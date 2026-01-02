Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Элина Градова

2 января 2026, 16:49

Грядут перемены: как новые правила изменят движение в Москве и Сириусе

Власти получили новые полномочия в регулировании городских дорог. Изменения затронут Москву и Сириус. Вступление в силу уже скоро. Подробности о нововведениях читайте в нашем материале.

В конце декабря 2025 года в России был принят закон, который открывает путь к появлению платных зон для движения транспорта в отдельных городах. Документ, подписанный президентом, предусматривает возможность введения платного проезда на всех дорогах в пределах специально определенных территорий. Первыми регионами, где могут появиться такие зоны, стали Москва и федеральная территория «Сириус».

Как сообщает Avtospravochnaya.com, изначально законопроект разрабатывался для регулирования дорожной деятельности в условиях военного положения. Однако в процессе обсуждения в него добавили положения, позволяющие городским властям устанавливать платные зоны для движения транспорта.

Суть нововведения заключается в том, что на определенных территориях все дороги, независимо от их значения, могут стать платными. Решение о создании таких зон, а также определение их границ, будет приниматься местными властями. Им же предоставлено право выбирать оператора, устанавливать методику расчета стоимости проезда, определять максимальные тарифы и порядок предоставления льгот.

Важно отметить, что в отличие от существующих платных дорог, где всегда должна быть бесплатная альтернатива, в новых платных зонах такой возможности не предусмотрено. Это означает, что автомобилисты, оказавшись в границах платной зоны, будут вынуждены оплачивать проезд по всем дорогам на этой территории.

Пока такие меры затронут только Москву и Сириус. Власти этих регионов смогут самостоятельно решать, каким образом будет взиматься плата: за въезд, за время нахождения или по другому принципу. Также они определят, где именно появятся платные зоны и какие категории граждан смогут рассчитывать на льготы.

Согласно подписанному закону, возможность создания платных зон появится уже с 1 марта 2026 года. А положения, касающиеся регулирования дорог в условиях военного времени, вступят в силу годом позже - с марта 2027 года.

Таким образом, уже в ближайшие месяцы жители и гости Москвы и Сириуса могут столкнуться с новыми правилами передвижения по городским дорогам. Как именно это повлияет на трафик и повседневную жизнь автомобилистов, покажет практика.

