДТП был задержан. Подробности происшествия выясняются.Читать далее
-
29.12.2025, 23:17
В Чувашии у нарушителя ПДД изъяли два авто за повторное вождение в нетрезвом виде
В Чувашии вынесено необычное решение суда. Водитель остался без двух машин. Причиной стали неоднократные нарушения закона. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 18:30
Расследование NHTSA по опасным ручкам дверей Tesla затронуло и Model 3
Американские регуляторы усилили контроль за дверными ручками Tesla. Теперь под прицелом не только Model Y, но и Model 3. Власти изучают жалобы на аварийное открытие дверей. Итоги проверки могут привести к дорогостоящему отзыву. Подробности расследования пока держатся в секрете.Читать далее
-
29.12.2025, 16:38
Почему водители ставят мигалки и антенны на машины и чем это может обернуться
Многие автомобилисты украшают свои машины мигалками и антеннами. Это выглядит эффектно, но может привести к серьезным последствиям. Не все аксессуары разрешены законом. Почему водители идут на риск и что им за это грозит – разбираемся в материале.Читать далее
-
29.12.2025, 15:44
Штрафы за отсутствие детских кресел в такси вырастут в 16 раз и могут вызвать дефицит перевозок
В России ужесточили наказание за перевозку детей без кресел. Таксистам грозят крупные штрафы. Это может повлиять на доступность детских поездок. Эксперты опасаются роста проблем с вызовом такси. Как изменится рынок перевозок - пока неясно.Читать далее
Похожие материалы
-
02.01.2026, 06:28
Почему Google Maps не даст одну из своих функций пользователям Waze в 2026 году
Слухи о закрытии Waze не утихают уже несколько лет. Google не планирует сливать сервисы. Приложения продолжают развиваться параллельно. Некоторые функции так и останутся эксклюзивом. Почему так происходит - разбираемся в деталях.Читать далее
-
31.12.2025, 07:20
В новогоднюю ночь в Москве транспорт будет работать по особому графику
В столице изменится расписание транспорта в праздничные дни. Москвичей ждут приятные сюрпризы. Бесплатный проезд и круглосуточная работа метро. Узнайте, как будет организовано движение в Новый год.Читать далее
-
30.12.2025, 23:07
В Петербурге задержали женщину, скрывшуюся после наезда на водителя
В центре Петербурга произошел необычный дорожный инцидент. Женщина за рулем сбила мужчину и уехала. Пострадавший оказался в больнице. Подробности происшествия выясняют инспекторы.Читать далее
-
30.12.2025, 22:56
Когда дешевле всего вызвать такси в Петербурге на Новый год: оптимальные часы
В новогодние дни стоимость такси в Петербурге меняется. Важно выбрать правильное время. Узнайте, когда поездка обойдется дешевле. Не пропустите полезные рекомендации для праздника.Читать далее
-
30.12.2025, 15:23
Штрафы за просрочку регистрации автомобиля в 2026 году - что грозит владельцам
В 2026 году правила регистрации авто ужесточились. Нарушителей ждут новые штрафы и ограничения. Эксперты раскрыли, как избежать санкций и что делать в спорных ситуациях. Не пропустите важные нюансы для автовладельцев.Читать далее
-
29.12.2025, 23:43
Два человека погибли в аварии на трассе Р-254 в Новосибирской области
На трассе Р-254 в Новосибирской области произошла трагедия. В результате аварии с участием двух легковых автомобилей и грузовика погибли водитель и пассажирка. Один из участников ДТП был задержан. Подробности происшествия выясняются.Читать далее
-
29.12.2025, 23:17
В Чувашии у нарушителя ПДД изъяли два авто за повторное вождение в нетрезвом виде
В Чувашии вынесено необычное решение суда. Водитель остался без двух машин. Причиной стали неоднократные нарушения закона. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 18:30
Расследование NHTSA по опасным ручкам дверей Tesla затронуло и Model 3
Американские регуляторы усилили контроль за дверными ручками Tesla. Теперь под прицелом не только Model Y, но и Model 3. Власти изучают жалобы на аварийное открытие дверей. Итоги проверки могут привести к дорогостоящему отзыву. Подробности расследования пока держатся в секрете.Читать далее
-
29.12.2025, 16:38
Почему водители ставят мигалки и антенны на машины и чем это может обернуться
Многие автомобилисты украшают свои машины мигалками и антеннами. Это выглядит эффектно, но может привести к серьезным последствиям. Не все аксессуары разрешены законом. Почему водители идут на риск и что им за это грозит – разбираемся в материале.Читать далее
-
29.12.2025, 15:44
Штрафы за отсутствие детских кресел в такси вырастут в 16 раз и могут вызвать дефицит перевозок
В России ужесточили наказание за перевозку детей без кресел. Таксистам грозят крупные штрафы. Это может повлиять на доступность детских поездок. Эксперты опасаются роста проблем с вызовом такси. Как изменится рынок перевозок - пока неясно.Читать далее