24 июня 2026, 08:12
В России резко выросли кражи бензина: водители ищут способы защитить авто
В России резко выросли кражи бензина: водители ищут способы защитить авто
В июне 2026 года в России разгорелся топливный кризис, который затронул не только цены, но и привычки автомобилистов. Водители массово ищут способы обойти ограничения на АЗС и защитить свои машины от краж топлива. Какие решения выбирают россияне и что советуют эксперты - в нашем материале.
Топливный кризис, разразившийся в России летом 2026 года, стал настоящим испытанием для миллионов автомобилистов. Ограничения на заправках и нехватка бензина не только ударили по бюджету, но и заставили людей искать нестандартные способы решения проблемы. В результате выросло число краж топлива и появились новые схемы его хранения.
По данным сервиса Яндекс Вордстат, за последний месяц интерес к запросу «как слить бензин» увеличился более чем в десять раз - с нескольких сотен до более 9 000 в сутки. Такой всплеск напрямую связан с введением лимитов на продажу топлива во многих регионах страны. Ограничения официально введены минимум в 16 субъектах РФ, а в Крыму розничная продажа бензина для частных лиц и вовсе приостановлена.
В ответ на эти меры водители начали действовать по-своему: заправляют полный бак, затем сливают топливо в канистры неподалеку от АЗС и возвращаются за новой порцией. Эта тактика быстро распространилась, но привела к неожиданным последствиям - увеличилось число ночных краж бензина из припаркованных автомобилей.
Эксперты выделяют три главные причины нынешнего кризиса. Во-первых, остановка крупных нефтеперерабатывающих заводов из-за регулярных атак беспилотников серьезно сократила объемы производства и нарушила логистику. Во-вторых, введение жестких лимитов на АЗС было вынужденной мерой для равномерного распределения топлива, но только усилило напряженность и подстегнуло ажиотажный спрос. В-третьих, в некоторых регионах, например в Курской области, запретили отпускать бензин в канистры, чтобы не допустить создания частных запасов и искусственного дефицита.
На фоне роста краж топлива специалисты советуют автовладельцам не откладывать меры по защите своих машин. Самый доступный способ - установить крышку бензобака с замком, которую можно открыть только ключом. Еще один вариант - защитная металлическая сетка внутри заливной горловины, не позволяющая вставить шланг для слива. Дополнительно можно подключить лючок бензобака к сигнализации: при попытке открыть его система подаст тревожный сигнал.
Ситуация с топливом уже изменила поведение российских водителей: многие стали экономить, искать обходные пути и усиливать меры безопасности. По имеющимся данным, спрос на аксессуары для защиты бензобака вырос в несколько раз. Важно помнить, что подобные кризисы могут повторяться, а значит, стоит заранее позаботиться о безопасности своего автомобиля. Для справки: в России насчитывается более 50 тысяч АЗС, и даже небольшие перебои в их работе быстро отражаются на всей транспортной системе страны. В условиях дефицита бензина важно не только следить за расходом, но и быть готовым к новым вызовам, которые могут возникнуть внезапно.
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