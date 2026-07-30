«Евро-5» отменяется до конца 2026 года: Названы категории машин, которые пострадают от нового топлива больше всего

В России разрешили выпускать топливо с пониженными экостандартами до 2026 года

Власти временно разрешили российским НПЗ производить бензин и дизель по стандарту «Евро-3» вместо привычного «Евро-5». Это решение связано с внеплановыми остановками заводов и должно помочь стабилизировать рынок топлива в ближайшие годы.

Власти временно разрешили российским НПЗ производить бензин и дизель по стандарту «Евро-3» вместо привычного «Евро-5». Это решение связано с внеплановыми остановками заводов и должно помочь стабилизировать рынок топлива в ближайшие годы.

Временное смягчение экологических требований к моторному топливу в России стало одной из самых обсуждаемых тем среди автомобилистов и экспертов. Правительство разрешило ряду нефтеперерабатывающих заводов до конца 2026 года выпускать бензин и дизель класса «Евро-3», что должно компенсировать дефицит топлива, возникший из-за внеплановых остановок предприятий.

Согласно постановлению от 2 июля 2026 года № 819, теперь НПЗ может производить топливо с долей серы до 150 мг/кг для бензина и до 350 мг/кг для дизеля - это значительно выше привычных 10 мг/кг по стандарту «Евро-5». Также допускается большее содержание ароматических углеводородов, примесей и этанола. Такие изменения способствуют увеличению объемов производства и более быстрому реагированию на рыночные колебания.

Эксперты отмечают, что даже топливо класса «Евро-3» остается проверенным продуктом, который массово использовался в России еще десять лет назад. По статистике, около 70% автомобилей в стране старше десяти лет, и для них возвращение к неизменным стандартам не станет проблемой. Для большинства владельцев машин, выпущенных до 2015 года, эксплуатация на таком топливе не привела к преждевременному износу двигателя.

Временное снижение требований к топливу - вынужденная мера, связанная с необходимостью поддерживать внутренний рынок в условиях перебоев на НПЗ. Как отмечают специалисты, это решение позволяет использовать компоненты, которые ранее были ограничены или запрещены в «Евро-5», что ускоряет производство и повышает доступность бензина и дизеля для приоритетных потребителей, например, аграриев в сезон полевых работ.

Однако для современных автомобилей с турбонаддувом и схемами очистки выхлопа, повышенное содержания серы может быть критическим. В таких моторах сера вызывает старение масла, загрязняет форсунки и катализаторы. Владельцам новых машин эксперты советуют при возможности использовать топливо «Евро-5», а при отсутствии альтернативы — чаще менять масло и использовать очиститель топливной системы.

Для дизелей ситуация также неоднозначна: топливо с высоким содержанием серы может отрицательно сказаться на работе топливной системы, но для старых атмосферных моторов риски минимальны. В случае возникновения проблем после заправки на АЗС, специалисты рекомендуют обращаются в лабораторию для анализа топлива, чтобы выявить его возможную причастность.

Особое внимание уделяется новым китайским автомобилям с высокотехнологичными турбомоторами. По мнению экспертов, такие машины могут быть особенно чувствительны к понижению параметров топлива.

Топливо с пониженными экологическими стандартами предназначено исключительно для внутреннего рынка и не может поставляться в другие страны ЕАЭС. Министерство промышленности будет контролировать объемы и технологии производства, а также ежеквартально отчитываться перед правительством.

Изменения на топливном рынке продолжаются на фоне других тенденций в российском автосекторе. Например, снижение интереса к электромобилям, как недавно сообщалось в материале о завершении продаж электрокаров Honda - подробности о состоянии рынка электромобилей .

По сути, временное смягчение рекомендаций — это попытка стабилизировать рынок и обеспечить топливом ключевые отрасли экономики. Для большинства владельцев автомобилей старше 10 лет серьезных изменений не последует, однако владельцам новых машин следует внимательнее подходить к выбору топлива и техническому обслуживанию.