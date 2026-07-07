Почему эксперты считают, что новые требования к бензину могут повлиять на ресурс двигателя

7 июля 2026, 10:57
В России разрешили выпуск топлива с отклонением по сере: что изменится для водителей
В России разрешили выпуск топлива с отклонением по сере: что изменится для водителей
Правительство временно разрешило производить бензин и дизель с характеристиками «Евро-3» вместо привычного «Евро-5». Мало кто знает, какие риски это несет для современных автомобилей и как это скажется на их эксплуатации. Эксперты объяснили, что важно учитывать при заправке и почему решение принято именно сейчас. Что грозит водителям и стоит ли опасаться за свой мотор - разбираемся подробно.
Решение правительства разрешить отдельным нефтеперерабатывающим заводам выпускать бензин и дизель с отклонением от стандартов по содержанию серы стало неожиданным шагом для многих российских автомобилистов. Эта мера направлена на стабилизацию рынка топлива и предотвращение локального дефицита, но вызывает вопросы о последствиях для техники и кошелька владельцев машин.
Теперь на внутреннем рынке временно появится топливо, соответствующее экологическому классу «Евро-3», хотя последние годы в России действовал более строгий стандарт «Евро-5». Для большинства современных автомобилей это означает потенциальные риски: двигатели и системы очистки выхлопа проектировались под более чистое топливо, и даже незначительное увеличение содержания серы может сказаться на их ресурсе.
Как отмечают рассказал Коммерсанту автоэксперт Алексей Пыхов, кратковременное использование такого бензина или дизеля не приведет к мгновенным поломкам. Современные электронные системы управления способны компенсировать небольшие отклонения в качестве топлива, корректируя параметры работы двигателя. Водитель, скорее всего, не заметит изменений в динамике или расходе топлива после одной-двух заправок.
Однако при регулярной эксплуатации на топливе с повышенным содержанием серы последствия становятся накопительными. Постепенно в камере сгорания, на клапанах и форсунках образуется нагар, ухудшается качество распыла, снижается эффективность сгорания. Это приводит к увеличению нагрузки на двигатель, ускоренному износу каталитического нейтрализатора и кислородных датчиков, а также к более быстрому окислению моторного масла, что уменьшает его защитные свойства.
Особенно чувствительны к таким изменениям современные двигатели с непосредственным впрыском, турбонаддувом и сложными экологическими системами. Именно они рассчитаны на стабильное качество топлива и могут быстрее реагировать на ухудшение его характеристик. Впрочем, и автомобили предыдущих поколений не застрахованы от негативных последствий - просто проявляются они медленнее или в иной форме.
Если практика использования топлива уровня «Евро-3» затянется, накопительный эффект может проявиться уже через 10-15 тысяч километров пробега. Это не означает немедленного выхода двигателя из строя, но вероятность образования отложений и снижения ресурса отдельных узлов возрастает. Важно понимать: влияние такого топлива становится заметным только при длительной эксплуатации, а не после пары заправок.
По словам экспертов, сейчас сервисные центры не фиксируют всплеска обращений, связанных с качеством топлива. Основные жалобы автомобилистов касаются скорее дефицита бензина в ряде регионов, чем его свойств. Решение правительства - антикризисная мера, чтобы обеспечить рынок достаточными объемами топлива, а не допустить появления опасных для техники продуктов.
Для тех, кто беспокоится о состоянии своего автомобиля, специалисты советуют следить за состоянием масла, не затягивать с заменой фильтров и по возможности выбирать проверенные АЗС. Важно помнить: современные моторы способны «переварить» незначительные отклонения, но при длительном использовании топлива с высоким содержанием серы стоит быть внимательнее к техническому обслуживанию.
Интересно, что тема качества топлива и его влияния на ресурс двигателя давно волнует российских водителей. Например, в одном из недавних материалов редакция подробно разбирала, какие моторы лучше всего переносят некачественный бензин и почему старые агрегаты иногда оказываются надежнее новых - подробнее об этом можно узнать в специальном обзоре о моторах, не боящихся плохого топлива.
В заключение стоит добавить: переход на менее строгие стандарты топлива - вынужденная мера, связанная с текущей ситуацией на рынке. По данным отраслевых аналитиков, в России ежегодно производится более 40 млн тонн бензина и дизеля, и даже краткосрочные перебои могут привести к росту цен и очередям на АЗС. Важно, что решение о временном снижении требований не означает массового появления некачественного топлива, но требует от водителей большей внимательности к обслуживанию своих автомобилей и понимания возможных рисков для техники.
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