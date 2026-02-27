Дом на колесах по-русски: как выбрать идеальный автодом для суровых реалий

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

27 февраля 2026, 20:14

В России резко вырос интерес к автодомам: какие модели выбирать для суровых условий

В России резко вырос интерес к автодомам: какие модели выбирать для суровых условий

Дом на колесах по-русски: как выбрать идеальный автодом для суровых реалий

В России резко вырос интерес к автодомам: какие модели выбирать для суровых условий

Вышло исследование: внутренний туризм в России подстегнул спрос на автодома и кемперы. Какие машины выбирают чаще всего, сколько стоит комфорт на колесах и что предлагают производители - мало кто знает детали. Эксперты объяснили, почему этот тренд важен именно сейчас.

Вышло исследование: внутренний туризм в России подстегнул спрос на автодома и кемперы. Какие машины выбирают чаще всего, сколько стоит комфорт на колесах и что предлагают производители - мало кто знает детали. Эксперты объяснили, почему этот тренд важен именно сейчас.

Путешествия на автодомах в России переживают настоящий бум. Людей привлекает возможность не зависеть от гостиниц, особенно в регионах со слабо развитой инфраструктурой, и исследовать страну в собственном темпе. Однако выбор автодома для России — это поиск компромисса между мечтой о свободе и суровой реальностью, ведь дороги здесь редко бывают идеальными, климат требует основательного подхода к утеплению, а расстояния заставляют серьёзно относиться к запасу хода и автономности.

Покупка дома на колёсах — решение серьёзное и дорогое, цены на новые модели стартуют от 3 миллионов рублей и могут достигать 30-35 миллионов, поэтому эксперты советуют новичкам не спешить. Многие опытные путешественники приходят к покупке нового автодома после нескольких лет использования прицепов-дач или подержанной техники, что позволяет чётко понять, какие опции действительно нужны, а без каких можно обойтись, ведь покупка нового автомобиля минимизирует риск столкнуться с поломками в первом же путешествии.

Первый и самый важный шаг — определиться с форматом. Самым доступным вариантом для входа в мир караванинга считаются прицепы-дачи, которые позволяют по прибытии на место отцепить прицеп и свободно путешествовать на автомобиле, они легки и дёшевы в обслуживании, хотя пространство в них ограничено, а маневрирование задним ходом может вызвать сложности. Этот вариант лучше всего подойдёт новичкам, которые хотят попробовать формат, а также владельцам внедорожников для выездов на рыбалку или охоту.

Для коротких романтических выездов на природу парам подойдут компактные автодома, называемые "каплями", которые отличаются манёвренностью и низкой ценой, но внутри них чаще всего только спальное место, а кухня и другие удобства находятся снаружи. Самым популярным типом в Европе и России являются автодома на базе фургона, которые строятся на шасси коммерческих фургонов, они предлагают оптимальное соотношение размера и комфорта с кухней, спальным местом, а часто и душем с туалетом внутри, при этом высота салона позволяет стоять в полный рост, что делает их идеальными для семей из двух-четырех человек в длительных путешествиях.

Настоящие дома на колёсах, построенные на базе мощных грузовиков, представляют собой экспедиционные автодома с экстремальной проходимостью, огромным запасом автономности и максимальным комфортом вплоть до сауны и гаража для квадроцикла, однако их высокая стоимость, огромные габариты и большой расход топлива делают их уделом профессиональных путешественников и больших семей, готовых к настоящим экспедициям. Интересным гибридом, сочетающим проходимость пикапа и комфорт жилого модуля, являются съёмные модули для пикапов, которые позволяют оставить модуль на базе и использовать пикап как обычный автомобиль, что особенно оценят рыбаки, охотники и поклонники офф-роуда.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Новгород Ростов-на-Дону Самара
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться